יום רביעי, 04.02.2026 שעה 10:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"המשחק מול בני ריינה יהיה שונה ב-180 מעלות"

לפני רבע גמר הגביע ב-20:00, בב"ש בטוחים: "צריכים לבוא בגישה נכונה, זה המפתח". אליאל פרץ כשיר, אליאסי צפוי לפתוח בשער. אלמוג מבוקש במ.ס אשדוד

|
שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

אחרי שניצחה אותה במסגרת הליגה, הפועל באר שבע תתארח הערב (רביעי, 20:00) שוב בנוף הגליל אצל מכבי בני ריינה במסגרת רבע גמר גביע המדינה. בדרך לשלב הזה עברו האדומים את מ.כ שדרות ואת הפועל ירושלים, וכעת הם רחוקים שלושה משחקים מהגנה על התואר.

"מבינים שיהיה משחק שונה ב-180 מעלות ממה שהיה בשבת", אמרו בבאר שבע, "ריינה רוצה להעפיל לחצי הגמר בדיוק כמונו והאתגר הזה יהיה לא פשוט. בגביע צריך לעבור, צריך לבוא בגישה נכונה וזה המפתח". 

בבאר שבע יודעים שמצפה להם משחק אחר לגמרי מזה שהיה בשבת בליגה. אז זה נגמר בניצחון 0:2, אבל המשחק הושפע מהרחקה מוקדמת של שחקן ריינה. הפעם במועדון מצפים לכך שריינה תגיע זהירה ומאורגנת יותר, ומבינים שהמשימה לא תהיה פשוטה, במיוחד כשמדובר בשני משחקים מול אותה קבוצה בפרק זמן קצר.

קאנגווה ייעדר, פרץ כשיר

רן קוז’וק ייאלץ להסתדר ללא קינגס קאנגווה, שהיה מהבולטים במשחק הליגה, וקיבל אישור לטוס למולדתו לקראת לידת אשתו. המאמן צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב, בהתאם לחשיבות המשחק והעובדה שמדובר במפגש נוקאאוט.

קינגס קאנגווה (חגקינגס קאנגווה (חג'אג' רחאל)

ניב אליאסי צפוי לפתוח בין הקורות, לאחר שבשני משחקי הליגה האחרונים פתח אופיר מרציאנו. הביצוע של אליאסי הערב עשוי להשפיע גם על ההחלטה לקראת משחק העונה ביום שני מול בית"ר ירושלים בטרנר.

זאהי אחמד יפתח או יעלה מהספסל כשהוא מחזיק ארבעה כרטיסים צהובים, כרטיס נוסף ישאיר אותו מחוץ למשחק הליגה הקרוב ולכן יהיה חייב להיזהר אם ישחק. מיגל ויטור חוזר לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה, והלדר לופס צפוי לפתוח בהרכב לאחר שחזר מפציעה, על חשבון אופיר דוידזאדה.

גם אליאל פרץ, שנעדר מהמשחק הקודם מסיבות בריאותיות, חזר להתאמן במלואו והוא מועמד לפתוח. אמיר גנאח, דן ביטון ואיגור זלאטנוביץ' ישלימו את שלישיית ההתקפה. 

אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)

בעניין אחר, מ.ס אשדוד רוצה את איילון אלמוג בהשאלה, אבל כרגע שום דבר לא סגור בין השחקן לאשדוד או בין המועדונים. אם הקבוצה תצליח להתחזק, מהלך כזה יכול לקבל תאוצה, אבל כרגע הסיכויים שזרים יצטרפו קטנים מאוד.

