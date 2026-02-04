שינו זוארץ: אני לא לחיץ ולא מתרגש מהבחירות

עונת 2025/26 בכדורגל הישראלי בעיצומה, כאשר היום (רביעי) צפויים כמה אירועים. עוד לפני משחקי גביע המדינה, ב-15:00 יתקיים הדיון של עירוני טבריה בפרשת החוזים הכפולים, כאשר התובע דורש עונשים חמורים. יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שינו, אנחנו בימים קצת משונים בכדורגל. המון עניין בליגות מצד אחד, אבל מצד שתי פרשיות לא טובות של טבריה ועוד.

״אני אדבר רק על כדורגל ולא על שום דבר שקשור בפרשיות האלה״.

כמה זה מדיר שינה מעיניך? הטיות משחקים בליגות נמוכות ועוד. התובע שלך טובע בעבודה.

״התובע שלי עושה עבודה טובה וזאת העבודה שלו, מעבר לזה לא נכנס לאירועים האלה״.

אני לא רוצה שתדבר על אירוע ספציפי, אלא שתגיד מה דעתך על האירועים האלה כיו״ר התאחדות שנלחם בפרשיות האלה.

״ההתאחדות תעשה כל מה שצריך כדי לטפל בנגעים האלה יחד עם המשטרה״.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

מופעלים עליך לחצים לא לגעת בזה?

״לא לוחצים עליי ואני בלתי לחיץ״.

ההימורים הבלתי חוקיים ממשיכים לנסוק והרבה הקלטות נחשפות על לשים כסף על בני יהודה.

״היחידה לדבר הזה כבר קמה ואנחנו בקשר איתם. אם יש לכם הקלטות כאלה ואחרות תעבירו את זה מיד לטיפול משטרתי כי זה מטריד״.

“הגזענות? זה חייב לחלוף מהעולם”

יש את תקנון הגזענות החדש של פיפ”א, איך אתה מרגיש מבחינת הירתמות הקבוצות? נעשו מספיק מאמץ מצד המועדונים להסביר וכמה זה יכול להיות נורא אם דווקא פה תבוא הרשעה חמורה.

״כל הרשעה חמורה בעניין גזענות זה חמור, נקודה. זה חייב לחלוף מהעולם. המועדונים בישראל מבינים את החומרה של השינוי בתקנונים והם עושים עבודה מדהימה מול הקהלים שלהם. אני רואה שגם הקהלים מבינים את זה ואנחנו רואים ירידה בדבר הזה. אני מקווה שזה ייעלם לגמרי מהמגרשים כי אין לדבר הזה מקום בחיים שלנו״.

קבוצות מבינות שהן יכולות לרדת ליגה בגלל זה?

״מבינות את זה, אנחנו עושים הסברה גם למועדונים וגם לאוהדים. אנחנו ממשיכים בפעילות הסברתית, משמעתית וגם חינוכית. אנחנו נמשיך ונעשה את זה כי אין לזה מקום לא רק במגרשים, אלא בחיים שלנו בכלל״.

אוהדי הפועל ת"א בשלט נגד גזענות (פרטי)

גם פיפ”א יושבת עליכם, אחרי התלונה של ההתאחדות הפלסטינית.

״יש חקירה נגדנו אחרי התלונות שלהם, אנחנו פועלים במישור המשפטי. קחו בחשבון שכל מה שקורה פה ישר מועבר לפיפ”א. נטפל בזה כמו שאנחנו מטפלים״.

אתה מרגיש רגוע בנוגע לזה?

״אני אף פעם לא רגוע ולכן אני כל הזמן עובד. אנחנו עובדים כדי לטפל בזה ואני מקווה שזה ייסגר בקרוב״.

בסופו של דבר גזענות ברחבי העולם מופנית כלפי כהי עור ופה זה נגד ערבים וכו׳. כמה זה מורכב להילחם בזה?

״אנחנו בתקופה מורכבת של אחרי מלחמה, אני חושב שזה היה חייב לקרות. זה לא רק נגד ערבים. זה גם ‘שואה למכבי’, קריאות מיזוגניות. אני שמח שהקבוצות הפנימו ומבינות ועושות פעולות אסרטיביות מול האוהדים. אני רואה שהקהל מפנים את זה ורואים את הירידה. האם אני רגוע? לא. נמשיך לפעול בכל המישורים״.

הורים תוקפים הרבה שופטים וכו’ בליגות הילדים. איך מטפלים בנגע הזה?

״גם פה אנחנו עובדים קשה במישורים האלה. ההתאחדות מנהלת כל שבוע מעל אלף ומשהו משחקים. יש אחוז קטן מאוד ומסוים שקורה שם בעיות וזה מוקפץ ואז אנחנו יודעים לטפל בזה. זה יוצר רעש תקשורתי וזה חשוב כי אז אנחנו יודעים לטפל בזה. גם התובע וגם היועץ המשפטי פועלים לטפל בזה. אנחנו בודקים איך אפשר לטפל בזה וגורמים לקבוצות להבין שכל אירוע אלימות לא יתקבל כי פשוט אין לזה מקום בכדורגל. לא כלפי אף אחד ולא מצד של אף אחד, בטח לא של הורים״.

שינו זוארץ בקונגרס פיפ"א (רויטרס)

“המטרה שלנו זה שהשקט יימשך ונחזיר את המשחקים”

באחד הסעיפים שבתקציב ההתאחדות לשנת 2026 כתבתם שהנבחרת תחזור לשחק בארץ בספטמבר. יש פה התייעלות בכל האגפים, ובזכות לא מעט מענקים שאנחנו מקבלים אנחנו עומדים על הרגליים.

״כל מה שפרסמתם נכון. הצלחנו לסגור את השנה כמו שצריך ומגיעה מילה טובה לעוסקים במלאכה ולגזבר שלנו שסגרו שנה מוצלחת בלי שהתפשרנו על כלום. אנחנו נמשיך ונשקיע בכל הנבחרות, זה היה לנו חשוב ושמח שעשינו את זה. המטרה שלנו זה שהשקט יימשך ונחזיר את המשחקים לארץ״.

בדו״ח כתוב ספטמבר, מה לגבי קבוצות ישראליות באירופה?

״רוצים שזה יחזור ושהמשחקים כבר ייערכו בארץ בשלבי המוקדמות״.

איך אתה רואה את העזיבה של ניסו אביטן ואלישע לוי, גם שלומי דורה עזב. זעזוע בכל נבחרת הנשים ויש שם גם בלאגן בכל ליגות הנשים. איך זה מתקדם?

״אנחנו מתקדמים טוב בגזרה הזאת, יש לנו שחקניות מעולות והגדלנו את בתי הספר. אנחנו רואים קבוצות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מועדונים גדולים שנכנסים ומצטרפים לכדורגל נשים. ניסו עשה עבודה טובה והחליט שהוא רוצה לחזור לאמן גברים״.

ההתאחדות לא מסדרת ג׳ובים?

״לאמן בנבחרת זו זכות, לא חובה. מי שרוצה ללכת למקום אחר אני לא אעצור בעדו. זה קרה גם בגברים לא פעם. גיא צרפתי, אריק בנאדו, מרקו בלבול. זה רק מראה שאנחנו בוחרים את האנשים הנכונים אם יש להם עוד ביקוש״.

אלישע לוי וניסו אביטן (ההתאחדות לכדורגל)

אז אולי צריך לבחור אחרת?

״אי אפשר להחזיק אנשים בכוח. אנחנו לא מכריחים אף אחד לעבוד בנבחרת ישראל. זאת זכות. מי שמחליט ללכת למקום אחר שיהיה לו בהצלחה״.

ארקיע תמשיך להטיס את שחקני הנבחרת אחרי המכרז, הלינו בנבחרת על איחורים בטיסות וכל הדבר הזה. מה הם רוצים? אתה נותן את התנאים הכי טובים ומאשימים אותך בדברים שלא תלויים בך.

״זה יצא מפרופורציה. גם כשמלינים על סוגיה כדי להשתפר, צריך להבין אותה. יש גם עניינים אובייקטיבים שלפעמים קורים. עיכובים בטיסות וכו׳, בעיקר במטוס חכור. צריך להבין את זה. אנחנו משתדלים לעשות הכי טוב עבור הנבחרות כדי לייצר את הנוחות המקסימלית״.

“מי שירצה להתמודד מולי שיהיה לו בהצלחה”

בחירות יו״ר ההתאחדות בעוד פחות משנה. לא מעט שמות עולים והמועדונים פועלים, האם ראשי עיריות עוד פעם שולחים יד בדבר?

״זה דמוקרטי וכל אחד יכול להגיש מועמדות כל עוד הוא עומד בתנאים והוא משיג את הקריטריונים הנדרשים. אני מתמודד ומי שירצה להתמודד מולי שיהיה לו בהצלחה״.

אתה לא מתרגש?

״אני לא מתרגש. אני עושה את העבודה שלי בצורה הטובה ביותר״.

שינו זוארץ מצביע (ההתאחדות לכדורגל)

הגדולות מתלוננות על מורן מאירי.

״מורן הוא חלק בלתי נפרד מהצוות שלי, הוא עושה עבודה מצוינת לכדורגל הישראלי ונמשיך לעבוד איתו כדי לשפר את הכדורגל הישראלי״.

אחרי כל הבעיות שהיו עם נורבגיה, הופתעת שמאמן נורבגי (רוני דיילה) בא לאמן את מכבי תל אביב?

״לא״.

משהו ישתנה בעקבות זאת?

״כשאדם שנמצא פה, הוא רואה את הדברים בצורה אחרת. הוא מוערך מאוד במדינה שלו ואני מקווה שהוא יהיה שגריר טוב שלנו״.