מכבי תשחק בסלובקיה את 2 משחקיה בגביע האתגר

שני משחקי רבע גמר גביע האתגר האירופי בכדורעף של מכבי תל אביב, נגד סלובן ברטיסלבה, הדאבליסטית בארצה, יתקיימו בסלובקיה בעוד כשבועיים, יום אחרי יום. גם הפעם, לא תוכל מכבי תל אביב לארח בישראל משחק במסגרת זאת, בשל האיסור של התאחדות הכדורעף האירופית ה-CEV לקיים משחקים בארץ. המשחקים יתקיימו ב-17 וב-18 בחודש.

היריבה הסלובקית סלובן ברטיסלבה, זכתה ב-13 אליפויות סלובקיה וב-10 גביעים מאז הוכרזה סלובקיה כמדינה עצמאית ב-1993. קודם לכן, זכתה הקבוצה בליגת האלופות ב- 1979 ובגביע האתגר האירופי ב-1981.

בשמינית הגמר ניצחו הסלובקים את ליברץ הצ'כית (2:3 במשחק הראשון בסלובקיה ו-1:3 במשחק הגומלין בצ'כיה). בשלב לפני כן עברו את הוייזן ההולנדית במערכת זהב במשחק חוץ עם ניצחון 10:15 (לאחר ניצחון 0:3 בסלובקיה והפסד 3:1 בצ'כיה).

מכבי תל אביב העפילה לרבע הגמר לאחר שהדיחה במפגש כפול בצרפת, בשמינית הגמר את שומון הצרפתית עם ניצחון סנסציוני בסיכום שני המשחקים. במשחק הראשון הפסידו התל אביבים 3:1 ובגומלין ניצחו 0:3, תוצאה שהובילה את ההכרעה למערכת זהב דרמטית שהסתיימה בניצחון 17:19 ישראלי. בשלבים שקדמו לשמינית הגמר ניצחו הצהובים את טרואל הספרדית במפגש כפול בספרד ואת נפטוכימיק בורגס הבולגרית במשחק בודד בבולגריה.

גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב, אמר על היריבה: "סלובן ברטיסלבה היא קבוצה עם עבר מפואר מימי צ'כוסלובקיה, בתקופה שהם שלטו בכדורעף האירופי. לקבוצה כיום, סגל המשלב שחקנים מקומיים שהיו שחקני נבחרת ושיחקו בליגות בכירות באירופה, יחד עם שחקנים סלובקים צעירים וזר צ'כי בעמדת הקבלן. יש להם כמובן את יתרון הביתיות אבל אנחנו נעשה את ההתאמות המקצועיות וההכנה כדי לעמוד באתגר. זה לא מובן מאליו להתקדם עוד שלב ועוד שלב במפעל, בטח כשאנחנו לא מארחים בישראל, אבל אנחנו שואפים שהמסע הזה יימשך".

עוד לפני היציאה לסלובקיה, מחכה לאלופה מבחן גם בליגה: ביום ראשון הקרוב (8/2, 19:00) תארח הקבוצה בהדר יוסף את סגניתה הפועל מטה אשר/עכו למשחק הצמרת של הכדורעף הישראלי. בסיבוב הראשון בליגה, בנעמן, ניצחה מטה אשר/עכו 1:3 .