יום רביעי, 04.02.2026 שעה 15:52
"הגיע שיטור עירוני וחילצו אותי לרכב והביתה"

לאחר כמעט שבועיים מאז המשחק בין גני תקווה לשקמה חן בילדים ג', דו"ח השופטת נחשף. עוד ציינה אופל אטיא כי שחקני השקמה (בני 11-12) קיללו אותה

כדורגל אילוסטרציה (La Liga)
כיממה לאחר משחק בליגת ילדים ג' דן 1, בין מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס" לבין מכבי השקמה חן "צו פיוס", פורסם ב-ONE כי הופנו קללות ואיומים כלפי השופטת, אופל אטיא. לאחר כשבוע וחצי של המתנה, דו"ח השופטת הגיע לידי ONE, דו"ח המציג את גרסתה של השופטת לאירוע שהתרחש במגרש בגני תקווה, מה שהביא אותה לצאת מהמקום בליווי שיטור עירוני.

דו"ח השופטת

"עליי לציין מספר מקרים חריגים במשחק זה. ראשית, ברשימת בעלי התפקיד, מופיע השם יעקובובסקי ארד, מאמן הקבוצה, שלא נכח במשחק. בהמשך, ביקשתי מהמאמן שנכח במגרש, אמר ששמו בן. ביקשתי תעודה מזהה ותשבתו 'אין לי כל תעודה עליי'. כאמור, הקבוצה האורחת הופיעה ללא מאמן";

"במחצית השנייה של המשחק שרקתי לבעיטת עונשין לזכות גני תקווה ואז נכנס יעקב למגרש (מאמן הקבוצה השקמה) והנפתי לו את הכרטיס הצהוב. בדקה ה-48 למשחק שחקן מכבי השקמה חן התחיל לקלל אותי ואמר 'שופטת בת *ונה, מי נתן לך לשפוט, אני א*יין אותך'. כמובן הרחקתי אותו מהמשחק";

"בדקה ה-68 למשחק שחקן אחר של מכבי השקמה חן, אמר לי 'בת *ונה, מי נתן לך לשפוט, אין לך עיניים', לכן הורחק. בסיום המשחק, כאשר הלכתי לחדר ההלבשה, השחקנים הלכו אחריי וגם ההורים של קבוצת השקמה מחדרי השופטים והמשיכו לקלל אותי ואיימו עליי שיחכו לי מחוץ לבית! הזמנתי משטרת סיור והגיע שיטור עירוני שחילצו אותי וליוו אותי לרכבי והביתה".

