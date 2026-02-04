יום רביעי, 04.02.2026 שעה 11:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

אוהד פורטמן עוזב את ליגה א' לקבוצה רומנית

הבלם בן ה-20 נפרד מקריית מלאכי ומצטרף לניב לוי, הישראלי שכבר משחק בפאולשטי מעבר לים הנמצאת בצמרת הליגה ה-3 ברומניה. חתם באמצעות עו"ד שי אבני

|
אוהד פורטמן במתחם פאולשטי (פרטי)
אוהד פורטמן במתחם פאולשטי (פרטי)

ליגיונר נוסף מהליגות הנמוכות. אוהד פורטמן, הבלם בן ה-20, חתם בפאולשטי הרומנית מצמרת הליגה השלישית, זאת באמצעות נציגו עו"ד שי אבני. פורטמן שיחק מתחילת העונה במכבי קריית מלאכי מליגה א' דרום ובעונה שעברה שיחק בקבוצת הנוער של ונציה, אחרי שעזב את הנוער של הפועל באר שבע.

עם תחילת העונה, הגיע פורטמן לראשי מכבי קריית מלאכי וציין בפניהם כי חלומו לשחק מעבר לים ובאם תגיע הצעה שכזו, ישמח כי לא יעמדו בדרכו וייתנו לו ללכת. וכך היה. לאחר 14 משחקים ביקש לעזוב לאחר ההצעה מפאולשטי הרומנית ובמועדון מהדרום לא עמדו בדרכו. ב-12 ממשחקי קריית מלאכי רשם 90 דקות מלאות.

בעבור הבלם תהיה זו קבוצת הבוגרים השנייה במדיה משחק, כשהפעם זה יהיה מעבר לים. פורטמן מצטרף לישראלי נוסף בשם ניב לוי שחתם שם גם באמצעות עו"ד שי אבני. שניהם משחקים בהרכב הפותח. כעת, אפשר לומר, כי ישנה מושבה ישראלית בעיר פלוישט שנמצאת כחצי שעה נסיעה מבוקרשט הבירה.

ניב לוי ועו"ד שי אבני (פרטי)ניב לוי ועו"ד שי אבני (פרטי)

מצבה של פאולשטי

נכון להיום (רביעי) הקבוצה נמצאת לה במקום השלישי בליגה השלישית בטיבה ברומניה (בבית ב'), כשהפער בינה לבין המקום הראשון עומד על תשע נקודות. 17 מחזורים חלפו להם לעת עתה. לקבוצה תשעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. את הטבלה מוליכה ספורטינג ליסטי, לה 40 נקודות.

