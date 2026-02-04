ישראל, הנאום המרגש והשער בגביע: אראוחו חזר

אתמול (שלישי) פתח רונאלד אראוחו בהרכב ברצלונה לראשונה מאז התבוסה מול צ'לסי בליגת האלופות בשלהי נובמבר. הבלם האורוגוואי אף מצא את הרשת, והאושר לא ידע גבול. אמנם זה קרה רק באצטדיונה של אלבסטה, אבל היריבה הצנועה מהליגה השנייה היא זו שהדיחה את ריאל מדריד באופן כל דרמטי בשמינית הגמר.

עבור הבלאוגרנה, האקסית המיתולוגית של אנדרס אינייסטה הייתה עלולה להיות מוקש לא טריוויאלי, וכך אכן היה. האנדרדוג צימק ל-2:1 לקראת הסיום, ואז היה קרוב מאוד להשוות ולגרור את המשחק להארכה. הכיבוש של אראוחו היה, אם כך, קריטי להצלחה, אבל זה לא הסיפור המרכזי. במועדון חוגגים את שובו של הקפטן אחרי תקופת התאוששות ממצוקה מנטלית, וגם האוהדים שביקרו אותו עד לא מכבר מחזיקים לו כיום אצבעות.

כי אחרי הפיאסקו בסטמפורד ברידג' הבין אראוחו שהוא זקוק לפסק זמן. הוא ספג כרטיס צהוב שני מיותר לקראת סוף המחצית הראשונה, הורחק וצפה מהצד כיצד חבריו מתפרקים בדרך להפסד 3:0. ואולי זה לא היה גורלי במיוחד, כי בארסה היתה יכולה להמשיך ללא בעיות מיוחדות לשמינת הגמר בכל מקרה, אבל התגובות בתקשורת וברשתות החברתיות היו קשות. מבחינם, האורוגוואי גרם יותר מדי נזק בצ'מפיונס ליג בעונות האחרונות כדי שאפשר יהיה להבליג בשקט על המחדל החדש.

רונאלד אראוחו מורחק מול צ'לסי (IMAGO)

באפריל 2024, כאשר בארסה נראתה בדרך לניצחון חלק על סן ז'רמן ברבע הגמר אחרי 1:2 בצרפת במשחק הראשון והובילה בגומלין, הכשיל אראוחו את בראדלי ברקולה בדרך אל השער, ראה כרטיס אדום והרס לא מעט. צ'אבי בחר אז להחליף את לאמין ימאל כדי להכניס שחקן הגנה נוסף, וזה לא עבד כלל. הקטארים ניצחו 1:4, החלום האירופי התרסק והיה קל לסמן את הבלם כשעיר לעזאזל.

הגישה הזו חזרה כאשר אראוחו לא שמר כמו שצריך על פרנצ'סקו אצ'רבי בשלהי משחק הגומלין מול אינטר בחצי הגמר בעונה שעברה. הבלם האיטלקי כבש שער דרמטי, ברצלונה הודחה, הסיכוי לזכות בטרבל בעונת הבכורה של האנזי פליק נעלם, ואראוחו שוב הרגיש שהוא נגד כל העולם.

אראוחו מורחק מול פ.ס.ז' (רויטרס)

אז בעקבות הטעות בלונדון התברר לו שאינו יכול עוד לשאת את המעמסה הפסיכולוגית. סוכניו הודיעו לצוות המקצועי של בארסה כי הבלם זקוק לפסק זמן, ובחלוף מספר ימים הסוגיה אף פורסמה ללא הסתרה בתקשורת באישורו. הודגש כי הוא סובל מחרדה, והמועדון עמד באופן מוחלט לימינו. "אני רוצה לעודד את רונאלד. הוא ספג המון ביקורת, ולדעתי זה לא הוגן. הוא נותן את כולו על המגרש, הוא המנהיג שלנו, ועכשיו הוא צריך לעבור את התקופה הזו. אנחנו לצידו, ואנחנו ננצח ביחד. שחקן אחד לא יכול להיות אחראי על התוצאה", הצהיר הנשיא ז'ואן לאפורטה.

