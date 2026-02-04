יום רביעי, 04.02.2026 שעה 13:41
אבו דאבי: אילה ניצחה את סונמז ועלתה שלב

הטניסאית הפיליפינית גברה 4:6, 3:6 על חברתה הטורקית בטורניר אבו דאבי. במוקד: אוסטפנקו שרדה דרמה ענקית מול סלכמטבה בדרך לסיבוב השני.

איאלה חוגגת את הניצחון (רויטרס)
טורניר אבו דאבי (Mubadala Abu Dhabi Open) סיפק לנו היום (שני) מפגש מרתק בסיבוב הראשון, ולא רק בגלל הטניס האיכותי. אלכסנדרה אילה הפיליפינית גברה על חברתה הקרובה, זיינפ סונמז הטורקית, בתוצאה 4:6, 3:6 בתום שעה ו-29 דקות של התמודדות. מעבר לתוצאה על הלוח, המפגש הבליט את הקשר המיוחד בין שתי הטניסאיות הצעירות שפורצות דרך עבור מדינותיהן בסבב ה-WTA.

אילה בת ה-20, שהפכה לפיליפינית הראשונה אי פעם שמדורגת בטופ 50 העולמי, שיפרה את מאזנה הישיר מול סונמז ל-0:3. המשחק התאפיין בסגנון אגרסיבי של שתי השחקניות, שחיפשו לקחת את הכדור מוקדם ולייצר זוויות חדות כדי לפתוח את המגרש. חולשת משחקי ההגשה של השתיים, לצד גישה התקפית במיוחד בהחזרות, הובילה לעשרה שבירות מתוך 19 משחקונים בסך הכל. אילה פתחה היטב כל מערכה, מה שאפשר לה לשמור על יתרון קטן גם כשסונמז ניסתה לחזור לתמונה.

"אני כל כך גאה לחלוק את המגרש עם אחת החברות הכי קרובות שלי, זיינפ," אמרה אילה הנרגשת בסיום המשחק. "אני מעריכה אותה מאוד והיא עושה גלים בסבב בהרבה מובנים. החברות שלנו היא הרבה מעבר לטניס ואני אסירת תודה על כך. כמקצוענית את לומדת לעשות את ההפרדה על המגרש; אולי בנערות זה קשה יותר, אבל כיום שתינו יודעות שנעשה את המקסימום כדי לנצח, למרות שאנחנו רוצות בטובת השנייה".

שתי השחקניות הגיעו לאבו דאבי לאחר הופעה מרשימה באליפות אוסטרליה הפתוחה לפני שבועיים. שם, אילה וסונמז (שהפכה לטורקית הראשונה שמגיעה לסיבוב שלישי בטורניר גראנד סלאם) זכו לתמיכה אדירה מהקהילות שלהן. בעוד שבאוסטרליה האווירה הייתה רועשת עם דגלים ושירים משני הצדדים, באבו דאבי הקהל הפיליפיני היה דומיננטי הרבה יותר והעניק לאילה רוח גבית לאורך כל המשחק.

בסיבוב הבא תפגוש אילה את אלכסנדרה ססנוביץ'. ה"לאקי לוזר" הציגה משחק מגוון עם מערך של זוויות וחבטות לוב שהכניעו את המדורגת שמינית בטורניר, פאולה באדוסה הספרדייה, בתוצאה 4:6, 6:3, 1:6.

הדרמה הגדולה של היום הגיעה מכיוונה של המדורגת שביעית, ילנה אוסטפנקו. הלטבית נחלצה ממצב של שתי נקודות משחק לרעתה מול העולה מהמוקדמות אוקסנה סלכמטבה, בדרך לניצחון 7:5, 6:7(4), 2:6 בתום מרתון של שעתיים ו-43 דקות. אוסטפנקו כבר הוליכה 2:5 במערכה הראשונה, אך איבדה שמונה משחקונים רצופים לפני שהצליחה להתעשת, להציל נקודות משחק בפיגור 5:3 ו-5:4 במערכה השנייה, ולנצח בזכות טניס ממושמע במערכה המכרעת.

אוסטפנקו תתמודד בשלב הבא מול כישרון צ'כי מבטיח אחר, שרה ביילק בת ה-19. ביילק הרשימה כשדרסה את פיינליסטית השנה שעברה, אשלין קרוגר האמריקאית, עם 3:6, 0:6 תוך 67 דקות בלבד. הצעירה הצ'כית הותירה את יריבתה חסרת אונים בזכות סדרה של חבטות דרופ-שוט שבוצעו בצורה מושלמת.

