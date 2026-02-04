בנוער של חיפה מאמינים: אפשר לנצח את בארסה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תארח הערב (רביעי) ב-17:00 באצטדיון גיורמטי בעיר גיור שבהונגריה את קבוצת הנוער של ברצלונה במטרה ומתוך רצון לעבור לשלב הבא במסגרת ליגת האלופות. למרות שעל הנייר אמורים להיות פערי איכות בין שתי הקבוצות, במכבי חיפה מאמינים שניתן לעבור את המשוכה מספרד.

מנכ"ל המועדון איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב יצאו הבוקר להונגריה ויצפו במשחק. תחת מזג אוויר קר במיוחד של מינוס 2 מעלות, הקבוצה התאמנה אתמול ועוד קודם לכן התקיימה אסיפת וידאו על מנת ללמוד את הקטלונית.

“אפשר לנצח”

מאמן הקבוצה איתי מרדכי ועוזרו צדוק מלכה ניסו לאורך כל יום אתמול להנחיל בשחקנים את האמונה שניתן לעבור את ברצלונה. השחקנים עצמם בטירוף למשחק ומודעים להזדמנות שיש להם לעשות תוצאה גדולה מול מועדון גדול, מה עוד שגודל המעמד יביא למשחק לא מעט סקאוטים מאירופה שיצפו במשחק.

שחקני מכבי חיפה בנוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אגב, חלק לא מבוטל של השחקנים אוהדי ברצלונה וניכר שהם מתרגשים לפני המשחק: "השחקנים נחושים ומוכנים למשחק. אפשר לנצח את ברצלונה", אמרו בקבוצה.

איתי מרדכי מתכנן לעלות בהרכב את כל מי שהגיעו מהקבוצה הבוגרת, כולל ינון פיינגזיכט לגביו תצטרך להתקבל החלטה אם ישחק חלק מהמשחק או לא, בגלל שפייר קורנו מוצהב וקני סייף פצוע למשחק מול הפועל ירושלים. דניאל דרזי, ניב גבאי ונעם שטייפמן יפתחו אף הם.

נעם שטייפמן (שחר גרוס)

ההרכב המשוער: מארק גולנקוב, נעם שטייפמן, ארד גייטס, ינון פיינגזיכט, איילון ברוך, נועם לוי, איתי סולומון, דניאל דרזי, נועם אלוק, ניב גבאי וליאל נגת.