אז אראוחו קיבל חופשה על מנת להחלים ולחזור לאיתנו. הוא טס לישראל, ביקר בירושלים ונסע גם לבית לחם. במהלך חג המולד, הוא חזר למולדתו כדי להיות עם המשפחה. במשך יותר מחודש, הוא לא היה עם הקבוצה, התאמן לבדו כדי לשמור איכשהו על הכושר, ופליק העניק לו גיבוי מלא. בארסה לא זירזה אותו והעניקה לקפטן יחס חם באמת. הוא התקבל בזרועות פתוחות כאשר חזר בתחילת השנה, ופליק הודיע לו כי הוא יבחר בעצמו אם להצטרף לנסיעה לסעודיה למשחקי הסופר קופה.

צפו ברונאלד אראוחו בנתב"ג

אראוחו החליט שיהיה נכון עבורו להיות חלק מהסגל, צפה בחצי הגמר מול בילבאו מהיציע, ואז ביקש לשבת על הספסל בגמר מול ריאל מדריד. הוא גם התנדב להעביר את נאום הקפטן לקראת ההתמודדות בקלאסיקו. הוא הודה לכולם על התמיכה, סיפר על הגאווה שהרגיש כאשר ראה את הנצחונות מהצד, וביקש להמשיך בתנופה כדי לזכות בתואר הראשון של העונה. אלה שהיו בחדר ההלבשה, העידו כי היה זה רגע מרגש למדי.

בדקות הסיום, אחרי הרחקתו של פרנקי דה יונג, היה צורך לשמור על היתרון שברירי 2:3, ופליק שלח את האורוגוואי למערכה. היה בכך סיכון לא מבוטל, כי שגיאה אחת הייתה עלולה לגרום לשער שוויון של היריבה הלבנה המושבעת ולהרוס לחלוטין את כל הביטחון העצמי שנבנה מחדש, אבל הכל עבר בשלום, והשחקנים הריעו לקפטן אחרי שריקת הסיום. הם הניפו אותו אל על, ואז ביקשו ממנו מפורשות להניף את הגביע. כולם יצאו מגדרם על מנת להעניק לו את התחושה הטובה ביותר, ובאופן כללי המועדון התמודד עם המשבר הנפשי של אראוחו בצורה קרובה לשלמות.

אראוחו מונף באוויר (IMAGO)

"אהבתי את התסריט הזה מאוד", אמר לאפורטה אחרי שהזכייה בסופר קופה הוקדשה לאראוחו, ואז היה צורך להחליט כיצד לנהוג בהמשך. פאו קובארסי ואריק גארסיה המשיכו לשתף פעולה במרכז ההגנה, ולא היה צורך לדחוף את אראוחו יתר על המידה. הוא שולב רק כמחליף מאוחר במפגשים מול סלביה פראג וקופנהאגן בליגת האלופות כאשר הניצחונות כבר הובטחו, ובשבת האחרונה הופיע למספר דקות גם במשחק הליגה באלצ'ה. ואולם, האיזון כאן חשוב מאוד, כי אם לא משתמשים בו כמעט בכלל, הספקות לגבי יכולותיו עלולים לחזור, וכל התהליך הפסיכולוגי יירד לטמיון.

לפיכך, בחר פליק ברבע גמר הגביע מול אלבסטה אתמול כמשחק החזרה של אראוחו, וזו הייתה הופעה נהדרת. השער היה מתוק במיוחד, והדגיש עד כמה אראוחו עשוי להיות יעיל בהתקפה במצבים הנייחים, ולא רק. הרי הוא היה סקורר בצעירותו, ובמשחק הליגה מול ג'ירונה באוקטובר השתמש בו פליק כחלוץ מרכזי לעת צרה כדי להשיג את שער הניצחון הדרמטי. תוסיפו לכך את הכיבוש מול אוביידו בספטמבר, ואראוחו רחוק כעת שער אחד בלבד משיאו העונתי במדי בלאוגרנה.

אראוחו חוגג מול אלבסטה (IMAGO)

באשר להגנה, היא הייתה אתמול פגיעה יותר וספגה דווקא אחרי שהאורוגוואי הוחלף בדקה ה-78. גם העובדה הזו עשויה לתרום לחיזוק המנטלי של הבלם, והקהל עשוי לתמוך עכשיו הרבה יותר, ואולי אפילו להיות סלחני יותר כלפי טעויות.

חשיפת הפגיעות הנפשית דורשת אומץ, אבל יש לה יתרונות לא מבוטלים, וקל יותר להתמודד עם חרדות כאשר הסביבה מעניקה לך גב. אולי אראוחו יהיה בלם רגוע ושקט יותר בעקבות המנוחה, אבל המבחן האמיתי לא יהיה מול קבוצת מרכז טבלה מהליגה השנייה, אלא בליגת האלופות.