יום רביעי, 04.02.2026 שעה 15:52
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הייתי הילד שלא האמינו בו ובסוף הפתיע את כולם"

אלמוג בוזגלו בתוכנית "שיחת היום" אחרי הפרישה: "פרצתי מלמטה ובסוף ניצחתי את מאור פעמיים". וגם: רגעי השיא והשפל בקריירה והעיסוק בכושר ובנדל"ן

|
אלמוג בוזגלו (רדאד ג'בארה)
אלמוג בוזגלו (רדאד ג'בארה)

עוד שחקן לבית משפחת בוזגלו הודיע על פרישה, כאשר אתמול (שלישי) אלמוג בוזגלו, שחקן הכנף בן ה-33, ששיחק בין היתר בהפועל חיפה, בני יהודה והפועל פתח תקווה, תלה את הנעליים. בוזגלו עלה לדבר על הפרישה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך התחושות 24 שעות אחרי ההודעה?
״תחושת הקלה. חשבתי על זה כבר כמה חודשים והגעתי להחלטה שצריך להודיע ולהתחיל את הפרק הבא. תמיד פחדתי מהיום שאחרי, אבל היום אני שמח להתחיל את השלב הבא״.

ומה השלב הבא?
״הכנתי את הקרקע לפני כמה שנים כשפתחתי סטודיו לכושר שהצליח ועכשיו אני רוצה גם להתמקצע בתחום הנדל״ן. כדורגל כרגע פחות יושב לי בראש חוץ מלהשקיע בבן שלי שהוא הדור הבא. בוא נגיד שלאמן פחות מעניין אותי כרגע״.

“לא הגעתי לרמות שהייתי יכול להגיע אליהן”

הקריירה שלך מתחלקת לעד הפציעה ואחרי?
״כן. אפשר להגיד. עד הפציעה הייתי בהתקדמות יפה ונכונה. זכייה בגביע, אירופה, הופעות טובות, הרכב. אחרי הפציעה כשאתה מגיע לשיא מומנטום בגיל 26, זה לוקח אותך אחורה ואתה צריך להתחיל מהתחלה. חזרתי לעצמי, אבל לא הגעתי לרמות שיכולתי להגיע אליהם. אני יכול להיות גאה בדרך שלי. אף פעם לא הייתי כוכב בקבוצות הנוער, באתי אנדרדוג ועשיתי קריירה טובה״.

אלמוג בוזגלו (יונתן גינזבורג)אלמוג בוזגלו (יונתן גינזבורג)

כמה עשו השוואות בינך לבין מאור?
״אין מקום להשוות. מאור היה כוכב אדיר, אני התחלתי מהליגות הנמוכות. פרצתי מלמטה וזכיתי לשחק מולו וניצחתי אותו גם פעמיים. אין מקום להשוואה. מאור היה הכישרון של המשפחה. הייתי הילד שלא הכי האמינו בו ובסוף הפתיע את כולם״.

אבא הקדיש את הכל למאור ולא לך.
״הוא שם את כל הביצים על מאור, אבל ברגע שהוכחתי לו שאני מסוגל הוא נתן את כל כולו. הוא תמך בי המון. הגיע לכל משחק בכל מגרש בארץ. הוא ליווה אותי ותמך אותי יותר ממה שאחרים חושבים״.

אלמוג ומאור בוזגלו (איתי כהן)אלמוג ומאור בוזגלו (איתי כהן)

כשאתה רואה את כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, כאבא לילד שרוצה להיות כדורגלן, אתה אופטימי?
״אני רואה את הניצוץ בעיניים של הילד וזה עושה אותי אופטימי. מי כמוני יודע שזה מקצוע קשה וצריך שהרבה דברים יתחברו כדי להצליח. יש לו כלים, יש לו אותי, יש לו ליווי. מקווה שימשיכו לקדם צעירים עם כל המגמה של הזרים וכל זה. יש ילדים מוכשרים וצריך לתת להם לשחק״.

איך אבא מרגיש ביום שאחרי שכל הילדים פרשו?
״הוא תמך, הכיל. הוא כבר לקח צעד אחורה אחרי שמאור פרש. באתי ושיתפתי אותו. הוא מבחינתו אני שווה ליגת העל גם היום. אני פשוט הרגשתי שהגוף שלי לא עומד בזה והירידה לליגה א׳ כבר לא מתאימה לי. זה הזמן הנכון לעצור ואני עושה את זה בלב שלם״.

אתה אומר שאתה רוצה פסק זמן מהכדורגל, אבל אתה רואה את עצמך חוזר?
״הכדורגל הפך אותי למי שאני. כל מה שאני בזכות הכדורגל. יש לי פינה גדולה למשחק הזה. אני לא שולל כלום, בעתיד הכל יכול להיות. לא רואה את עצמי כרגע בתפקיד כזה או אחר אבל הכל יכול להיות״.

רגע שיא ורגע שפל בקריירה?
״השער נגד זניט, שער ניצחון ברוסיה, בני יהודה הקטנה מול זניט הגדולה. גם הזכייה בגביע רגע גדול, הגול נגד אטאלנטה. רגע פחות טוב זאת הירידה עם בני יהודה והפציעה באטאלנטה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */