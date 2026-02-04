יום רביעי, 04.02.2026 שעה 17:11
ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה 15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
0 15-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
010-86אולימפיאקוס28
06-36נאפולי29
013-86ליברפול 30
016-106באיירן מינכן31
018-116ארסנל32
016-96באייר לברקוזן33
015-86קייראט 34
015-56פאפוס35
018-76אוניון סט. ז'ילואז36
017-66ניוקאסל37
021-66גלאטסראיי38
031-46בודו גלימט39
030-16קרבאח40

מחצית ראשונה: מכבי חיפה - ברצלונה 0:0

ליגת האלופות לנוער, שלב 32 האחרונות: הירוקים פוגשים את הקטלונים ואוריין גורן, שפותח בספסל. מרדכי וחניכיו יספקו ערב שהכדורגל הישראלי יזכור?

דניאל דרזי (עמרי שטיין)
דניאל דרזי (עמרי שטיין)

לא בכל יום הכדורגל הישראלי זוכה למפגש כזה, כמו שמתקיים הערב (רביעי) בהונגריה. בשעה זו, קבוצת הנוער של מכבי חיפה “מארחת” באצטדיון גיורמטי בעיר גיור את קבוצת הנוער של ברצלונה, במסגרת שלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער.

הירוקים של איתי מרדכי הגיעו למעמד הנפלא אחרי שהדהימו את נאנט הצרפתית עם ניצחון 2:3 בגומלין (2:4 בסיכום), זאת בסיבוב הקודם של המפעל היוקרתי. להגרלה הם נכנסו ממסלול האלופות המקומיות, והקטלונים הם אלה שיצאו כריבים שלהם – המשוכה הכי קשה שיש. העיניים נשואות לצעירים מהכרמל כאשר גם מנכ"ל החיפאים איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, הגיעו לצפות בהתמודדות.

בארסה היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות לנוער עם 3 תארים, כולל בעונה האחרונה. אצל הבלאוגרנה גם משחק אוריין גורן, הישראלי המבטיח שהוא כבר שם דבר במחוזות קטלוניה. בשלב הליגה האורחת סיימה במקום השמיני עם 13 נקודות משישה משחקים.

במחזור האחרון בליגת העל לנוער, חיפה סיימה ב-1:1 מול הפועל תל אביב ולא הצליחה לצמצם פערים מהאדומים שבפסגה. ברצלונה מנגד מגיעה במומנטום מצוין, כשההפסד האחרון שלה בכל המסגרות היה לקלאב ברוז’ בתחילת נובמבר. אולם הזירה האירופית היא אופרה אחרת לגמרי ובמשחק נתון בו ניצחון שווה המשכיות בתחרות – הירוקים רוצים להאמין שהכל אפשרי.

מחצית ראשונה:

דקה 1, השופט פטריק קולאריץ’ שרק לפתיחת המשחק! מכבי חיפה פוגשת את ברצלונה בליגת האלופות לנוער.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, אילון ברוך, גייסט ארד, נעם שטייפמן, ינון פיינגזיכט, נועם לוי, איתי סולומון, נועם אלוק, דניאל דרזי, ניב גבאי וליאל נגת.

הרכב ברצלונה: מקס בונפיל, גיים ויקטור, חאפיז גאריבה, באבה קורומה, פול ברנבאו, פדרו ויאר, דני אבילה, גייה פרננדס, שיין קלייברט, אוסקר גיסטאו וניל ויסנס.

