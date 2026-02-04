יום רביעי, 04.02.2026 שעה 11:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"לאזטיץ' הפתרון היחיד אם פרטיזן תחליף מאמן"

בתקשורת בסרביה עוסקים בעתידו של המאמן שפוטר ממכבי תל אביב, וטוענים שהוא המועמד היחיד לתפקיד בפרטיזן בלגרד אם זו תחליט לערוך שינוי על הקווים

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

התקשורת הסרבית עוסקת בימים האחרונים באפשרות מפתיעה, ז’רקו לאזטיץ’, המאמן שפוטר ממכבי תל אביב, עשוי לחזור לקדמת הבמה דווקא בסרביה, כמועמד המוביל לאימון פרטיזן בלגרד. לפי הדיווחים, במועדון שוקלים ברצינות זעזוע על הקווים כבר בשלב מוקדם של העונה, ולאחר פתיחה מאכזבת של שישה משחקים בלבד.

בפרטיזן לא נוהגים להיאחז בסיסמאות בסגנון “לתת לתהליך זמן”, וכאשר התוצאות אינן מגיעות, המאמן הוא הראשון לשלם את המחיר. למרות ההערכה המקצועית לננאד סטויאקוביץ’, שהוביל בעבר את מחלקת הנוער להישגים ואף זכה באליפות אחרי 13 שנים, בסרביה סבורים כי תפקיד מאמן הקבוצה הבוגרת גדול עליו בשלב הנוכחי של הקריירה.

השאלה המרכזית שמעסיקה את המועדון והאוהדים היא מי יכול להיכנס לנעליים הללו כאן ועכשיו. לאורך השנים חלמו ביציעים על שמות גדולים כמו סלבישה יוקאנוביץ’, מרקו ניקוליץ’, סשה איליץ’ או ולדימיר איביץ’, אך המציאות הכלכלית של פרטיזן והעובדה שכל אותם מאמנים כבר מחויבים למועדונים אחרים הופכות את האפשרויות הללו לבלתי ריאליות.

“לאזטיץ’ – הפתרון היחיד”

על הרקע הזה, בתקשורת הסרבית מצביעים על מועמד אחד בלבד כפתרון אידאלי, ז’רקו לאזטיץ’. חלוץ העבר של פרטיזן נפרד לאחרונה ממכבי תל אביב, נמצא ללא חוזה, ומכיר היטב את המועדון, הלחץ והציפיות. לפי הדיווחים, עבור הנהלת פרטיזן מדובר באופציה זמינה, בעלת חיבור רגשי למועדון וניסיון רלוונטי ברמות הגבוהות, דווקא בתקופה שבה אין למועדון מרחב תמרון רחב.

בשלב זה מדובר בדיווח תקשורתי בלבד, אך בסרביה מבהירים, אם פרטיזן אכן תחליט לבצע שינוי בעמדת המאמן, לאזטיץ’ הוא השם היחיד שעונה על כל הדרישות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */