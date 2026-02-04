קנינגהאם כיכב בניצחון על דנבר, 36 לקופר פלאג

דטרויט (37:12) - דנבר (18:33) 121:124

דטרויט המשיכה את התקופה החזקה שלה עם הופעה מרשימה מול דנבר, בהובלת קייד קנינגהאם שסיפק ערב של כוכב עם 29 נקודות ו-10 אסיסטים. ג’יילן דורן תרם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-13 ריבאונדים, ודאנקן רובינסון הוסיף 20 נקודות. הפיסטונס הגיעו למשחק עם מומנטום ברור, אחרי שניצחו 5 מ-6 משחקים, כולל ניצחון חוץ בדנבר בסוף ינואר, ואחרי ערב היסטורי מול ברוקלין שבו קבעו שיא מועדון בהפרש.

בצד של דנבר, ג’מאל מארי הוביל את הקלעים עם 32 נקודות ו-8 אסיסטים, בעוד ניקולה יוקיץ’ סיים עם 24 נקודות ו-15 ריבאונדים. דטרויט פתחה פער משמעותי כבר במחצית הראשונה, כשקנינגהאם רשם בה 17 נקודות ו-7 אסיסטים, בעוד יוקיץ’ הוגבל ל-7 נקודות בלבד עם 3 מ-10 מהשדה. דנבר ניסתה לחזור ברבע האחרון, כולל שלשה חשובה של מארי בדקות הסיום, אך דטרויט ידעה להגיב בזמן ולסגור את המשחק מהקו. מוקדם יותר באותו יום ביצעה דטרויט טרייד שבו נפרדה מג’יידן אייבי, אך קווין הרטר ודאריו שאריץ’ לא עמדו לרשותה במשחק.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

דאלאס (31:19) - בוסטון (18:32) 110:100

בוסטון חזרה למסלול עם הופעה חזקה בדאלאס, בהובלת ג’יילן בראון שסיפק ערב של 33 נקודות ו-11 ריבאונדים. פייטון פריצ’רד הוסיף 26 נקודות, כולל 15 כבר במחצית הראשונה ב-7 מ-10 מהשדה, ולוקה גארזה תרם 16 נקודות ב-20 דקות עם 4 מ-4 לשלוש. הסלטיקס השתלטו על המשחק כבר ברבע הראשון, לא פיגרו מאז אמצע הרבע, וברחו ליתרון שיא של 23 נקודות במחצית השנייה, בין היתר בזכות ריצת 14:4 בסיום הרבע השלישי.

בדאלאס בלט קופר פלאג עם עוד ערב יוצא דופן, כשהוא קלע 36 נקודות, קטף 9 ריבאונדים וחילק 6 אסיסטים, במשחק שלישי ברציפות עם לפחות 30 נקודות, ימים ספורים אחרי שקבע שיא NBA לשחקן בן 19. דניאל גאפורד רשם 10 נקודות ו-12 ריבאונדים למרות החמרה בפציעה בקרסול ימין, וקלב מרטין סיים עם 13 נקודות, מהן 11 במחצית הראשונה. דאלאס התקשתה לעצור את הקצב של בוסטון ונקלעה להפסד חמישי רצוף, הרצף השלילי ביותר שלה העונה.

פלאג וטייטום (רויטרס)

אוקלהומה (11:40) - אורלנדו (24:25) 92:128

אוקלהומה סיפקה עוד הצהרה מרשימה עם הופעה חד צדדית מול אורלנדו, בהובלת ערב היסטורי של אייזיה הארטנשטיין. הסנטר רשם טריפל דאבל ראשון בקריירה עם 12 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ב-23 דקות בלבד, והפך לשחקן העשירי בתולדות המועדון שעושה זאת. אייזיה ג’ו הוביל את הקלעים עם 22 נקודות, שיי גילג’ס אלכסנדר תרם 20 נקודות ו-9 אסיסטים, לו דורט קלע 18, וצ’ט הולמגרן הוסיף 16 נקודות ו-10 ריבאונדים. הת’אנדר, ששיחקו ללא ג’יילן וויליאמס ואג’יי מיטשל הפצועים, הפכו לקבוצה הראשונה העונה שמגיעה ל-40 ניצחונות.

