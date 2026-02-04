מחצית ראשונה: מכבי חיפה - ברצלונה 0:0

לא בכל יום הכדורגל הישראלי זוכה למפגש כזה, כמו שמתקיים הערב (רביעי) בהונגריה. בשעה זו, קבוצת הנוער של מכבי חיפה “מארחת” באצטדיון גיורמטי בעיר גיור את קבוצת הנוער של ברצלונה, במסגרת שלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער.

הירוקים של איתי מרדכי הגיעו למעמד הנפלא אחרי שהדהימו את נאנט הצרפתית עם ניצחון 2:3 בגומלין (2:4 בסיכום), זאת בסיבוב הקודם של המפעל היוקרתי. להגרלה הם נכנסו ממסלול האלופות המקומיות, והקטלונים הם אלה שיצאו כריבים שלהם – המשוכה הכי קשה שיש. העיניים נשואות לצעירים מהכרמל כאשר גם מנכ"ל החיפאים איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, הגיעו לצפות בהתמודדות.

בארסה היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות לנוער עם 3 תארים, כולל בעונה האחרונה. אצל הבלאוגרנה גם משחק אוריין גורן, הישראלי המבטיח שהוא כבר שם דבר במחוזות קטלוניה. בשלב הליגה האורחת סיימה במקום השמיני עם 13 נקודות משישה משחקים.

במחזור האחרון בליגת העל לנוער, חיפה סיימה ב-1:1 מול הפועל תל אביב ולא הצליחה לצמצם פערים מהאדומים שבפסגה. ברצלונה מנגד מגיעה במומנטום מצוין, כשההפסד האחרון שלה בכל המסגרות היה לקלאב ברוז’ בתחילת נובמבר. אולם הזירה האירופית היא אופרה אחרת לגמרי ובמשחק נתון בו ניצחון שווה המשכיות בתחרות – הירוקים רוצים להאמין שהכל אפשרי.

מחצית ראשונה:

דקה 1, השופט פטריק קולאריץ’ שרק לפתיחת המשחק! מכבי חיפה פוגשת את ברצלונה בליגת האלופות לנוער.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, אילון ברוך, גייסט ארד, נעם שטייפמן, ינון פיינגזיכט, נועם לוי, איתי סולומון, נועם אלוק, דניאל דרזי, ניב גבאי וליאל נגת.

הרכב ברצלונה: מקס בונפיל, גיים ויקטור, חאפיז גאריבה, באבה קורומה, פול ברנבאו, פדרו ויאר, דני אבילה, גייה פרננדס, שיין קלייברט, אוסקר גיסטאו וניל ויסנס.