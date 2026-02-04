אוהד פורטמן עוזב את ליגה א' לקבוצה רומנית

ליגיונר נוסף מהליגות הנמוכות. אוהד פורטמן, הבלם בן ה-20, חתם בפאולשטי הרומנית מצמרת הליגה השלישית, זאת באמצעות נציגו עו"ד שי אבני. פורטמן שיחק מתחילת העונה במכבי קריית מלאכי מליגה א' דרום ובעונה שעברה שיחק בקבוצת הנוער של ונציה, אחרי שעזב את הנוער של הפועל באר שבע.

עם תחילת העונה, הגיע פורטמן לראשי מכבי קריית מלאכי וציין בפניהם כי חלומו לשחק מעבר לים ובאם תגיע הצעה שכזו, ישמח כי לא יעמדו בדרכו וייתנו לו ללכת. וכך היה. לאחר 14 משחקים ביקש לעזוב לאחר ההצעה מפאולשטי הרומנית ובמועדון מהדרום לא עמדו בדרכו. ב-12 ממשחקי קריית מלאכי רשם 90 דקות מלאות.

בעבור הבלם תהיה זו קבוצת הבוגרים השנייה במדיה משחק, כשהפעם זה יהיה מעבר לים. פורטמן מצטרף לישראלי נוסף בשם ניב לוי שחתם שם גם באמצעות עו"ד שי אבני. שניהם משחקים בהרכב הפותח. כעת, אפשר לומר, כי ישנה מושבה ישראלית בעיר פלוישט שנמצאת כחצי שעה נסיעה מבוקרשט הבירה.

ניב לוי ועו"ד שי אבני (פרטי)

מצבה של פאולשטי

נכון להיום (רביעי) הקבוצה נמצאת לה במקום השלישי בליגה השלישית בטיבה ברומניה (בבית ב'), כשהפער בינה לבין המקום הראשון עומד על תשע נקודות. 17 מחזורים חלפו להם לעת עתה. לקבוצה תשעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. את הטבלה מוליכה ספורטינג ליסטי, לה 40 נקודות.