הקאמבק של פילס: ניצחון בבכורה במונפלייה

ארתור פילס, אחד הכישרונות המבטיחים והמרגשים ביותר בטניס הצרפתי, רשם הערב (רביעי) חזרה מוצלחת במיוחד למגרשים. המדורג 42 בעולם, שנעדר מהסבב מאז תחילת חודש אוגוסט 2025 בשל פציעת גב טורדנית, פתח את הופעתו בטורניר מונפלייה (Open Occitanie) עם ניצחון קשה אך מרשים בדרבי צרפתי על ולנטין רוייה, במה שסימן את סיום תקופת השיקום הארוכה שלו.

פילס בן ה-21, המדורג שישי בטורניר ה-ATP 250, הציג יכולת גבוהה למרות החלודה המובנת של מי שלא שיחק חודשים ארוכים. הוא סיפק תצוגה התקפית שכללה לא פחות מ-50 ווינרים, מתוכם 14 אייסים, בדרך לניצחון 6:7(7), 7:6(4) ו-2:6. המשחק, שהיה צמוד ומורט עצבים בשתי המערכות הראשונות, נמשך שעתיים ו-33 דקות, עד שפילס הצליח לברוח במערכה המכרעת ולהבטיח את מקומו בסיבוב הבא.

"עבר הרבה זמן מאז שהתחריתי לאחרונה, אז זה מרגיש נהדר לחזור לסבב", אמר פילס הנרגש במהלך יום התקשורת בטורניר. "אני מרגיש הרבה שמחה ואושר. אני מאוד נרגש לחזור למגרשים עם כל כך הרבה אוהדים ביציע. זה היה תהליך ארוך מאוד. העובדה שאני כאן אומרת שהכל חיובי, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית".

כזכור, פילס נאלץ לפרוש מטורניר רולאן גארוס במאי 2025 לאחר שסבל מפציעה בגב התחתון, שאובחנה מאוחר יותר כשבר מאמץ. הפציעה התרחשה במהלך קרב אפי של חמש מערכות שנמשך ארבע וחצי שעות מול חאומה מונאר, משחק שדורג מאוחר יותר כאחד המשחקים הטובים ביותר של אותה שנה. הוא ניסה לבצע קאמבק קצר בטורניר קנדה באוגוסט, שם ניצח משחק יחידים ואף הגיע לרבע גמר הזוגות עם בן שלטון, אך מהר מאוד הבין שגופו עדיין לא מוכן לעומס והחליט להשבית את עצמו עד לסיום העונה.

"אם מוציאים מהמשוואה את רולאן גארוס, אני חושב שהפרישה מטורניר המאסטרס בפריז הייתה הרגע הקשה ביותר עבורי", הודה פילס. "לא משנה מה הרופאים אמרו, ידעתי שבסופו של דבר אחזור ואהיה מוכן לשחק ברמה הגבוהה ביותר שלי. למדתי על עצמי שאני לא אדם חרד במיוחד".

הפציעה הגיעה בעיתוי אכזרי עבור הצרפתי הצעיר, שטיפס באפריל 2025 לדירוג השיא שלו – המקום ה-14 בעולם – לאחר רצף הצלחות מרשים שכלל הגעה לרבעי הגמר באינדיאן וולס, מיאמי (כולל ניצחון יוקרתי על המדורג 2 בעולם דאז, אלכסנדר זברב) ומונטה קרלו, לצד חצי גמר בברצלונה. כעת, כשהוא מחוץ לטופ 40, פילס נחוש לשחזר את הישגיו.

כחלק מתהליך החזרה, פילס בחר לוותר על פתיחת עונת 2026 ודילג על כל סבב הטורנירים באוסטרליה כדי להמשיך בשיקום הגב, החלטה אותה חשף בוולוג בערוץ היוטיוב החדש שלו. הוא שיתף כי החל לעבוד עם תזונאי והשיל כ-7-6 קילוגרמים ממשקלו מאז רולאן גארוס, במטרה להפחית את העומס הפיזי על גופו.

"אני רק בן 21, יש לי עוד 10 עד 15 שנות קריירה לפניי, אז זה לא מרוץ", הסביר לצופיו. "אני עובד עם הרבה אנשים כדי לנסות להתחיל מחדש, ואני חושב שאני בדרך הנכונה". בסיבוב השני במונפלייה יפגוש פילס לדרבי צרפתי נוסף את ה"לאקי לוזר" אוגו בלאנשט. המנצח במפגש עשוי להתמודד ברבע הגמר מול המדורג הבכיר והאלוף המכהן, פליקס אוז'ה-אליאסים.