רגע האמת: בארסה מול חיפה בליגת האלופות U19

אלופת המדינה לנוער, מכבי חיפה, תתייצב אחה"צ בהונגריה (17:00) למשחק מול ברצלונה על כל הקופה בשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות. ההתרגשות והדריכות בצד החיפאי מורגשים היטב, אך הירוקים מפזרים מסרים אופטימיים, לפיהם הקבוצה לא תגיע לשמש תפאורה במשחק מול אחת מקבוצות הנוער המצליחות של היבשת.



מכבי חיפה חוזרת למעמד זה לאחר תשע שנים. גם אז איתי מרדכי הוביל את קבוצת הנוער למשחק מול דורטמונד הגרמנית, שנערך לעיני כרבבת צופים באצטדיון ע"ש סמי עופר בחיפה. מכבי חיפה התבססה על ילידי 97-98, בהם עופרי ארד ומוחמד אבו פאני שזכו לשחק גם בליגת האלופות לבוגרים, ארד אפילו זכה לכבוש שער העונה במדי קאיירט בהפסד 2:1 לאינטר בסן סירו. אבו פאני היה שותף למסע של מכבי חיפה בליגת האלופות בעונת 22/23.

מול דורטמונד, מכבי חיפה הייתה טובה יותר מבחינת החזקת כדור ויצירת מצבים, אך האורחת ידעה לכבוש שער בדקה ה-60, לעלות ליתרון 0:1 ולשמור עליו בדרך להעפלה לשלב שמינית הגמר.

בדרכנו הנה

ברצלונה לקחה חלק בשלב הליגה וסיימה אותו במקום השמיני עם מאזן של ארבעה ניצחונות, שלושה במשחקי בית - 1:2 על פאריס סן ז'רמן, 0:3 על אולימפיאקוס (צמד של אוריין גורן) ו-3:4 על איינטרכט פרנקפורט, ניצחון אחד הושג במשחק חוץ - 2:3 על ניוקאסל במחזור הפתיחה. לצד זאת, ספגה הקבוצה הפסד 2:0 במשחק החוץ מול קלאב ברוז' וסיימה ב-1:1 את משחק החוץ מול צ'לסי.

שחקני קבוצת הנוער של ברצלונה (IMAGO)

מכבי חיפה שיחקה במסלול האלופות, המיועד לקבוצות נוער המייצגות מועדונים, שקבוצת הבוגרים שלהם לא שיחקה בשלב הליגה של ליגת האלופות. בצמד המשחקים הראשון עברה את אוסטריה וינה - לאחר שוויון 1:1 במשחק באוסטריה (דניאל דרזי), וניצחון 1:3 במשחק שנערך בהונגריה (אדם גרימברג, אלעד אמיר ונעם שטייפמן). בצמד המשחקים מול נאנט מכבי חיפה השיגה ניצחונות - 0:1 במשחק שנערך בהונגריה (ניב גבאי) ו-2:3 במשחק שנערך בצרפת (ליאם קרגולה, אדם גרימברג ונועם לוי).

עם תגבור מהבוגרים, אך עם חוסרים בהגנה

למעט הקשר נבות רטנר שאמש (שלישי) נטל חלק במשחק קבוצת הבוגרים, שניצחה 0:2 את מ.ס כפר קאסם בגביע המדינה, כל שחקני הנוער שעלו בתקופה האחרונה לסגל קבוצת הבוגרים של חיפה יעמדו לרשות איתי מרדכי וצדוק מלכה. עם זאת, שני שחקני הגנה ילידי 2006, שהיו דומיננטים בצמד המשחקים מול נאנט, ייעדרו ממשחק זה: הבלם אלעד אמיר שנפצע לפני כשבועיים וחצי בניצחון 1:4 של קבוצת הבוגרים על מכבי ת"א, ובבלם/מגן תומר לנס ששיחק בצמד המשחקים כמגן שמאלי, אך מאז עבר לקבוצת הבוגרים של הפועל כפר סבא. עם זאת, המגן השמאלי, ינון פיינגזיכט (2007), שעמד לרשות הקבוצה הבוגרת מול נאנט, יעמוד לרשות קבוצת הנוער.



