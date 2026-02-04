יום רביעי, 04.02.2026 שעה 08:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

יום הדין: הרחקות לשחקני טבריה והמסר מהדיין

הדיון בפרשת החוזים הכפולים יחל ב-15:00 כשעל הפרק עונשים חסרי תקדים. התובע דורש למחוק את הקבוצה ספורטיבית עם מינוס 30 נקודות והשעיית בכירים

|
שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

היום (רביעי) בשעה 15:00 תרעד אמת הסיפים של הכדורגל הישראלי, כאשר בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל יחל הדיון באחת הפרשות החמורות ביותר שנראו בשנים האחרונות פרשת החוזים הכפולים של עירוני טבריה.

לקראת הדיון הגורלי, דיין בית הדין המשמעתי, עו"ד נעם ליובין, שיגר מסר ברור וחד לכל המעורבים בפרשה. בהחלטה מקדמית שנתן, הבהיר הדיין כי הוא מצפה לייעול ההליכים ולא יסבול גרירת רגליים: "דיונים בתיק זה ייערכו בצורה יעילה, ללא אפשרות לדחיות מועדים - אלא בנסיבות מיוחדות". הדיין ליובין אף המליץ לצדדים לנסות ולהידבר ביניהם עוד לפני הכניסה לאולם כדי להגיע להסכמות שיחסכו את הדיון, וציין כי ההכרעה בתיק נדרשת להיות מהירה לאור חשיבות העניין.

"מערכת תקציבית מקבילה ומנותקת מהבקרה"

הרקע להעמדה לדין הוא חקירה ממושכת של ההתאחדות לכדורגל בהובלת התובע עו"ד גלעד ברגמן, ומשרד החקירות DMI מודיעין עסקי, שהובילה למסקנות קשות ביותר. על פי כתב האישום, עירוני טבריה ניהלה במשך ארבע השנים האחרונות "מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה", המנותקת לחלוטין מפיקוח הבקרה התקציבית.

התובע ברגמן טוען כי המועדון חתם עם כל שחקניו ללא יוצא מן הכלל– על חוזים שנחזו להיות "נספחים", אך בפועל לא דווחו מעולם לבקרה. המטרה, לפי האישום, הייתה ברורה: להקטין באופן מלאכותי את תקציב הקבוצה כדי להימנע מהעמדת בטוחות ולחמוק מתשלומי מסים, תוך השגת יתרון בלתי ספורטיבי על היריבות.

עו"ד גלעד ברגמן (שחר גרוס)עו"ד גלעד ברגמן (שחר גרוס)

המספרים שנחשפים בכתב האישום בלתי נתפסים: בעונת 2025/26 לבדה, עלות השכר האמיתית הייתה גבוהה ב-50% מהתקציב שאושר בבקרה. התובע מציין כי שולמו "סכומי עתק" בחוזים הכפולים, בחלקם פי שניים מהשכר המדווח, כאשר הפערים בחוזים של השחקנים הזרים הגיעו למאות אלפי שקלים לכל חוזה.

הדרישה: מחיקת הקבוצה והרחקות לצמיתות

לאור חומרת המעשים, תובע ההתאחדות הניח על השולחן דרישות ענישה אגרסיביות שעשויות לחרוץ את גורל המועדון:

נגד הקבוצה: הפחתת 30 נקודות ליגה לפחות (חישוב של 2 נקודות בגין כל אחד מ-15 החוזים הכפולים בהם הפער עלה על 100,000 ש"ח בעונה הנוכחית בלבד). בנוסף, דרישה לקנס כספי משמעותי.

נגד ההנהלה: התובע רואה במיקי ביתן (חבר הנהלה ופעיל) וביעל בר (מנהלת אדמיניסטרטיבית) כ"גורם המניע והמבצע". הדרישה היא להרחיק את ביתן מכל תפקיד לצמיתות ואת בר לשנה אחת.

נגד השחקנים: כתבי אישום הוגשו נגד בן והבה, שי קונסטנטיני, הארון שפסו, גיא חדידה, והיב חביבאללה ואלי בלילתי. התובע דורש להרחיקם מהמגרשים ל-6 חודשים, בטענה שהיו מודעים לכך שהם חותמים על חוזים כפולים. בהתאחדות אף שוקלים להגיש כתבי אישום נגד שחקנים נוספים.

הארון שפסו (חגהארון שפסו (חג'אג' רחאל)

טבריה: עמדנו בכל הדרישות

את עירוני טבריה מייצג בדיון עו"ד ניר ענבר. במועדון דוחים בתוקף את ההאשמות הקשות וטוענים כי התנהלותם הייתה תקינה: "אם היו תקלות, הן טכניות בלבד ולא מהותיות. עמדנו בכל דרישות הבקרה התקציבית, העברנו את גובה החוזים והעמדנו ערבויות כנדרש. אם יש טענות הכתובת היא הבקרה התקציבית שאישרה את ההתנהלות".

