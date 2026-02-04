רונאלדו צודק? הפער בהשקעה של הקרן הסעודית

כאוס אוחז בכדורגל הסעודי. כריסטיאנו רונאלדו ממשיך בשביתה, בעוד שמעטים מבינים מדוע אל הילאל חטפה שלושה שחקנים בחלון ההעברות החורפי הזה (בנזמה, בואברה ומייטה), בזמן שהשאר נותרו בלי כלום. התלונות של רונאלדו מוצדקות לנוכח ההשקעה האדירה של חלק מהמועדונים לעומת הרכש הדל של אחרים. CR7 ממשיך במרד שלו.

כריסטיאנו החליט לנקוט עמדה ולסרב לשחק עבור אל נאסר. הכוכב הפורטוגלי סבור שהעמדה הזו מוצדקת כדי להפעיל לחץ על גופי הפיקוח של הליגה הסעודית בנוגע לכללי ההעברות הרופפים שמוחלים על אל הילאל החזקה, בניגוד בולט ליחס שניתן לשאר הקבוצות בליגה. הזעם של CR7 אינו מופנה כלפי קארים בנזמה, ואף לא כלפי אל הילאל, אלא כלפי הגורמים שמאשרים את ההחתמות של המועדונים הגדולים בליגה הסעודית.

אל הילאל לא רק הצליחה להחתים את בנזמה, אלא גם צירפה שני כישרונות צרפתים צעירים בסכומים משמעותיים: קאדר מייטה (תמורת 30 מיליון אירו ששולמו לראן) וסאימון בואברה (מ-NEOM תמורת 23 מיליון אירו). תפקידו של הנסיך אל וליד בן טלאל במימון העברתו של בנזמה היה מכריע.

קארים בנזמה (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו הפעיל לחץ מקסימלי על הנהלת הליגה הסעודית כאשר דילג על משחק של אל נאסר. הנהלת הליגה היא זו שהייתה צריכה לאשר את העברתו של בנזמה. הפורטוגלי הצית יריבות חסרת תקדים בין אל נאסר לאל הילאל. שתי הקבוצות הללו, יחד עם אל אהלי ואל קאדסיה, נאבקות על תואר האליפות.

המצב מתוח. כריסטיאנו רונאלדו לא קיבל את מבוקשו, ובנזמה הגיע בסופו של דבר למועמדת המובילה לזכייה. ההגעה הזו, בעיני כולם וגם בעיני כריסטיאנו עצמו, מערערת את האיזון בין המתמודדות על האליפות. ועל אחת כמה וכמה לנוכח העובדה שמדובר במהלך בין שני מועדונים השייכים לקרן ההשקעות הציבורית של המדינה, בדיוק כמו אל נאסר.

התסכול של CR7 מהתנהלות הליגה ומהגורמים באל נאסר הלך וגבר עד שחוסר הפעילות בחלון ההעברות החורפי הצית את הפתיל. כריסטיאנו שבע מההבטחות השבורות שניתנו לו כאשר האריך את חוזהו בקיץ האחרון עד 2027. המאמן שלו, ז'ורז'ה ז'סוס, הדהד את מחאתו של כריסטיאנו וסירב לדבר עם התקשורת לאחר הניצחון מול אל ריאד. הוא מבקש שחקנים חדשים כבר שבועות, אך נתקל במכשולים בלתי פוסקים. באל הילאל הכול מתקדם במהירות, בעוד שבאל נאסר יש רק מחסומים. מעטים מבינים זאת. בינואר הצטרפו לסגל אל נאסר רק שני שחקנים מקומיים, ללא עלות.

רונאלדו וז'סוס (רויטרס)

לפי גורמים בסביבתו, כריסטיאנו רונאלדו שוקל ברצינות לעזוב את אל נאסר בתום העונה הנוכחית, זאת למרות חוזה בתוקף עד קיץ 2027. הפורטוגלי חש כי אינו זוכה לכבוד הראוי לו, במיוחד לאור מעמדו כשגריר מונדיאל 2034 שייערך בערב הסעודית. בעיניו, חוסר הפעילות של אל נאסר בשוק ההעברות והיעדר מהלכים משמעותיים שיאפשרו לקבוצה להתמודד באמת על תואר הליגה הסעודית פוגעים לא רק בסיכוייו הספורטיביים, אלא גם במעמדו האישי.

עוד נטען כי כריסטיאנו אף איים לעזוב באופן מיידי ולוותר על תפקידו העתידי כשגריר המונדיאל, אם לא יקבל תשובות מיידיות. הוא זועם על הסעודים, משוכנע שהבטחות חוזרות לשוויון, איזון והגינות ספורטיבית בליגה הופרו. לטענתו, בעוד התקנות מגבילות מועדונים ל-10 זרים, כולל שניים מתחת לגיל 20, אל הילאל זוכה שוב ושוב להקלות, מגייסת כוכבים זרים מהשורה הראשונה ומקבלת גיבוי כלכלי ואישורים ללא התנגדות. מנגד, אל נאסר, למרות שכריסטיאנו הוא הפנים שהציבו את הליגה על מפת הכדורגל העולמית, זוכה לתמיכה מינימלית בלבד. מבחינתו, זה כבר לא עניין של תארים או רכש, אלא של אמון, כוח וכבוד.

פערים ברכש

מאז הגעתו של הכוכב הפורטוגלי לליגה בינואר 2023, החתמת כוכבים זרים היא עניין קבוע, אך סכומי ההעברות אינם משקרים. אל הילאל יכולה להחתים יותר. מ-2023 ועד חלון ההעברות החורפי הנוכחי, אל הילאל השקיעה כ-647 מיליון אירו ברכש (ניימאר, מאלקום, רובן נבש, מיטרוביץ', מילינקוביץ'-סאביץ', מרקוס לאונרדו, דרווין, תיאו, וכעת בנזמה). זאת גם ללא דמי העברה עבור הצרפתי, אם כי היה צורך לשלב את שכרו הגבוה במסגרת התקציב של המועדון. גורם מפתח לכך היה הנסיך אל וליד בן טלאל, הבעלים בפועל החדש של המועדון הסעודי, שמימן את הרכש החורפי. הסכום של העונה הזו בלבד חוצה את רף 168 מיליון האירו.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

ומה עם השאר? אל נאסר הוציאה עד אותו מועד כ-410 מיליון אירו על העברות (מאנה, אוטאביו, לאפורט, ג'ון דוראן, קומאן, סימאקאן ועוד). אל אהלי, אלופת אסיה, הוציאה מעט פחות: 380 מיליון אירו על מילוט, גאלנו, טוני, מחרז, וייגה, מנדי, קסייה ופירמינו. ובמקום הרביעי, אל איתיחאד, שמתקרבת ל-365 מיליון אירו. מלבד בנזמה, הם החתימו את קאנטה, אוואר, ברחווין, דיאבי ופאביניו.

פער של 237 מיליון אירו, שמדכא את המורל של היריבות. נכון שאל הילאל נהנתה גם מהכנסות נוספות מהשתתפותה בגביע העולם למועדונים בקיץ האחרון: 31 מיליון אירו.

בנזמה כבר לובש את מדי אל הילאל

בינתיים, בנזמה כבר השאיר מאחוריו את התקופה באל איתיחאד ומביט לעתיד באופטימיות. הוא כבר לובש את הצבעים הכחולים של אל הילאל, ולאחר שנפרד בחום מאוהדי המועדון מג'דה, הוא ממוקד אך ורק באתגרים שמצפים לו עם קבוצתו של סימונה אינזאגי. בראש ובראשונה, הליגה וליגת האלופות האסייתית. חוזהו בתוקף עד 2027.

קארים בנזמה (IMAGO)

אלו היו 48 שעות מטורפות עבור הצרפתי בערב הסעודית. מסירוב להצעת חידוש נמוכה להארכת חוזהו מעבר ל-30 ביוני עם אל איתיחאד, דרך חלון העברות חורפי שהיה טירוף מוחלט. השעות הללו כללו הכל. מהלך נועז של כריסטיאנו רונאלדו, שעמדתו נמשכת ושגם היום לא התאמן עם שאר חבריו לקבוצה באימון התאוששות. הצעה מאל הילאל שבנזמה ראה בעין חיובית, ואפילו רמז לכך שהכול עלול לקרוס. עד שלבסוף, הגיע סוף טוב עבור בנזמה.

כאשר בנזמה הצהיר שאינו רוצה עוד ללבוש את חולצת אל איתיחאד ושהוא מבוקש על ידי אל הילאל, פרצה בהלה באל נאסר. המועדון מריאד לא יכול היה להיכנס לשוק ההעברות בעמדת פתיחה שווה. עיוות מוחלט של הליגה בעיני קפטן נבחרת פורטוגל. בדיוק כפי שקרה לפני חודשים, כאשר אל נאסר סירבה בתוקף לשנות את הכלל הנוגע לשחקנים מתחת לגיל 21 לפני סיום חלון ההעברות בקיץ, לאחר שביססה את כל התוכנית הספורטיבית שלה על מכסת שמונה שחקנים זרים מעל גיל 21 והשאר מתחת לגיל 21.

סאגה שעדיין צפויים לה פרקים נוספים. הפרק הבא יגיע כבר ביום שישי הקרוב, כאשר אל נאסר תפגוש את אל איתיחאד. נותר לראות אם כריסטיאנו רונאלדו ישחק, מי שעד השבוע לא החמיץ אף משחק ליגה העונה. היוקרה של הליגה אינה יכולה להרשות לעצמה היעדרות כפויה נוספת של הכוכב הגדול ביותר שלה. כדי להחמיר את המצב, בעיתון "רקורד" רמזו שכל דבר אפשרי עם השחקן הפורטוגלי. הוא עשוי אפילו להחליף ליגה בקיץ. סעיף שחרור תיאורתי בחוזהו עשוי לשמש יציאת חירום.