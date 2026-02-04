ארקיע תמשיך להטיס את הנבחרת, הסכם חדש נסגר

נבחרת ישראל הבוגרת סגרה את הפינה הלוגיסטית לקראת הקמפיין הקרוב: ועדת המכרזים של ההתאחדות לכדורגל אישרה את המשך ההתקשרות עם חברת ארקיע, שתמשיך להטיס את הנבחרת למשחקי החוץ.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינת חלופות מול החברות הישראליות האחרות. סאנדור ירדה מהפרק לאחר שהתברר כי אינה יכולה לספק מענה לטיסות בשבתות וכן אינה ערוכה לוגיסטית לטיסות המשך בתוך אירופה דבר הכרחי בלוח משחקים צפוף. במקרה של ישראייר, למרות פגישה חיובית עם הנהלת החברה והמנכ"ל אורי סירקיס, כשהגיע הרגע לתכל'ס לא התקבלה הצעה לטיסה הקרובה בחודש מרץ למשחק החוץ בגאורגיה.

600,000 ש”ח בשנה

בהתאחדות הביעו שביעות רצון גדולה מהשירות של ארקיע בשנה האחרונה והחליטו לא להחליף סוס מנצח. מעבר ללוגיסטיקה, מדובר גם בחיזוק לקופת ההתאחדות: ארקיע תשלם דמי חסות של 600 אלף ש"ח בכל שנה, בחוזה שנחתם לשנתיים.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

כעת, בנבחרת ממתינים להגרלת המשחקים בחודש פברואר כדי לדעת מהם היעדים הסופיים, שכן עלות הטיסות עצמן תיקבע בהתאם למרחקים וליעדים שיעלו בהגרלה.

מזכירות ההתאחדות לכדורגל מורה לאשר את ההתקשרות בישיבתה הקרובה.