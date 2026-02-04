יום חמישי, 05.02.2026 שעה 00:41
ספורט אחר  >> טניס

ריבאקינה אלופת אוסטרליה: תואר גרנד סלאם שני

הטניסאית הקזחית גברה על ארינה סבלנקה בגמר האוסטרלי הפתוח לאחר קאמבק במערכה המכרעת וזכתה בתואר גדול שני בקריירה.

|
ילנה ריבאקינה וגלדיס ז'ארי חוגגות עם הגביע (רויטרס)
ילנה ריבאקינה וגלדיס ז'ארי חוגגות עם הגביע (רויטרס)

מלבורן, אוסטרליה – אלנה ריבאקינה חזרה למעגל זוכות הגרנד סלאם. הטניסאית הקזחית בעלת ההגשה העוצמתית גברה היום (שבת, 31 בינואר 2026) על יריבתה המרה ארינה סבלנקה בגמר האוסטרלי הפתוח, וזכתה בתואר גרנד סלאם שני בקריירה שלה, הראשון במלבורן. הניצחון 6-4, 4-6, 6-4 סימן את חזרתה של ריבאקינה לצמרת העולמית, שנתיים לאחר שזכתה בווימבלדון 2022.

בפגישה ה-15 בין השתיים, שנחשבות ליריבות תכופות ומרתקות, ריבאקינה הציגה אופי בלתי מתפשר. לאחר שאיבדה את המערכה השנייה, היא מצאה את עצמה בפיגור 3-0 במערכה המכרעת, אך ביצעה קאמבק מדהים כדי להבטיח את הניצחון. הגמר, שנמשך שעתיים ו-18 דקות, היה שחזור של גמר אוסטרליה הפתוח מלפני שנתיים, ובסיומו חבטה ריבאקינה את האייס השישי שלה במשחק כדי להשלים את המשימה. בסך הכל, רשמה ריבאקינה 28 ווינרים ו-25 טעויות בלתי מאולצות.

ילנה ריבאקינה חוגגת ניצחון בצילומים (רויטרס)ילנה ריבאקינה חוגגת ניצחון בצילומים (רויטרס)

"זהו הישג מדהים. אני סופר שמחה וגאה," אמרה ריבאקינה לאחר שקיבלה את גביע דפני אקהרסט מידי אלופת אוסטרליה הפתוח לשעבר, ג'ניפר קפריאטי. "זה היה קרב קשה באמת. לא ציפיתי שאצליח להפוך את הקערה על פיה. קיבלתי כמה הזדמנויות. ארינה היא יריבה קשוחה מאוד, אבל אני סופר שמחה שהפעם אני זו שמחזיקה בגביע." ריבאקינה, הטניסאית הקזחית הראשונה שזוכה בתואר יחידות באוסטרליה הפתוח, תשוב למקום השלישי בדירוג העולמי, שיא קריירה עבורה.

החזרה של ריבאקינה למעגל הזוכות מגיעה בעקבות תקופה של התחדשות וכושר שיא, מאז שהתאחדה מחדש עם מאמנה סטפנו ווקוב באוגוסט האחרון. מאז שובו, השניים זכו יחד בשלושה תארים: האוסטרלי הפתוח הנוכחי, גמר ה-WTA בטורניר ריאד בנובמבר האחרון, וטורניר ה-WTA 500 בנינגבו. אף שחקנית ב-WTA לא ניצחה יותר משחקים מריבאקינה מאז ווימבלדון בקיץ שעבר (38 ניצחונות ברצף זה), וכעת היא עומדת על מאזן מדהים של 20 ניצחונות מתוך 21 משחקיה האחרונים. זהו ניצחונה העשירי ברציפות מול יריבה מהעשירייה הראשונה.

מנגד, ארינה סבלנקה, שזכתה באוסטרליה הפתוח בשנים 2023 ו-2024 והיא אלופת גרנד סלאם ארבע פעמים, נאלצה להסתפק במקום השני. זהו הפסדה השלישי בחמשת גמרי הגרנד סלאם האחרונים שלה, כולל הפסד למדיסון קיז באוסטרליה הפתוח לפני 12 חודשים. סבלנקה, שאיבדה חמישה מתשעת הגמרים שבהם שיחקה בעונה שעברה, שמרה על אופטימיות בנאומה לאחר המשחק. "תודה לצוות שלי שתמיד נמצא שם, שנהנה כשאני מפסידה בגמרים, אבל לפעמים אנחנו גם מנצחים אותם, אז בואו נקווה לטוב. בואו נקווה שבשנה הבאה הגביע יהיה שלנו," אמרה בחיוך.

במסיבת העיתונאים, פרגנה סבלנקה ליריבתה והצטערה על ההזדמנויות שהחמיצה. "היא שיחקה משחק מדהים, ואני ניסיתי כמיטב יכולתי," אמרה הטניסאית בת ה-27. "נלחמתי עד הנקודה האחרונה. היו לי הזדמנויות. אני מרגישה שהחמצתי כמה, אבל זה טניס. היום אתה מפסיד; מחר אתה מנצח. אני מקווה שאני אהיה יותר מנצחת העונה מאשר מפסידה. מקווה ומתפללת עכשיו." הניצחון של ריבאקינה מחזק את מעמדה כאחת השחקניות המובילות בסבב ומבטיח שהיריבות שלה עם סבלנקה תמשיך לספק רגעים בלתי נשכחים.

