הקשר ליאב מורלי סיכם עד תום העונה בבני יהודה

השחקן ה-25 בסגל של איתמר ניצן ואלכס פורת, בקבוצת הנוער של בני יהודה ת"א. ליאב מורלי הוחתם עד תום העונה הנוכחית, הקשר בן ה-17, שיעבוד מעתה והלאה על כניסה ל-11 של הקבוצה המובילה את הפלייאוף התחתון בליגת העל לנוער. חתימתו בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחות אורן שטרלינג.

את עונת 2024/25 סיים הכישרון הצעיר עם 31 הופעות במדי קבוצת נערים א' של הפועל רמת גן, ששיחקה בליגת נערים א' על – הבכירה לשנתון שלו, כשבתום העונה הוא וחבריו מצאו עצמם יורדים אל ליגת נערים א' ארצית, הליגה השנייה בטיבה, אף על פי כל המאמצים הכבירים שביצעה המערכת. נכון להיום, קבוצת נערים א' חולמת לחזור לליגת העל ונמצאת במקום השני במרדף אחר הכרטיס.

עזב את ר”ג אחרי 6 שנים

את מחלקת הנוער של הפועל רמת גן עוזב מורלי לאחר שש עונות רצופות, מאז חבר למחלקה בעונת המשחקים 2019/20. מהיותו שחקן ילדים ג' ועד שגדל להיות שחקן נערים א' אצל האורדונים, התכבד ב-159 הופעות ואף יש האומרים כי אם היה ממשיך במועדון במידה והיה יכול להגיע גם לבוגרים, אלא שהיה מי שהעדיף להיפרד ממנו ולא להמשיך ההתקשרות עמו.

השחקן שהחל את משחק הכדורגל במחלקת הנוער של מ.כ אור יהודה, מאזור מגוריו, באוקטובר 2018, יחבור עתה לקבוצתו השלישית בקריירה הצעירה שלו, הפעם – בשנה ראשונה בגיל נוער, בבני יהודה תל אביב, שבמשחק הליגה הקרוב, במסגרת המחזור ה-22 בפלייאוף התחתון, תצא למשחק חוץ מול הפועל ראשון לציון (שבת, 11:30).