המשחק הוכרע כבר מוקדם, עם רבע ראשון אדיר של המארחת שנגמר ביתרון 14:39, כולל שלשה של ג’ו על הבאזר, שהשוותה את הרבע החלש ביותר של יריבה מול אוקלהומה סיטי העונה. ג’ו גם סיפק דאנק שמאלי מרשים מעל פאולו באנקרו והוסיף סל ועבירה בדרך ליתרון 24:56. במחצית זה כבר היה 41:68, ומשם נותר רק לעקוב אחרי המרדף של גילג’ס אלכסנדר אחרי רצף 20 הנקודות, שהגיע בסופו של דבר ל-121 משחקים רצופים. אצל אורלנדו בלט ג’יילן סאגס עם 20 נקודות, באנקרו סיים עם 17 באחוזים נמוכים, ופרנץ ואגנר נעדר משחק חמישי ברציפות.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

גולדן סטייט (24:27) - פילדלפיה (21:29) 113:94

פילדלפיה המשיכה את התקופה החזקה שלה עם ניצחון חמישי רצוף, כשווי. ג’יי אדג’קומב סיפק ערב בולט במיוחד. הרוקי סיים עם 25 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, והוביל את הסיקסרס גם בצד האנרגטי וגם בקבלת ההחלטות. אנדרה דראמונד תרם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, טרנדון ווטפורד הוסיף 16 נקודות ו-8 ריבאונדים מהספסל, ואדם בונה קלע את כל 5 הזריקות שלו במחצית הראשונה בדרך ל-11 נקודות, בערב שבו פילדלפיה עלתה ליתרון קל עד ההפסקה והגבירה קצב בהמשך.

גולדן סטייט שיחקה ללא סטף קרי, שנעדר בשל כאבים בברך ימין, וגם ללא ג’ונתן קומינגה שנעדר משחק חמישי ברציפות. גוי סנטוס ופאט ספנסר הובילו את הווריירס עם 13 נקודות כל אחד, מוזס מודי קלע 12, ואל הורפורד סיים עם 10 נקודות למרות הסתבכות בעבירות. הווריירס פתחו את המשחק עם קליעה טובה מחוץ לקשת, אך לא הצליחו לשמור על הקצב, ורשמו הפסד ביתי שלישי ברציפות מול פילדלפיה שהגיעה עייפה לכאורה, אך נראתה חדה ומרוכזת לאורך רוב המשחק.

אדם בונה (רויטרס)

וושינגטון (36:13) - ניו יורק (18:32) 132:101

ניו יורק המשיכה את הרצף המרשים שלה עם הופעה דומיננטית מול וושינגטון, בהובלת קארל אנתוני טאונס שסיים עם 19 נקודות ו-14 ריבאונדים. מיקאל ברידג’ס היה הקלע המוביל עם 23 נקודות, ג’יילן ברונסון הוסיף 21, ו-OG אנונובי תרם 19. הניקס שלטו בקצב כבר מהפתיחה, עלו ליתרון דו ספרתי מוקדם והגיעו למחצית בפער משמעותי, תוך קליעה יעילה מחוץ לקשת עם 17 שלשות מ-37 ניסיונות. במהלך הרבע השלישי איבדו הניו יורקרים את ג’וש הארט, שנפצע בקרסול שמאל וירד לחדר ההלבשה, אחרי שתרם עד אז 4 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

בוושינגטון, וויל ריילי הוביל עם 17 נקודות ובאב קארינגטון הוסיף 14, בערב שבו הוויזארדס שוב התקשו להתמודד עם העוצמה של היריבה. ניו יורק, שניצחה את וושינגטון 11 פעמים ברציפות, ממשיכה להפגין יציבות אחרי תקופה חלשה בתחילת ינואר, כשהיא רושמת במהלך רצף הניצחונות האחרון פערים גבוהים במיוחד. המשחק גם אפשר לניקס לנהל דקות ולשמור כוחות לקראת המפגש הבא, כאשר ברונסון היה השחקן היחיד משתי הקבוצות שחצה את רף 30 הדקות על הפרקט.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

מילווקי (29:19) - שיקגו (27:24) 115:131

מילווקי עצרה רצף של 5 הפסדים עם הופעה התקפית מרשימה מול שיקגו, למרות סגל חסר במיוחד. קייל קוזמה הוביל את הבאקס עם 31 נקודות, אליהן הוסיף גם 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד ראיין רולינס רשם משחק מלא עם 21 נקודות, 10 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. מילווקי קלעה שיא עונתי של 23 שלשות ודייקה ב-60.5% מחוץ לקשת, כשהיא פותחת פער גדול כבר במחצית הראשונה עם 77 נקודות, הכמות הגבוהה ביותר שלה העונה במחצית אחת.

