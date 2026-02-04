הפתעות באבו דאבי: באפטיסט הדיחה את נאבארו

טורניר אבו דאבי (WTA 500) סיפק היום (שלישי) דרמות ענק והפתעות מרעישות בשלב שמינית הגמר. במוקד, היילי באפטיסט האמריקאית רשמה את אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלה, כשגברה על המדורגת רביעית בטורניר ובת ארצה, אמה נאבארו, בתום משחק רכבת הרים שהסתיים ב-6:7(6), 6:0 ו-3:6 לטובת המדורגת 102 בעולם.

המשחק נפתח בצורה שקולה מאוד, כאשר שתי הטניסאיות נאבקו על כל נקודה במערכה הראשונה. באפטיסט, שנכנסה לטורניר בזכות כרטיס חופשי, הפגינה קור רוח מרשים בשובר השוויון. היא הצליחה להציל נקודת מערכה לרעתה עם חבטת וולי אלכסונית מרהיבה, ומיד לאחר מכן קינחה עם חבטת דרופ-שוט מושלמת כדי לזכות במערכה הראשונה.

בפטיסט חוגגת את הניצחון (רויטרס)

אולם, המומנטום נעצר בפתאומיות במערכה השנייה. באפטיסט פשוט נעלמה מהמגרש, זכתה בתשע נקודות בלבד לאורך המערכה כולה והפסידה 6:0 מהדהד, תוך שהיא נראית מתוסכלת מאוד מחוסר הדיוק בחבטות שלה. למרות הקריסה, השחקנית הצעירה הוכיחה בגרות מנטלית יוצאת דופן. היא בחרה לצאת מהמגרש להפסקה קצרה כדי להתאפס, וחזרה למערכה המכרעת כשחקנית אחרת לגמרי.

"הייתי חייבת פשוט להילחם ולהמשיך לחפור ולחפור", סיפרה באפטיסט בסיום בראיון על המגרש. "ברור שהמערכה השנייה לא הייתה טובה עבורי, אבל אני ממש שמחה שהצלחתי להפוך את הקערה על פיה. בדרך כלל אני לא נוהגת לעזוב את המגרש בין מערכות, אבל הפעם הרגשתי שזה בדיוק מה שאני צריכה כדי לעשות 'ריסט' בראש".

במערכה השלישית, המשחק האגרסיבי של באפטיסט חזר לתפקד במלוא העוצמה. במצב של 3:4 לטובתה, היא שלחה חבטת פורוורד עוצמתית שהעניקה לה את השבירה היחידה והקריטית במערכה. היא חתמה את הניצחון בסטייל עם האייס השביעי שלה במשחק והנחתה (סמאש) עוצמתית בנקודת המשחק. זהו ניצחון ה-טופ 20 הרביעי בקריירה של באפטיסט, שמעפילה לרבע גמר ראשון בקריירה בטורניר מרמת WTA 500. בנוסף, היא קטעה רצף של שלושה הפסדים מול נאבארו, עליה לא הצליחה לנצח אפילו מערכה אחת מאז שנת 2018.

באפטיסט לא הייתה האמריקאית היחידה שחגגה הפתעה גדולה. מקארטני קסלר רשמה גם היא ניצחון יוקרתי כשגברה על המדורגת שישית בטורניר, לילה פרננדס הקנדית. קסלר הציגה טניס התקפי משובח לאורך שעה ו-20 דקות של משחק, ולא השאירה סיכוי לפיינליסטית אליפות ארצות הברית לשעבר בדרך לשלב שמונה האחרונות.

במקביל להפתעות, המדורגות הבכירות האחרות עשו את העבודה ושמרו על הסטטוס קוו. לודמילה סמסונובה (5), פיינליסטית הטורניר משנת 2023, טיילה לרבע הגמר עם 2:6, 2:6 קליל על ג'ניס טיין האינדונזית. סמסונובה תהיה היריבה הבאה של באפטיסט בקרב על המקום בחצי הגמר. גם המדורגת שלישית, קלרה טאוסון, עלתה לרבע הגמר לאחר 3:6, 1:6 משכנע על סימונה וולטרט השווייצרית, והיא תתמודד מול קסלר למפגש מסקרן.