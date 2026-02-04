גווארדיולה במונולוג: רצח העם בפלסטין כואב לי

פפ גווארדיולה ממשיך להביע את דעתו על אירועים שקשורים לא רק לכדורגל. מספר ימים אחרי שהופיע עם כאפייה באירוע תמיכה למען פלסטין בברצלונה ואמר: “השארנו את הילדים בעזה לבד", שוב מאמן מנצ’סטר סיטי התייחס לעזה בין שלל נושאים נוספים.

את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול ניוקאסל בחצי גמר גביע הליגה (רביעי, 22:00), גווארדיולה בחר לפתוח במונולוג נוקב על סוגיות הומניטריות עולמיות, ובמרכזו התייחסות חריפה למלחמה בעזה.

“מעולם בהיסטוריה של האנושות לא היה לנו את כל המידע מול העיניים בצורה כל כך ברורה”, אמר גווארדיולה. “רצח העם בפלסטין, מה שקורה באוקראינה, ברוסיה, בסודן - בכל העולם. זה מולנו. זו הבעיה שלנו כבני אדם”.

המאמן המשיך: “האם יש מישהו כאן שלא מושפע מזה יום יום? לי זה כואב. אם זה היה הצד הפוליטי ההפוך, זה גם היה כואב לי. להרוג אלפי חפים מפשע זה כואב. זה לא יותר מסובך מזה”.

גווארדיולה הבהיר כי עמדתו אינה פוליטית, אלא אנושית: “אם מישהו עושה משהו לא נכון, שילך לכלא. אבל כשיש רעיון שצריך ‘להגן’ עליו באמצעות הרג של אלפי אנשים - אני מצטער, אני אעמוד ואדבר”. לדבריו, “הגנה על חיי אדם היא הדבר היחיד שיש לנו”.

ביקורת על ארה”ב, מחאות ומחלוקות

בהמשך מסיבת העיתונאים, התייחס גווארדיולה גם לאירועים בארצות הברית, לאחר הריגתם של רנה גוד ואלכס פרטי על ידי סוכני ICE במיניאפוליס. “תארו לעצמכם אחות טיפול נמרץ, חמישה-שישה אנשים סביבה, עשרה כדורים. תגידו לי איך אפשר להגן על זה?”, תהה.

דבריו של המאמן מגיעים על רקע רגיש במיוחד, שכן יו”ר מנצ’סטר סיטי, ח’לדון אל מובארק, הוא נציג איחוד האמירויות - מדינה שהואשמה לאחרונה ב”מעורבות ברצח העם” בסודן, טענה שהאמירויות דוחות בתוקף ואף הודיעו השבוע על סיוע הומניטרי בסך 20 מיליון דולר.

כאמור, דבריו של גווארדיולה מגיעים אחרי שנאם באירוע תמיכה בפלסטין עם כאפייה - סמל המזוהה עם ההתנגדות הפלסטינית. בעקבות זאת, המועצה היהודית הייצוגית בבריטניה האשימה אותו ב”סיכון חיי יהודים” בשל דבריו על עזה וביקרה את העובדה שלא גינה פיגוע טרור בבית כנסת מקומי.

ומה עם הכדורגל?

על רקע כל זה, מצבה המקצועי של סיטי נראה כמעט שולי. האלופה האנגלית רחוקה שש נקודות מארסנל, עם ניצחון אחד בלבד בששת מחזורי הליגה האחרונים. גווארדיולה אף זרק הערה צינית בנוגע להשקעות של המועדון: “אנחנו רק במקום השביעי במאזן הרכש (הוצאות והכנסות ממכירות שחקנים) בחמש השנים האחרונות. אני רוצה להיות ראשון, אני לא מבין למה המועדון לא מוציא יותר כסף”, אמר בחיוך.

לגבי הטענות ששופטים פועלים נגד קבוצתו, בעקבות דבריו של רודרי אחרי איבוד יתרון כפול מול טוטנהאם, הבהיר: “אין קונספירציה. אין ישיבות של שופטים נגד מנצ’סטר סיטי”. עם זאת, הודה: “בשבילי זו עבירה, בשבילך לא וזה בסדר. בגלל זה הכדורגל הוא מה שהוא”.

גווארדיולה סיכם במסר ברור: “זכיתי ב-13 או 14 תארים כי לא חיפשנו תירוצים. אם אנחנו לא טובים – זה עלינו. לא על השופטים”.