שיקגו הגיעה למשחק אחרי יום עמוס טריידים ובלי הקלע המוביל שלה, ג’וש גידי, הפצוע. מאטס בוזליס בלט אצל הבולס עם 22 נקודות, וקובי ווייט תרם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים. האורחים הצליחו לצמק את הפער ל-90:84 לקראת סיום הרבע השלישי, אך מילווקי הגיבה מיד ולא נתנה למשחק לברוח. הבאקס, ששיחקו שוב ללא יאניס אנטטוקומפו, שיפרו את מאזנם בלעדיו ל-4:15 והראו עומק ויכולת התקפית גם בהרכב חסר.

דיילן טרי ול גארי טרנט ג'וניור (רויטרס)

מיאמי (27:25) - אטלנטה (27:25) 127:115

אטלנטה עצרה רצף קצר של הפסדים עם הופעה התקפית מרשימה במיאמי, כשג’יילן ג’ונסון סיפק ערב ענק של 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. סי ג’יי מקולום עלה מהספסל והוסיף 26 נקודות, ניקייל אלכסנדר ווקר תרם 19, וההוקס שלטו בקצב ברוב שלבי המשחק. אטלנטה עלתה ליתרון כבר ברבע הראשון ולא שמטה אותו, כשבכל ניסיון קאמבק של מיאמי היא מגיבה בריצה משלה.

בצד של מיאמי, חיימה חאקז ג’וניור הוביל עם 21 נקודות, פלה לארסון וסימון פונטקיו קלעו 18 כל אחד, ובאם אדבאיו סיים עם 16 נקודות ו-14 ריבאונדים. ההוקס בנו פער דו ספרתי כבר במחצית הראשונה, שמרו על יתרון גם אחרי ריצות של ההיט ברבע השלישי, וסגרו עניין בזכות קליעה מצוינת מחוץ לקשת ותרומה גדולה מהספסל. המשחק נערך באווירה חגיגית לציון 20 שנה לאליפות של מיאמי מ-2006, אך על הפרקט אטלנטה הייתה זו שגנבה את ההצגה, במשחק האחרון של שתי הקבוצות לפני דדליין הטריידים.

אדבאיו עם הכדור (רויטרס)

אינדיאנה (38:13) - יוטה (35:16) 131:122

יוטה הגיעה לאינדיאנה עם סגל מצומצם במיוחד, אבל קיבלה ערב היסטורי מאייזאה קולייר. הרכז הצעיר סיפק שיא קריירה של 22 אסיסטים, הנתון הגבוה ביותר העונה ב-NBA והכמות הגבוהה ביותר של שחקן יוטה מאז ג’ון סטוקטון ב-1992. קולייר שיחק את כל 48 הדקות והוסיף גם 17 נקודות, כשהוא מנצח על הופעה התקפית יוצאת דופן של הג’אז, שבסיומה כל 7 השחקנים שעמדו לרשותם קלעו לפחות 14 נקודות. לאורי מרקאנן הוביל את הקלעים עם 27 נקודות, ברייס סנסבו הוסיף 20, אייס ביילי תרם 19 וקייל פיליפובסקי רשם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-16 ריבאונדים.

באינדיאנה, שעלתה עם הרכב חסר לאחר שהשאירה בחוץ 4 שחקני רוטציה מרכזיים, קוונטון ג’ונסון וג’ראס ווקר בלטו עם 24 נקודות כל אחד, כשג’ונסון דייק ב-9 מ-10 מהשדה. קאם ג’ונס, שפתח לראשונה בקריירה אחרי שלא שותף במשחק הקודם, קלע 12 נקודות. בצד של יוטה נעדרו קיונטה ג’ורג’, קווין לאב ווקר קסלר, בעוד יוסוף נורקיץ’ היה רשום ככשיר אך לא שותף. מבחינה היסטורית, ההופעה של קולייר מציבה אותו באותה נשימה עם סטוקטון, האחרון ביוטה שחילק 22 אסיסטים במשחק, וממשיכה רצף נדיר של ערבים עם נפח מסירות שכמעט לא נראים בליגה בעשורים האחרונים.