הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: פרשת מכירות המשחקים, המהפכות בכדורגל הישראלי ומה קורה במכבי חיפה ובבית"ר? גידי ליפקין ורז אמיר | 04/02/2026 13:00 דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין) פרשת מכירות המשחקים, המהפכות בכדורגל הישראלי ומה קורה במכבי חיפה ובבית״ר ירושלים? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש