יום רביעי, 04.02.2026 שעה 19:28
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
67%806-7829שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
44%774-7649טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
89%674-7639א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
89%673-8429מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רבע 2, 07:50: גלאטסראיי - הפועל חולון 25:25

ליגת האלופות, טופ 16: חניכיו של יואב שמיר פתחו טוב ונראים נהדר עד כה, כשהם שולטים במתרחש על הפרקט. הקבוצה הטורקית מנגד נשארת קרובה. מי תנצח?

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

הפועל חולון מתארחת בשעה זו בסמוקוב שבבולגריה מול גלאטסראיי במסגרת המחזור השלישי בטופ 16 של ליגת האלופות של פיב”א. מי שנעדר מהמשחק הוא קפטן הקבוצה, נתנאל ארצי, שנפצע במשחק הגביע מול הפועל העמק. השחקן עבר בדיקת MRI שממנה עולה שמדובר בקרע קטן בשריר הארבע ראשי וחזרתו לפעילות תתברר בימים הקרובים. מי שעוד לא יטול חלק במשחק הוא דמיון רוסר, עקב נסיבות משמעתיות.

חולוניה כרגע אחרונה בטבלת הבית ומגיעה לאחר שתי תבוסות לריטאס וילנה ולה מאן במפעל האירופי בהן ספגה 106 נקודות, כשהיא עצמה לא עברה את ה-85 בהתקפה. אם לא די בכך, הסגולים צברו ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים, 63:94 על קריית אתא בליגה המקומית, וזוהי הפעם היחידה בה עברו את רף 90 הנקודות בחודשיים האחרונים. ניצחון היום יחיה מחדש את חלום ההעפלה בעוד הפסד שלישי ברצף עלול לגרום להדחה.

בצד הטורקי, המארחת ניצחה 85:89 בהתמודדות האירופית האחרונה לאחר מותחן שכלל הארכה במשחק החוץ מול ריטאס וילנה, בליטא. המארחת נמצאת במקום השני בבית ט’ ויודעת שניצחון יבטיח כי בתום סבב המשחקים הראשון של שלב הבתים היא תישאר לפחות שנייה, מיקום שבסופו של דבר מוביל לשלב הבא. 

רבע ראשון:

חמישיית גלאטסראיי: קאן קוקמאז, ג’ימס פאלמר ג’וניור, ג’ון פטרוצ’לי, פרדריק גילספי ופביאן וויט ג’וניור.

חמשיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנספורד, ליאור קררה, אדמה סנוגו ודרין גרין ג’וניור.

# 10:00-5:00: חולוניה פתחה טוב יותר, כשיצאה לריצת 2:8 שהובילה לפסק זמן מוקדם של הקבוצה הטורקית. החבורה של יואב שמיר המשיכה ללחוץ ועלתה לפער דו ספרתי. המארחת תפסה מומנטום והצליחה לצמצם מעט.

# 5:00-0:00: הפועל חולון המשיכה להיראות נהדר ושוב עלתה ליתרון דו ספרתי, אף משם הייתה עוד התאוששות של הטורקים והרבע נגמר בהפרש לא גדול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
