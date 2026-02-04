דורון בן דור
04/02/2026 20:00
אליאל פרץ עם הכדור (חג'אג' רחאל)
רק במחזור האחרון בליגה, הפועל באר שבע גברה 0:2 על מכבי בני ריינה וחגגה הישארות במקום הראשון. הערב (רביעי), השתיים נפגשות שוב והפעם במסגרת רבע גמר גביע המדינה כאשר בשעה זו הצפוניים מארחים את הדרומיים באצטדיון בכאל שבנוף הגליל.
הקבוצה של אדהם האדיה רחוקה ניצחון אחד מהיסטוריה נוספת ואף רצופה, לאחר שבעונה שעברה הגיעה החבורה מהמגזר עד לחצי הגמר לראשונה בתולדות המועדון. הביתיים יודעים שהמשימה לא קלה כלל וגם העונה המורכבת וההימצאות במקום האחרון לא בדיוק מסייעים, אך מפעל הגביע מחכה בדיוק להפתעות מן הסוג הזה.
מוליכת ליגת העל יכולה להיקרא גם בשם נוסף בהקשר של ההתמודדות הזו – מחזיקת התואר. הקבוצה מבירת הנגב הניפה את הגביע בעונה שעברה על חשבונה של בית”ר ירושלים, וכעת לצד הריצה לאליפות היא רוצה להשלים הצהרת כוונת מובהקת ואמירה ברורה שהיא הולכת על כל התארים. רן קוז’וק ושחקניו יודעים שכל תוצאה אחרת מלבד הכרטיס למעמד ארבע האחרונות, תחשב ככישלון.
ריינה וב”ש נפגשו בסך הכל 10 פעמים, בעוד האדומים עם מאזן טוב יותר של שישה ניצחונות אל מול שני הפסדים. עוד שני משחקים נגמרו ללא הכרעה. כזכור, האורחים מגיעים להתמודדות לאחר שבשלב שמינית הגמר עברו את הפועל ירושלים בזכות 1:2 מאוחר, בעוד המארחים הדיחו את הפועל פתח תקווה בתוצאה דומה.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- ההזדמנות הכי טובה של באר שבע במשחק, סטיבנוניץ מציל שער בטוח לאחר בעיטה של לוקאס ונטורה מפחות מחמישה מטרים
-
'44
- אור בלוריאן החליף את ג’יבריל דיופ שלא הצליח להמשיך את המשחק
-
'42
- שי אליאס הואר המוצהב הראשון של באר שבע לאחר עבירה נוספת של הקשר
-
'41
- צהוב נוסף לבני ריינה, עבדאללה ג’אבר נכנס לפנקס אחרי עבירה קשה על שי אליאס
-
'35
- משחק חלש מאוד מצד חניכיו של רן קוז'וק, מחזיקת הגביע לא מצליחה להגיע כלל למצבים מסוכנים. מנגד גם בני ריינה לא מסכנת את השער של אליאסי
-
'34
- שוער המארחת נכנס גם הוא לפנקס לאחר בזבוז זמן
-
'24
- בלמה של ריינה הוא הראשון שנכנס לפנקס של גל לייבוביץ' לאחר עבירה במרכז המגרש
-
'11
- דן ביטון קיבל כדור ארוך מגיא מזרחי ובנגיעה ניסה להקפיץ מעל השוער, שלמזלו הכדור עלה מעל המשקוף
-
'9
- הלדר לופז עם ההזדמנות הראשונה של באר שבע, אבל ליאור גליקניך במקום.
-
'4
- התקפה ראשונה ובעיטה ראשונה במשחק הייתה דווקא של המארחת, בעיטה של מוחמד שכר לא הקשתה על אליאסי שקלט בקלות.
-
'1
- השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת המשחק!