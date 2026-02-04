יום רביעי, 04.02.2026 שעה 17:11
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"טבריה לא נהנית משום יתרון ספורטיבי"

בקבוצה הצפונית הגיבו מיד בתום הדיון המסעיר: "מה שהוגדר בקול תרועה רמה כ"פרשת החוזים כפולים" הוא לא יותר מרשלנות מקצועית וחוסר הבנה חשבונאית"

|
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

על רקע הדיון המסעיר והצפי לעונשים כבדים על עירוני טבריה, המועדון הצפוני פירסם את תגובתו היום (רביעי) מיד בתום הדיון.

“כבר מהדיון היום ברור לכולם: טבריה לא נהנית משום יתרון ספורטיבי, אין אישומים על כסף שחור, אין חוסר בבטוחות לבקרה. מה שהוגדר בקול תרועה רמה כ"פרשת החוזים כפולים" הוא לא יותר מרשלנות מקצועית וחוסר הבנה חשבונאית של הבקרה התקציבית”.

הדרישה להפחתת נקודות מבוססת על חישובים שגויים שמתעלמים מהעובדות החשבונאיות. המועדון יציג את מלוא ההוכחות והמסמכים בבית הדין. אנחנו ממשיכים בראש מורם ובביטחון מלא בצדקתנו”.

כתב האישום: “מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה”

על פי כתב האישום, עירוני טבריה ניהלה במשך ארבע השנים האחרונות "מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה", המנותקת לחלוטין מפיקוח הבקרה התקציבית. התובע עו”ד גלעד ברגמן טוען כי המועדון חתם עם כל שחקניו על חוזים שנחזו להיות "נספחים", אך בפועל לא דווחו מעולם לרשות לבקרת התקציבים. המטרה, לפי האישום, הייתה ברורה: להקטין באופן מלאכותי את תקציב הקבוצה כדי להימנע מהעמדת בטוחות ולחמוק מתשלומי מסים, תוך השגת יתרון בלתי ספורטיבי על היריבות.

