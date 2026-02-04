ללא חיזוק עד לסוף החלון, מכבי יבנה תרד לארצית

המחזור השני במסגרת הסיבוב השני בליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, מאחורינו. כל משחקי המחזור ה-17 התקיימו להם, כאשר הפועל ירושלים השיגה ניצחון מספר 14 העונה ומוליכה בפער של 14 נקודות מהסגנית הפועל הוד השרון. בתחתית, מכבי יבנה עם הפסד 13 העונה, כשנדמה כי ללא חיזוק עד 11 בפברואר, הקבוצה תרד לליגה השלישית בטיבה, הארצית.

מעבר לכך, בית"ר נורדיה ירושלים עם ניצחונה החמישי העונה, ממשיכה לברוח מהתחתית הבוערת. ניצחון שני ברציפות לעידן בן יוסף והפועל מרמורק, הפעם 0:2 על מכבי באר שבע, שנמצאת מתחת לקו האדום. כפר קאסם גברה 1:2 על שמשון תל אביב, הפועל רמת גן הביסה 1:4 את הפועל כפר שלם והכח מכבי עמידר רמת גן עם 0:2 על מכבי יפו.

גדנ"ע תל אביב – הפועל ירושלים 2:1

למרות שנקלעה קבוצתו של אמיר סופר לפיגור כבר בדקה ה-10 להתמודדות, משער של ארז פרידמן, הקבוצה ידעה לחזור במהרה ולהפוך התוצאה, כשהיא משיגה ניצחון 14 העונה בליגה, זאת בזכות שערים של ישראל דאפה ונתנאל שפראו. הפער מהמקום השני - 13 נקודות. הפועל ירושלים היא הקבוצה הפורייה בליגה (59 שערים) והקבוצה שספגה הכי מעט (שמונה שערים).

נוער הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

מכבי יבנה – הפועל הרצליה 2:1

שבוע ימים נותרו למכבי יבנה להביא רכש. בהיעדר שחקנים משמעותיים שיעשו סדר על כר הדשא, הרי שעתידה של הקבוצה הצעירה ידוע מראש – ירידת ליגה. יבנה היא הקבוצה שהבקיעה הכי מעט שערים (11) וספגה הכי הרבה (35). לקבוצה של יניב פרץ רק ניצחון אחד העונה. דניאל משה הבקיע ליבנה מהנקודה הלבנה, גור אבידר התכבד בצמד מן העבר השני והביא לניצחון הרצליה.

הפועל מרמורק – מכבי באר שבע 0:2

עידן בן יוסף עם ניצחון שני שלו על הקווים בהפועל מרמורק, הפעם 0:2 על מכבי באר שבע, משערים של נהוראי אשרם ויאן משקוב. בניצחונה השביעי העונה של הפועל מרמורק, טיפסה הקבוצה למקום הרביעי על חשבונה של כפר שלם שהפסידה. רק שלוש נקודות מפרידות בין המקום השני למרמורק. מכבי באר שבע עם 13 נקודות, מתחת לקו האדום.

שחקני הפועל מרמורק (אחר)

הפועל כפר שלם – הפועל רמת גן 4:1

האורדונים ממשיכים להוות אתגר להוד השרון ורק נקודה אחת מפרידה בין הפועל רמת גן למקום השני. בדומה לכמות ההפסדים, גם לכפר שלם חמישה הפסדים. גבריאל פדלון סיפק צמד, טוהר חזן והמחליף נועם שנהב השלימו. אושר אוסמו צימק מאוחר, בזמן שהתוצאה כבר הייתה 0:4 להפועל רמת גן. מדובר בניצחון תשיעי לאדומים העונה.

שמשון תל אביב – מ.ס כפר קאסם 2:1

ניצחון רביעי העונה לכפר קאסם שעדיין נלחמת על חייה בליגה, כאשר רק שתי נקודות מפרידות בינה לבין מכבי באר שבע, שמתחת לקו האדום. עד לדקה ה-91 שמשון תל אביב הייתה בדרך לניצחון של 0:1 משער של גיא לוי. אלא שבדקות ה-91 ו-94, כפר קאסם עשתה את הבלתי יאומן והפכה התוצאה, משערים של וסן עיסא והאדי עיסא.

נוער בית"ר נורדיה (באדיבות המועדון)

בית"ר נורדיה ירושלים – סקציה נס ציונה 0:3

ניצחון חמישי העונה לחבר'ה של נאור מחלב, כשעולה הקבוצה למקום התשיעי בטבלה ולרשותה 20 נקודות, בדומה לכמות הנקודות של יריבתה, סקציה נס ציונה. הפער מהמקום ה-13 עומד על חמש נקודות. עמית מהאגר, אור עמר ושאול סלזנוב קבעו את התוצאה, עילאי דהן ראה אדום מן העבר השני. נס ציונה בין שלושת הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים לעת עתה בליגה.

הכח מכבי עמידר רמת גן – מכבי יפו 0:2

הסגולים כבר לא בין שתי הקבוצות שהבקיעו הכי מעט שערים בליגה, בזכות שערים של אמתי גולן וסאן לוסיאן אבולפיה. ניצחון שישי העונה להכח, שרחוקה ארבע נקודות מהמקום הרביעי בטבלה. יפו עם הפסד שישי העונה, נמצאת במקום ה-12 בטבלה, כשהיא בין הפטיש לסדן – בין החלק העליון לתחתית הבוערת.

הפועל הוד השרון הייתה לקבוצה החופשית במסגרת המחזור.