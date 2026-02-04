יום רביעי, 04.02.2026 שעה 18:06
איטודיס: מיציץ'? לא יודע אם ישחק נגד ולנסיה

מאמן הפועל ת"א לקראת משחק היורוליג מחר ב-21:00: "אין קבוצות שלא עוברות משברים. ברייאנט? הוא התאמן לפני הכוכב האדום עם מגע, הוא עדיין לא 100"

שחקני הפועל ת"א
שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

בשיאו של משבר עצום, הפועל תל אביב תנסה לעשות צעד ראשון אל עבר יציאה מהמשבר כשהיא תארח בהיכל מנורה מבטחים את ולנסיה מחר (חמישי, 21:00). האדומים מחזיקים ברצף של שלושה הפסדים ברציפות ביורוליג, כשאמנם המקום הראשון במרחק משחק אחד, אבל כך גם המקום השביעי, וכל מפגש הופך ליותר ויותר קריטי.

אין הרבה זמן לנשום כאשר הקבוצה נחתה בארץ היום בצהריים ומיד נסעה אל היכל מנורה מבטחים על מנת לקיים את האימון היחיד והמסכם לקראת ההתמודדות נגד הספרדים. כזכור, הפועל ת”א גם גברה על ולנסיה במשחק בסיבוב הראשון, ויותר חשוב מכך היא גברה עליה באותה סדרה מדוברת אשתקד בחצי גמר היורוקאפ.

דימיטריס איטודיס דיבר באימון המסכם: “אנחנו מאוכזבים מהתוצאה, אבל אני חושב שחזינו אתמול בתגובה של הקבוצה ברבע השלישי. לקחנו את ההובלה, היינו שם, ביצענו מהלכים טובים. גם בדקות הסיום, חמש דקות לסוף הובלנו, אבל הלחץ שלהם העמיס על מובילי הכדור שלנו ויצר בעיות. היו חסרים לנו רכזים בעלי ניסיון לקראת הסיום. ברור שאנחנו לא מרוצים עם התוצאה”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

על המיקום בטבלה לעומת הסיבוב הראשון: “אם נחזור לראיונות הקודמים שלי, אמרתי שאנחנו צריכים לסיים בשישייה הראשונה. אנחנו מאוחדים ויש אווירה טובה. אנחנו בעומס בגלל הטיסות, אבל זה לוח הזמנים שלנו”.

“ברייאנט התאמן לפני הכוכב, הוא עדיין לא 100 אחוז”

על האופטימיות שלו: “אופטימיות לא אומרת שתוצאה אחת צריכה לשנות את כל ההסתכלות שלנו על הדברים. ידענו שהיורוליג הוא טורניר אכזרי. כולם מפסידים בבית, בחוץ, מפסידים שחקנים. אבל יש כל כך הרבה משחקים כדי לתקן את הדברים, אז אני מקווה שנעשה את זה ביחד. שאלו למה יש לנו רוסטר כזה רחב, אבל עכשיו אנחנו מקבלים את המענה לכך”.

על וסיליה מיציץ’, שנפצע במשחק נגד הכוכב ועבר בדיקת MRI: “הוא נמצא עכשיו בבדיקת MRI, אני לא יודע אם הוא ישחק מחר”. הרכז לא השתתף גם באימון המסכם לקראת המשחק.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

על התקופה הרעה של הקבוצה: “אין קבוצות שלא עוברות משברים. התקופות האלו משפיעות על המוראל והאיכויות שלך, אבל אנחנו מנתחים את זה. השחקנים מוכיחים תגובה טובה, הגבנו אתמול טוב, אבל המשחק אתמול לא ערך 35 דקות, אלא יותר”.

על אלייז’ה ברייאנט: “הוא התאמן לפני הכוכב האדום עם מגע והרגיש טוב. הדבר הטוב היה שהתגובה הגופנית שלו הייתה טובה, אבל הוא עדיין לא 100 אחוז. אחרי האימון היום הוא ידע לתת לנו את התשובה אם ישחק מחר”.

