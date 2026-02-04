יום רביעי, 04.02.2026 שעה 11:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בטבריה יוצאים למלחמה: לא רוצים הסדר טיעון

הדיון בפרשת החוזים הכפולים ייערך היום ב-15:00 בבית הדין של ההתאחדות. תובע ההתאחדות מוכן לפיצול הפחתת הנקודות, אך הצפוניים מתנגדים לכך בתוקף

|
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

עירוני טבריה תתייצב היום (רביעי, 15:00) במשרדי ההתאחדות לכדורגל ברמת גן, לדיון המקדים בעניין פרשת החוזים הכפולים, בפני הדיין נועם ליובין. כזכור, הוגש כתב אישום כנגד המועדון, אחד הבעלים, מיקי ביתן, עובדת המועדון יעל בר וכן שישה משחקני המועדון בעבר ובהווה: אלי בלילתי, ווהיב חביבאללה, גיא חדידה, הארון שפסו, שי קונסטנטין ובן והבה, בגין חוזים כפולים, אי סדרים כספיים ודיווחים סותרים לבקרה התקציבית.

כזכור, דרש תובע ההתאחדות, גלעד ברנמן, הפחתה של 30 נקודות בפועל ממאזנה של הקבוצה, הרחקת ביתן ובר מכל תפקיד בכדורגל הישראלי לכל החיים והרחקה לחצי שנה לכל שחקן המעורב בפרשה. 

בעירוני טבריה מגיעים חדורי רוח קרב לדיון היום ומהמועדון נמסר כי הם דורשים זיכוי מוחלט מכל ההאשמות ולא מוכנים לשום עסקת טיעון. בהתאחדות מוכנים לשקול עסקת טיעון, עם פיצול הפחתת הנקודות לשנה הנוכחית ולשנה הבאה, אך הצפוניים טוענים כי כל פרסום לפיו הם מוכנים לעסקת טיעון כזאת היא שקר וכזב ואינם מוכנים לשום עסקה כלל.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

העונה של טבריה

מבחינת הקבוצה הצפונית, אם אכן תואשם ותיענש בהפחתת נקודות בפועל, מדובר במכה אנושה בפן המקצועי, לאחר שעד כה במסגרת הליגה הגיעה להישגים נאים. החבורה של אלירן חודדה ממוקמת במקום התשיעי בטבלה, הביסה 0:3 את המוליכה הפועל באר שבע ועשה רושם שגם העונה, ללא כתב האישום נגדה, נראה כי היא יכלה להבטיח הישארות בליגה הבכירה. 