מכבי חיפה צפויה לעלות למשחק, כשעל שערה יגן מארק גולנקוב (2008), שהרבה לשחק בתקופה האחרונה. לינון פיינגזיכט ולבלם נעם שטייפמן (2008), שבשבת האחרונה עלה להופעת בכורה במדי קבוצת הבוגרים, בתוספת הזמן של משחק הניצחון 2:3 על עירוני טבריה, תהיה אחריות כבירה בהנהגת ההגנה, בהיעדרם של אלעד אמיר ותומר לנס.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

בחוליית הקישור, בהיעדרו של נבות רטנר, איתי סולומון (2007) ודניאל דרזי (2006) יצטרכו להביא הרבה ערך מוסף ואקסטרות של יכולות במאבקים מול שחקני הקבוצה הקטלונית.



בחלק הקדמי שחקני המפתח של מכבי חיפה יהיו החלוץ ניב גבאי (2007) שערך לפני שבועיים וחצי בכורה חלומית בקבוצת הבוגרים במשחק הניצחון 1:4 - בו התכבד לכבוש את שער הניצחון, חמש דקות לאחר עלייתו לכר הדשא, ועוד צמד שחקנים ילידי 2009, שעושים חיל בקבוצת הנוער: שחקן הכנף ליאם לוסקי והחלוץ אדם גרימברג.

ישראלי בקישור, בן של אגדה בהתקפה

קבוצת הנוער של ברצלונה, המודרכת ע"י פול פלאנס, שתפס פיקוד על הקבוצה בקיץ האחרון, מדורגת במקום הראשון בטבלת בית 3 של דרג הנוער הבכיר בספרד. הקבוצה מוליכה את הטבלה עם מאזן נטול הפסדים, העומד על 12 ניצחונות ושש תוצאות תיקו, כשלזכותה מאזן שערים העומד על 41 שערי זכות ו-12 שערי חובה. בארבעת המשחקים האחרונים זכתה בניצחונות - 2:3 על לוגרונייס, 0:2 על ג'ירונה, 4:5 על ולנסיה ו-0:1 על ריאל סראגוסה.

אוריין גורן מוסר (IMAGO)

ברצלונה צפויה לשחק הערב במערך של 4-3-3. לברצלונה הגנה חזקה עם לא מעט שחקנים גבוהים, הבולטים שבשחקני ההגנה הם המגן הימני והקפטן, גיים ויקטור והבלם אלכס קמפוס. מקדימה יותר השמות הקורצים ביותר לקהל הישראלי הם כמובן של הקשר אוריין גורן והחלוץ שיין קלייברט.



אוריין גורן (2009), שחקן הנבחרת ובוגר מחלקת הנוער של מכבי פ"ת, החל עונה רביעית באקדמיה של המועדון הקטלוני, מתקדם בקצב גבוה, משחק בעמדות מגוונות בקישור והוא יפגוש היום שחקנים, ששיתף עמם פעולה במדי הנבחרות.

שיין קלייברט עם אביו פטריק (IMAGO)

שיין קלייברט הוא בנו של פטריק, חלוץ העבר האגדי של נבחרת הולנד, שכיכב באייאקס ובברצלונה, עמן זכה בתארים. שיין קלייברט הוא מלך שערי הקבוצה בליגת האלופות עם שלושה כיבושי שערים, לצידו בהתקפה אדריאן גררו ואוסקר גיסטאו, שני שחקנים איכותיים ועוצמתיים ילידי 2008, שכבשו שני שערים כ"א, שקרוב לוודאי ייטלו חלק במשחק ויאתגרו את ההגנה החיפאית.