רבע 2, 07:50: גלאטסראיי - הפועל חולון 25:25

הפועל חולון מתארחת בשעה זו בסמוקוב שבבולגריה מול גלאטסראיי במסגרת המחזור השלישי בטופ 16 של ליגת האלופות של פיב”א. מי שנעדר מהמשחק הוא קפטן הקבוצה, נתנאל ארצי, שנפצע במשחק הגביע מול הפועל העמק. השחקן עבר בדיקת MRI שממנה עולה שמדובר בקרע קטן בשריר הארבע ראשי וחזרתו לפעילות תתברר בימים הקרובים. מי שעוד לא יטול חלק במשחק הוא דמיון רוסר, עקב נסיבות משמעתיות.

חולוניה כרגע אחרונה בטבלת הבית ומגיעה לאחר שתי תבוסות לריטאס וילנה ולה מאן במפעל האירופי בהן ספגה 106 נקודות, כשהיא עצמה לא עברה את ה-85 בהתקפה. אם לא די בכך, הסגולים צברו ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים, 63:94 על קריית אתא בליגה המקומית, וזוהי הפעם היחידה בה עברו את רף 90 הנקודות בחודשיים האחרונים. ניצחון היום יחיה מחדש את חלום ההעפלה בעוד הפסד שלישי ברצף עלול לגרום להדחה.

בצד הטורקי, המארחת ניצחה 85:89 בהתמודדות האירופית האחרונה לאחר מותחן שכלל הארכה במשחק החוץ מול ריטאס וילנה, בליטא. המארחת נמצאת במקום השני בבית ט’ ויודעת שניצחון יבטיח כי בתום סבב המשחקים הראשון של שלב הבתים היא תישאר לפחות שנייה, מיקום שבסופו של דבר מוביל לשלב הבא.

רבע ראשון:

חמישיית גלאטסראיי: קאן קוקמאז, ג’ימס פאלמר ג’וניור, ג’ון פטרוצ’לי, פרדריק גילספי ופביאן וויט ג’וניור.

חמשיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנספורד, ליאור קררה, אדמה סנוגו ודרין גרין ג’וניור.

# 10:00-5:00: חולוניה פתחה טוב יותר, כשיצאה לריצת 2:8 שהובילה לפסק זמן מוקדם של הקבוצה הטורקית. החבורה של יואב שמיר המשיכה ללחוץ ועלתה לפער דו ספרתי. המארחת תפסה מומנטום והצליחה לצמצם מעט.

# 5:00-0:00: הפועל חולון המשיכה להיראות נהדר ושוב עלתה ליתרון דו ספרתי, אף משם הייתה עוד התאוששות של הטורקים והרבע נגמר בהפרש לא גדול.