יום רביעי, 04.02.2026 שעה 16:25
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

ארקיע תמשיך להטיס את הנבחרת, הסכם חדש נסגר

ראש שקט: ההתאחדות העדיפה את ההצעה של ארקיע על פני סאנדור שלא טסה בשבת וישראייר שלא הגישה הצעת מחיר למשחק בגאורגיה. הסכומים שההתאחדות תקבל

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל הבוגרת סגרה את הפינה הלוגיסטית לקראת הקמפיין הקרוב: ועדת המכרזים של ההתאחדות לכדורגל אישרה את המשך ההתקשרות עם חברת ארקיע, שתמשיך להטיס את הנבחרת למשחקי החוץ.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינת חלופות מול החברות הישראליות האחרות. סאנדור ירדה מהפרק לאחר שהתברר כי אינה יכולה לספק מענה לטיסות בשבתות וכן אינה ערוכה לוגיסטית לטיסות המשך בתוך אירופה דבר הכרחי בלוח משחקים צפוף. במקרה של ישראייר, למרות פגישה חיובית עם הנהלת החברה והמנכ"ל אורי סירקיס, כשהגיע הרגע לתכל'ס לא התקבלה הצעה לטיסה הקרובה בחודש מרץ למשחק החוץ בגאורגיה.

600,000 ש”ח בשנה

בהתאחדות הביעו שביעות רצון גדולה מהשירות של ארקיע בשנה האחרונה והחליטו לא להחליף סוס מנצח. מעבר ללוגיסטיקה, מדובר גם בחיזוק לקופת ההתאחדות: ארקיע תשלם דמי חסות של 600 אלף ש"ח בכל שנה, בחוזה שנחתם לשנתיים.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

כעת, בנבחרת ממתינים להגרלת המשחקים בחודש פברואר כדי לדעת מהם היעדים הסופיים, שכן עלות הטיסות עצמן תיקבע בהתאם למרחקים וליעדים שיעלו בהגרלה.

מזכירות ההתאחדות לכדורגל מורה לאשר את ההתקשרות בישיבתה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
