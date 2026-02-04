"בואטנג צריך זמן, טוריאל התאמן עם הקבוצה"

הרצף הנהדר של הפועל תל אביב נמשך גם בשבוע האחרון, כאשר האדומים חגגו את הניצחון ההיסטורי בדרבי עם 0:2 על מכבי נתניה לעיני בלומפילד מלא. בשבת הקרובה, החבורה של אליניב ברדה תצא למשחק חוץ אצל עירוני טבריה ולקראת ההתמודדות המאמן דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אליניב ברדה: “עמנואל בואטנג? הוא מתאמן איתנו בסך הכל שני אימונים, הוא יצטרך לקבל את זמן ההתאקלמות וגם זמן מבחינה פיזיולוגית. נראה את ההתקדמות שלו ונחליט לקראת המשחק הקרוב. אנחנו כל הזמן מקבלים שחקנים שחוזרים מפציעות, פיבן חזר לאימונים מלאים ואני מקווה שהוא יחזור. טוריאל גם התאמן עם הקבוצה ואני מקווה מאוד שהוא יהיה בסדר”.

על טבריה: “היא עשתה לנו חיים מאוד קשים בסיבוב הראשון, אני רואה קבוצה מאוד מוכשרת וטובה במצבים נייחים. נצטרך להיות מוכנים, אני מקווה מאוד שנשפר את מאזן משחקי החוץ שלנו. נשמח שהקהל יגיע בהמוניו כי אנחנו הולכים לקראת משימה לא פשוטה בכלל”.

ברדה: רוצים לסיים הכי גבוה שאנחנו יכולים

על המטרות להמשך העונה: “רוצים לסיים הכי גבוה שאנחנו יכולים, לשבור את המקסימום שלנו כל פעם. רכש? אם יהיו הזדמנויות נרצה לחזק את הסגל, כרגע אין משהו לחדש”.

“שאנדה סילבה התחיל אצלנו עם קצת חוסר מזל, הוא קיבל במשחק הראשון אדום מהיר ואז הגיעה הפציעה הקשה במפשעה. הוא עבד מאוד קשה בתקופה הזו, תמך בחברים שלו והם תמכו בו. הוא מתחיל לחזור בכשירות, אני מקווה שהוא ימשיך במגמת השיפור הזאת”, הוסיף מאמן האדומים.

שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)

עוד מברדה: “יש עוד כמה ימים לחלון, אם יהיו הזדמנויות שטובות להפועל ת”א אז נודיע עליהן בצורה מסודרת. עבודה עם השחקנים ברמה המנטלית? לא חושב שהיינו צריכים לעשות יותר מדי עבודה כי יש לנו שחקנים מאוד רציניים ומחויבים, הם מבינים איזה מועדון הם מייצגים. אני שמח שלא היה צורך בלהוריד לקרקע”.

המאמן סיכם: “אני תמיד מתעסק בקבוצה שלי, באיך להביא את השחקנים שלי מוכנים לכל יריבה. לטבריה יש הרבה כלים שיכולים לעשות לנו נזק, אסור לנו להתעסק בעניינים שם עם כל בית הדין, אנחנו צריכים להתרכז בעניינים שלנו. הגולים המאוחרים? אלה נקודות של הקהל, מגיע לו תודה”.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מורגן: “להסב אושר לקהל של הפועל – מהדברים המשמחים בקריירה שלי”

גם זיו מורגן דיבר במסע”ת: “קודם כל אני רוצה לדבר על הקהל. כשהתחלנו כילדים לדמיין איך ייראה העתיד שלנו ככדורגלנים, האווירה בבלומפילד זה בדיוק מה שדמיינו. הדחיפה, המסירות והאנרגיות הוא מבחינתי בקנה מידה עולמי וזה כבוד גדול בשבילנו. ברמה האישית זה החלום שלי, עבורי כשחקן להסב לאוהדים כאלה אושר זה אחד הדברים המשמחים שהיו לי בקריירה”.

שחקן ההגנה הוסיף: “יש לנו סגל של שחקנים מקצועניים. אז נכון, ניצחנו דרבי והיו חגיגות, אבל סיימנו את החגיגות והגענו לאימון והכל נשכח, היינו מאוד חדורי מטרה למשחק מול נתניה. אני שמח שאנחנו שוברים את הסטיגמות האלה של המועדון”.

זיו מורגן (שחר גרוס)

מורגן שיתף: “להיות שחקן ספסל זה לא קל, לא משהו שהוא כיף, אתה בכל אימון עובד יותר קשה ורוצה להוכיח. המזל שלי כשחקן הוא שחדר ההלבשה שלנו הוא מאוד מאוד טוב, כולם כקבוצה אחת ואין משהו שגורם לך להרגיש לא בנוח. בסוף זה הכדורגל, אתה צריך לקחת את ההזדמנות שלה ולהחזיק אותה. כולם רוצים לשחק ואנחנו עושים את המקסימום בשביל להגיע ל-11”.

עוד ממורגן: “ירידת הליגה הייתה לא קלה עבור כולנו. ידענו שנעשה הכל כדי שנחזיר את המועדון הזה לאיפה שהוא צריך להיות, ואנחנו בעיצומה של העונה הזו. כקפטן, מבחינתי זה כבוד גדול ואני שמח על כך”.

הבלם פירגן לכובש שער הניצחון בדרבי: “צ’יקו הוא אדם מדהים, צנוע, מחויך, עובד קשה, שלא לדבר על היכולות הטכניות שיש לו וחוכמת המשחק. לשחק ליד בלם כזה יכול רק לשדרג אותך ולגרום לקבוצה להיראות יותר טוב. הוא מאוד אהוב בחדר ההלבשה, אחראי על הצחוקים ואני שמח שיש לנו שחקן כזה. זו זכות גדולה”.