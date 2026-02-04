יום רביעי, 04.02.2026 שעה 13:42
ספורט אחר  >> טניס

הפתעות באבו דאבי: באפטיסט הדיחה את נאבארו

האמריקאית הדהימה את המדורגת 4 בטורניר עם ניצחון בשלוש מערכות. גם לילה פרננדס הודחה, סמסונובה וטאוסון טיילו לשלב הבא.

|
בפטיסט חוגגת ניצחון דרמטי (רויטרס)
בפטיסט חוגגת ניצחון דרמטי (רויטרס)

טורניר אבו דאבי (WTA 500) סיפק היום (שלישי) דרמות ענק והפתעות מרעישות בשלב שמינית הגמר. במוקד, היילי באפטיסט האמריקאית רשמה את אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלה, כשגברה על המדורגת רביעית בטורניר ובת ארצה, אמה נאבארו, בתום משחק רכבת הרים שהסתיים ב-6:7(6), 6:0 ו-3:6 לטובת המדורגת 102 בעולם.

המשחק נפתח בצורה שקולה מאוד, כאשר שתי הטניסאיות נאבקו על כל נקודה במערכה הראשונה. באפטיסט, שנכנסה לטורניר בזכות כרטיס חופשי, הפגינה קור רוח מרשים בשובר השוויון. היא הצליחה להציל נקודת מערכה לרעתה עם חבטת וולי אלכסונית מרהיבה, ומיד לאחר מכן קינחה עם חבטת דרופ-שוט מושלמת כדי לזכות במערכה הראשונה.

בפטיסט חוגגת את הניצחון (רויטרס)בפטיסט חוגגת את הניצחון (רויטרס)

אולם, המומנטום נעצר בפתאומיות במערכה השנייה. באפטיסט פשוט נעלמה מהמגרש, זכתה בתשע נקודות בלבד לאורך המערכה כולה והפסידה 6:0 מהדהד, תוך שהיא נראית מתוסכלת מאוד מחוסר הדיוק בחבטות שלה. למרות הקריסה, השחקנית הצעירה הוכיחה בגרות מנטלית יוצאת דופן. היא בחרה לצאת מהמגרש להפסקה קצרה כדי להתאפס, וחזרה למערכה המכרעת כשחקנית אחרת לגמרי.

"הייתי חייבת פשוט להילחם ולהמשיך לחפור ולחפור", סיפרה באפטיסט בסיום בראיון על המגרש. "ברור שהמערכה השנייה לא הייתה טובה עבורי, אבל אני ממש שמחה שהצלחתי להפוך את הקערה על פיה. בדרך כלל אני לא נוהגת לעזוב את המגרש בין מערכות, אבל הפעם הרגשתי שזה בדיוק מה שאני צריכה כדי לעשות 'ריסט' בראש".

במערכה השלישית, המשחק האגרסיבי של באפטיסט חזר לתפקד במלוא העוצמה. במצב של 3:4 לטובתה, היא שלחה חבטת פורוורד עוצמתית שהעניקה לה את השבירה היחידה והקריטית במערכה. היא חתמה את הניצחון בסטייל עם האייס השביעי שלה במשחק והנחתה (סמאש) עוצמתית בנקודת המשחק. זהו ניצחון ה-טופ 20 הרביעי בקריירה של באפטיסט, שמעפילה לרבע גמר ראשון בקריירה בטורניר מרמת WTA 500. בנוסף, היא קטעה רצף של שלושה הפסדים מול נאבארו, עליה לא הצליחה לנצח אפילו מערכה אחת מאז שנת 2018.

באפטיסט לא הייתה האמריקאית היחידה שחגגה הפתעה גדולה. מקארטני קסלר רשמה גם היא ניצחון יוקרתי כשגברה על המדורגת שישית בטורניר, לילה פרננדס הקנדית. קסלר הציגה טניס התקפי משובח לאורך שעה ו-20 דקות של משחק, ולא השאירה סיכוי לפיינליסטית אליפות ארצות הברית לשעבר בדרך לשלב שמונה האחרונות.

במקביל להפתעות, המדורגות הבכירות האחרות עשו את העבודה ושמרו על הסטטוס קוו. לודמילה סמסונובה (5), פיינליסטית הטורניר משנת 2023, טיילה לרבע הגמר עם 2:6, 2:6 קליל על ג'ניס טיין האינדונזית. סמסונובה תהיה היריבה הבאה של באפטיסט בקרב על המקום בחצי הגמר. גם המדורגת שלישית, קלרה טאוסון, עלתה לרבע הגמר לאחר 3:6, 1:6 משכנע על סימונה וולטרט השווייצרית, והיא תתמודד מול קסלר למפגש מסקרן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */