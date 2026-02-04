מחצית: הפועל י-ם - קלוז' 33:48

במסגרת המחזור ה-17 והלפני אחרון של השלב הנוכחי ביורוקאפ, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את קלוז’ הרומנית בפיס ארנה. החבורה של יונתן אלון יודעת שבמידה ותצליח לנצח הערב (רביעי), היא תבטיח את המקום הראשון בבית בזכות הפרש ניצחונות עדיף על באצ’שהיר מהמקום השני. מנגד, האורחת חייבת ניצחון על מנת להישאר באחד מששת המקומות הראשונים שמובילים לשלב הבא.

הירושלמים אומנם מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 83:93 על הפועל תל אביב בגביע המדינה, אך במפעל האירופי הם נמצאים בתקופה פחות טובה מבחינתם עם שני הפסדים רצופים, כולל הפסד ביתי 94:82 קריטי לסגניתה הטורקית לפני שבועיים.

למרות זאת, הקבוצה מהבירה סיפקה עונה אירופית מעולה עד כה, ובזכות כך היא במצב נהדר בו היא כבר הבטיחה מזמן את המשך דרכה בטורניר, כשכאמור אם תצא עם ידה על העליונה היום תרוויח את מקומה בפסגה, בנוסף להגרלה נוחה יותר על הנייר בהמשך.

מבחינת האורחת, מדובר במשחק חוץ קשה אך חשוב מאוד. באופן טבעי כשמגיעים לרגעי ההכרעה, כל משחק הופך לבעל משמעות אדירה ועבור הרומנים הפסד עלול לגרום להסתבכות במאבקי העלייה לשלב הבא. הרומנים מגיעים במומנטום שלילי, לאחר שני הפסדים רצופים במפעל ושישה הפסדים משבעת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. בהתמודדות האחרונה בין הקבוצות, במסגרת המחזור השמיני ביורוקאפ, ירושלים רשמה ניצחון גדול בדמות 89:101 על חשבון קלוז’.

רבע ראשון: 19:22 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג'ראד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, נמרוד לוי, יובל זוסמן

חמישיית קלוז’: קארל גוזמן, סוליסיוס קוליבייטיס, דיירון ראסל, ג'פרי טיילור, מיטצ'ל קריק

והמשחק יוצא לדרך (ראובן שוורץ)

# 10:00-5:00: זוסמן פתח עם 4 נקודות מהירות, כשקרינגטון והארפר הוסיפו שלשה כל אחד, מן העבר השני ההגנה של המארחת התקשתה להתמודד עם ראסל וקריק, ששמרו על המשחק צמוד.

# 5:00-0:00: הירושלמים המשיכו להינות בהתקפה, כשגם ג’סטין סמית’ וג’יימס ג’וזאיה עלו על הלוח, האורחת מנעה בריחה בעזרת קליעות לשלוש, אבל סמית עם סל על הבאזר אחרי מהלך קבוצתי נאה קבע את תוצאת הרבע על 19:22 להפועל ירושלים.

ג'ארד הארפר מתקשה (ראובן שוורץ)

ג'ארד הארפר עם הכדור (ראובן שוורץ)

רבע שני: 33:48 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הירושלמים עלו טוב יותר מהספסלים, עם ריצת 0:9 בהובלת הארפר ולאמב, הם עלו ליתרון דו ספרתי 2 וחצי דקות בלבד אחרי פתיחת הרבע, האורחת עלתה על הלוח לראשונה ברבע אחרי יותר מ-4 דקות.

קאדין קרינגטון עולה לסל (ראובן שוורץ)

יובל זוסמן עולה לסל (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: דושאן מילטיץ’ הוא היחיד שקלע בדקות האלה אצל הרומנים, כשהחבורה של יונתן אלון כבר הגיעה ליתרון שיא של 18 נקודות. האורחים כבר הצליחו לצמק אבל ווינסטון נכנס למשחק גם הוא ועם 4 רצופות כולל סל על הבאזר, הוריד את הקבוצות למחצית ב-33:48 להפועל ירושלים.