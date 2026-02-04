"להוטים לספק עוד הופעה טובה, יהיו שינויים"

מכבי תל אביב תפגוש מחר (חמישי, 20:30) את מכבי יפו ברבע גמר גביע המדינה. הצהובים יגיעו להתמודדות מול היריבה מהליגה הלאומית לאחר ה-1:4 הנהדר על עירוני קריית שמונה בבכורה של רוני דיילה על הקווים.

המאמן הנורבגי דיילה דיבר לקראת יפו, תחילה פתח ואמר: “המשחקים מגיעים בקצב מהיר וזה כיף, במיוחד כשמנצחים. אנחנו להוטים לספק עוד הופעה טובה ועוד ניצחון”.

על היריבה, מכבי יפו: “לא משנה מי היריבה העיקר הוא אנחנו, ככה זה היה במשחק האחרון וככה זה גם עכשיו. אם לא נעשה את העבודה שלנו ולא נהיה ממושמעים ומאורגנים אז נסתבך נגד כל יריבה. אם נהיה מאורגנים וממושמעים עם רוח קבוצתית ואומץ כמו שהיה לנו במשחק האחרון אז נגרום לכל שאר הקבוצות הרבה בעיות. יש לנו שחקנים טובים וקבוצת כדורגל טובה. נצטרך להמשיך ביכולת וככה נגרום ליפו בעיות”.

רוני דיילה ושחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לאחר מכן נשאל על השינויים לקראת המשחק הקרוב: “יהיו שינויים, אבל לא הרבה. אנחנו רוצים המשכיות לדברים שאנחנו עושים, אבל כמובן שצריך להשתמש בכל הסגל. זה לוקסוס שיש הרבה שחקנים טובים לבחור מהם ולמצוא את הנכונים. נהיה תחרותיים מחר והשחקנים על הספסל צריכים להיכנס ולתת משהו לקבוצה. זה נעשה במשחק האחרון ונצטרך לעשות את זה גם הפעם כקבוצה. כולם צריכים לתת הכל גם אם הם משחקים שתי דקות, חצי שעה או משחק שלם”.

דיילה סיים ושיתף לגבי הקהל שדחף את הקבוצה במשחק האחרון: “הייתה הרגשה של משחק בבית, כמו שחקן נוסף על המגרש. היה אפשר לראות על השחקנים, הם הגיבו טוב ותקפו במשחק. קרדיט גדול לאוהדים שלנו”.

אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)

רביבו: “אין כמו בלומפילד, צריכים את הקהל שלנו”

גם רוי רביבו דיבר, ותחילה פתח עם התחושות מהניצחון במשחק הליגה האחרון על קריית שמונה: “הרגשה מאוד טובה, מאוד כיף. זה היה חשוב לאנרגיות של הקבוצה, של כל שחקן וגם למאמן”.



לאחר מכן גם התייחס לקהל: “אני רוצה להודות לקהל שהגיעו ודחפו במשחק חוץ, זה הרגיש כמו משחק בית והם מאוד חשובים לנו”. לקראת המשחק הקרוב הוא הוסיף על האוהדים: “אין כמו בלומפילד, אנחנו צריכים את האוהדים שלנו”.

רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

על היריבה: “אנחנו יודעים שיפו היא קבוצה לא פראיירית, הם הדיחו את נתניה ואת סכנין. אנחנו באים מאוד מוכנים ומתרכזים בעצמנו. אני קודם כל רוצה לנצח, לא מעניין אותי איך אבל כן צריך לשחק בשיטה שלנו ובדרך שלנו וככה נביא את הניצחון”.

ולסיום התייחס לתחושות בימים האחרונים: “הגיעה רוח של שינוי עם המאמן החדש כבר מהאימון הראשון, במיוחד אחרי הניצחון הגיעו גם הרבה חיוכים ואני שמח בשביל הקבוצה ובשביל עצמי, היה חשוב לנו לנצח”.

יפו נערכת למכבי ת”א: “ברור שאנחנו מאמינים”

איציק ברוך, מאמן מכבי יפו, אמר לפני המשחק: “מעמד רבע גמר זה תמיד מרגש, בטח לקבוצה מתחתית הליגה השנייה. מגיעים לבלומפילד עם קהל רב של מכבי ת”א, אבל יודעים שגם הקהל של יפו יבוא. היחסים ברורים, מכבי ת”א זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי בטח לעומתנו שחזרנו לקדמת הבמה רק בשנים האחרונות.

הפערים ידועים - הסיכויים קיימים, לא גבוהים אומנם אבל עם אמונה אפשר לצמצם את הפערים. כשחקן פגשתי את ת”א בחצי הגמר ב-2003, היום כמאמן אני מסתכל על זה אחרת, הדבר שאני הכי מנסה לעשות זה להחדיר אמונה בשחקנים כי אם אין אמונה אין סיכוי, נבוא ונעשה את הכל. ראינו את היכולת של מכבי ת”א, אבל מכבי יפו מועדון גאה שבא לייצג בכבוד ומה שיהיה יהיה”.

שחקן הקבוצה, מתן בית יעקב, הוסיף על מאמנו: “ברור שאנחנו מאמינים, הגענו לפה כי ניצחנו שתי קבוצות מליגת העל. באים לשחק, באים ליהנות מהמעמד, ובסוף זה כדורגל - תמיד אפשר לנצח”.