יום רביעי, 04.02.2026 שעה 13:32
ספורט אחר  >> טניס

הכוכב על הרשת: מרצדס מצטרפת לסבב ה-WTA

יצרנית הרכב מרצדס-בנץ הופכת לשותפה הבכירה של סבב ה-WTA ותעניק חסות ליותר מ-30 טורנירים ב-2026, החל מהתחרויות באבו דאבי ובאוסטרבה.

השחקנית בפעולה על המגרש. (רויטרס)
השחקנית בפעולה על המגרש. (רויטרס)

עולם טניס הנשים מתחדש בשותפות יוקרתית במיוחד: ענקית הרכב הגרמנית, מרצדס-בנץ, עורכת בימים אלו את הופעת הבכורה הרשמית שלה כשותפה הבכירה (Premier Partner) של סבב ה-WTA. שיתוף הפעולה האסטרטגי יוצא לדרך בטורנירים בולטים בלוח השנה – טורניר אבו דאבי באיחוד האמירויות וטורניר אוסטרבה שבצ'כיה, שם יופיע לראשונה הכוכב האייקוני של המותג על גבי עמודי הרשת במגרשים המרכזיים.

הכניסה של מרצדס-בנץ כשותפה מובילה מגיעה לאחר ההכרזה על ההסכם ארוך הטווח שנחתם בין הצדדים בחודש דצמבר האחרון. כעת, עם פתיחת הטורנירים באבו דאבי ובאוסטרבה, השותפות קורמת עור וגידים ומציבה את יצרנית הרכב בחזית הבמה של הטניס העולמי. על פי התוכנית העסקית של השותפות, המותג הגרמני יהיה נוכח ביותר מ-30 טורנירים שונים ברחבי העולם במהלך שנת 2026, תחת הסלוגן "WTA Tour – Driven by Mercedes-Benz".

ריקאורטה ואסקז מוראלס חוגג. (רויטרס)ריקאורטה ואסקז מוראלס חוגג. (רויטרס)

במסגרת ההסכם, מרצדס-בנץ תשמש לא רק כשותפה בכירה אלא גם כשותפה הבלעדית בתחום הרכב של ה-WTA. נוכחותה של החברה תורגש בטורנירים מכל הדרגות – WTA 1000, 500 ו-250. המטרה המוצהרת של המהלך היא לייצר חוויות ייחודיות עבור השחקניות, האוהדים והאורחים בטורנירים, תוך שימת דגש על ערכים של מצוינות ודיוק.

אחד המרכיבים המרכזיים בשיתוף הפעולה הוא קונספט ה-"Welcome Home" (ברוכות הבאות הביתה). באמצעות יוזמה זו, מרצדס-בנץ שואפת להעניק לשחקניות הסבב תחושה של ביתיות ומוכרות, ללא קשר למיקום הגיאוגרפי שבו הן מתחרות בעולם. מעבר לכך, השותפות מדגישה את השאיפה של המותג להעצמה נשית ולמתן השראה לדורות הבאים של שחקניות ואוהדות טניס.

מרינה סטורטי, מנכ"לית WTA Ventures, התייחסה למהלך ההיסטורי: "אנו שמחים שמרצדס-בנץ עורכת את הופעת הבכורה שלה כשותפה בכירה של סבב ה-WTA, ושהכוכב האייקוני יוצג ברחבי העולם על הבמות הגדולות ביותר של טניס הנשים. ל-WTA ולמרצדס-בנץ יש חזון ברור לעתיד הספורט שלנו ומחויבות להניע את צמיחתו ברחבי העולם. הבכורה הזו מסמנת רגע מרגש עבור הסבב כשהשותפות מתעוררת לחיים, ואנו מצפים לראות אותה מתפתחת לאורך לוח השנה העולמי".

גם מצד יצרנית הרכב נרשמה התלהבות רבה. כריסטינה שנק, סגנית נשיא לתקשורת דיגיטלית וקשרי משקיעים במרצדס-בנץ, הוסיפה: "הופעת הכוכב של מרצדס-בנץ על הרשת היא ביטוי למחויבות ארוכת השנים שלנו לסבב ה-WTA ולטניס הנשים הבינלאומי. הוא מייצג הבנה משותפת של איכות, דיוק ומצוינות על במה בינלאומית".

עבור חובבי הטניס והספורט, מדובר בצעד משמעותי שמחזק את המעמד הכלכלי והשיווקי של טניס הנשים. הנוכחות של מותג פרימיום כמו מרצדס ביותר מ-30 טורנירים בשנה הקרובה צפויה להעלות את רמת האירוח והחשיפה של הסבב, כשהיא מביאה איתה סטנדרטים חדשים של יוקרה למגרשים ברחבי הגלובוס. המהלך באבו דאבי ובאוסטרבה הוא רק יריית הפתיחה לשנה עמוסה שבה הטניס העולמי ינוע קדימה בחסות הכוכב הגרמני.

