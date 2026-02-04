במשטרה טוענים: מנענו פעולת נקם מקהל בני יהודה

בית”ר ירושלים תארח הערב (רביעי, 19:00) את בני יהודה במסגרת רבע גמר גביע המדינה. האווירה התחממה עוד לפני המשחק, כפי שפרסמנו כאן לראשונה כאשר אוהדי הקבוצה מהבירה חיכו לאלו של הכתומים ולקחו מהם ציוד שתכננו להביא לטדי. ניצב משנה יובל ראובן, מפקד תחנה מוריה במשטרה, דיבר על ההערכות לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מי שרוצה להגיע לטדי צריך לצאת כבר עכשיו? איך אמורים להגיע עם כל החסימות?

״אנחנו עם שני משחקים בו זמנית, גם הפועל ירושלים בארנה באירופה וגם בית״ר ירושלים בגביע. לא פשוט. אנחנו נערכים בהיקפים כדי לתת מענה בהיבטים נוספים״.

בחשבון פשוט אתם נערכים לקליטה של כמה אנשים?

״בטדי סביב 25 אלף ובארנה עוד 5,000. זה יותר ממה שאפשר בדרך כלל״.

ואיך נערכים עם ההפגנות במקביל?

״יש הפגנה באזור קריית הממשלה, לא באזור של טדי״.

כביש אחד נפתח?

״כן, הוא פתוח עכשיו, אבל גם בימים בלי הפגנה הכביש הזה פקוק בכל יום כמעט כל היום״.

אוהדי בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

יש לכם מספר כאבי ראש. גם ההפגנות, קהל וגם העימות בין בני יהודה לבית״ר ירושלים בין הקהלים.

״אירוע מיותר מאוד, צר לי שיש קומץ קטן שמחליט לכשות דברים לא ספורטיביים. כל האירוע היה בתחום מחוז תל אביב. החקירה שם ואני מניח שהם יתקדמו״.

“לא נאפשר עימותים אלימים”

הם הגיעו לבית וגן לעשות פעולת נקם.

״ידענו שהם מגיעים, חיכינו להם ומנענו את זה. ידענו שהם הולכים להגיע״.

מה היום מבחינת מודיעין?

״לא תמיד טוב שיש אוהדי הפועל ואוהדי בית״ר באותו מקום ועל זה גם אוהדי בני יהודה. אין מקום לאלימות. לא במגרשי ספורט ולא בשום מקום אחר. אנחנו שם ולא נאפשר עימותים כאלה״.

לפי המודיעין שלכם הולך לקרות משהו?

״דברים קטנים, ואני מקווה שלא יהיה כלום. באמת אוהדי בית״ר ירושלים מתחילת העונה באירועים מינוריים שגם בהם טיפלנו״.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

תהיה היערכות למנוע עימותים בין האוהדים.

״גם במגרש וגם מחוצה לו. נערכים לקליטה של האוהדים בצורה רחבה וגם לאחר המשחק. לא נאפשר לאף אחד לנקוט באלימות. אם יהיה אירוע נטפל בו״.

אני מקווה שלא יהיו יותר מדי אירועים.

״אנחנו ארגון שיודע לטפל בדברים, בחנו אותנו כבר לא מעט ואנחנו יודעים לתת מענה בכל מקום. נפעל בנחישות ולא ניתן לאנשים לעשות דברים לא ספורטיביים. מי שינקוט באלימות שידע שבסופו של דבר נטפל בו בחומרה״.