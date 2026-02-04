יום רביעי, 04.02.2026 שעה 10:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

בנוער של חיפה מאמינים: אפשר לנצח את בארסה

רפאלוב ועובדיה המריאו להונגריה לפני המשחק ב-17:00 בליגת האלופות, מרדכי מנחיל אמונה בשחקנים שניתן לעבור. פיינגזיכט, דרזי, גבאי ושטייפמן יפתחו

|
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תארח הערב (רביעי) ב-17:00 באצטדיון גיורמטי בעיר גיור שבהונגריה את קבוצת הנוער של ברצלונה במטרה ומתוך רצון לעבור לשלב הבא במסגרת ליגת האלופות. למרות שעל הנייר אמורים להיות פערי איכות בין שתי הקבוצות, במכבי חיפה מאמינים שניתן לעבור את המשוכה מספרד.

מנכ"ל המועדון איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב יצאו הבוקר להונגריה ויצפו במשחק. תחת מזג אוויר קר במיוחד של מינוס 2 מעלות, הקבוצה התאמנה אתמול ועוד קודם לכן התקיימה אסיפת וידאו על מנת ללמוד את הקטלונית.

“אפשר לנצח”

מאמן הקבוצה איתי מרדכי ועוזרו צדוק מלכה ניסו לאורך כל יום אתמול להנחיל בשחקנים את האמונה שניתן לעבור את ברצלונה. השחקנים עצמם בטירוף למשחק ומודעים להזדמנות שיש להם לעשות תוצאה גדולה מול מועדון גדול, מה עוד שגודל המעמד יביא למשחק לא מעט סקאוטים מאירופה שיצפו במשחק.

שחקני מכבי חיפה בנוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה בנוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אגב, חלק לא מבוטל של השחקנים אוהדי ברצלונה וניכר שהם מתרגשים לפני המשחק: "השחקנים נחושים ומוכנים למשחק. אפשר לנצח את ברצלונה", אמרו בקבוצה.

איתי מרדכי מתכנן לעלות בהרכב את כל מי שהגיעו מהקבוצה הבוגרת, כולל ינון פיינגזיכט לגביו תצטרך להתקבל החלטה אם ישחק חלק מהמשחק או לא, בגלל שפייר קורנו מוצהב וקני סייף פצוע למשחק מול הפועל ירושלים. דניאל דרזי, ניב גבאי ונעם שטייפמן יפתחו אף הם.

נעם שטייפמן (שחר גרוס)נעם שטייפמן (שחר גרוס)

ההרכב המשוער: מארק גולנקוב, נעם שטייפמן, ארד גייטס, ינון פיינגזיכט, איילון ברוך, נועם לוי, איתי סולומון, דניאל דרזי, נועם אלוק, ניב גבאי וליאל נגת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */