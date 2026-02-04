"לאזטיץ' הפתרון היחיד אם פרטיזן תחליף מאמן"

התקשורת הסרבית עוסקת בימים האחרונים באפשרות מפתיעה, ז’רקו לאזטיץ’, המאמן שפוטר ממכבי תל אביב, עשוי לחזור לקדמת הבמה דווקא בסרביה, כמועמד המוביל לאימון פרטיזן בלגרד. לפי הדיווחים, במועדון שוקלים ברצינות זעזוע על הקווים כבר בשלב מוקדם של העונה, ולאחר פתיחה מאכזבת של שישה משחקים בלבד.

בפרטיזן לא נוהגים להיאחז בסיסמאות בסגנון “לתת לתהליך זמן”, וכאשר התוצאות אינן מגיעות, המאמן הוא הראשון לשלם את המחיר. למרות ההערכה המקצועית לננאד סטויאקוביץ’, שהוביל בעבר את מחלקת הנוער להישגים ואף זכה באליפות אחרי 13 שנים, בסרביה סבורים כי תפקיד מאמן הקבוצה הבוגרת גדול עליו בשלב הנוכחי של הקריירה.

השאלה המרכזית שמעסיקה את המועדון והאוהדים היא מי יכול להיכנס לנעליים הללו כאן ועכשיו. לאורך השנים חלמו ביציעים על שמות גדולים כמו סלבישה יוקאנוביץ’, מרקו ניקוליץ’, סשה איליץ’ או ולדימיר איביץ’, אך המציאות הכלכלית של פרטיזן והעובדה שכל אותם מאמנים כבר מחויבים למועדונים אחרים הופכות את האפשרויות הללו לבלתי ריאליות.

“לאזטיץ’ – הפתרון היחיד”

על הרקע הזה, בתקשורת הסרבית מצביעים על מועמד אחד בלבד כפתרון אידאלי, ז’רקו לאזטיץ’. חלוץ העבר של פרטיזן נפרד לאחרונה ממכבי תל אביב, נמצא ללא חוזה, ומכיר היטב את המועדון, הלחץ והציפיות. לפי הדיווחים, עבור הנהלת פרטיזן מדובר באופציה זמינה, בעלת חיבור רגשי למועדון וניסיון רלוונטי ברמות הגבוהות, דווקא בתקופה שבה אין למועדון מרחב תמרון רחב.

בשלב זה מדובר בדיווח תקשורתי בלבד, אך בסרביה מבהירים, אם פרטיזן אכן תחליט לבצע שינוי בעמדת המאמן, לאזטיץ’ הוא השם היחיד שעונה על כל הדרישות.