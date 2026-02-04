יום רביעי, 04.02.2026 שעה 07:07
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שעון החול בחיפה אוזל: ברוניניו או שלא יגיע 10

הירוקים העלו את ההצעה ל-1.8 מיליון אירו, קרפטי דורשת 100,000 יותר: "כרגע 50% שיגיע, יש נכונות שיחתום". מחמאות לרטנר, בכר לא מודאג מסטיוארט

ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

100 אלף אירו בלבד עדיין מפרידים בין מכבי חיפה לצירופו של הקשר הברזילאי ברוניניו  שמבחינתו יכול לראות את עצמו מאוכזב מאוד מהסחבת במשא ומתן בין הירוקים לקבוצתו האוקראינית קרפטי. מכבי חיפה כבר הסכימה להעלות את ההצעה על הקשר ל-1.8 מיליון אירו, אבל האוקראינים מתעקשים על עוד 100 אלף אירו, דבר שבחיפה מתנגדים אליו, אבל נראה שהלחץ שליאור רפאלוב מפעיל על ראשי המועדון יניב בסופו של דבר פרי ועד סוף השבוע שני הצדדים ינסו לעשות צעד נוסף כדי לסגור את העסקה על הצד הטוב ביותר.

במכבי חיפה כבר הבהירו יותר מפעם אחת שאם ברוניניו לא יגיע, כבר לא יבוא עד סיום העונה קשר 10. הצורך בקשר מתחת לחלוץ ידוע לכולם, מה עוד שעם שחקן כמו ברוניניו ניתן יהיה לבנות גם את העונה הבאה: "הסיכוי להביא את ברוניניו עומד היום על 50 אחוז ויש נכונות גדולה להביא שחקן כזה כדי שיעשה את ההבדל, אבל הכדור בידיים של ראשי המועדון שצריכים לקבל החלטה אם עומדים או לא בדרישות של קבוצתו האוקראינית של השחקן", אמרו במכבי חיפה.

אגב, מה שיכול לזרז את העסקה היא האפשרות שאחד הזרים של הקבוצה יימכר או יושאל, כאשר בראש הרשימה עומד ג'ורג'ה יובאנוביץ' ואחריו פדראו. שחרור אחד מהם יפנה תקציב גדול משכר השחקנים המשולם בבקרה.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

במקביל לרצון להתחזק בשחקן נוסף בתפקיד קשר ה-10, הקבוצה העפילה אתמול לשלב חצי הגמר אחרי ניצחון 0:2 מול מכבי כפר קאסם. במכבי חיפה לא יצאו מגדרם אחרי הניצחון בעיקר בגלל שמדובר ביריבה שאינה משתווה לקבוצות בליגת העל, אבל שם יכולים להיות מרוצים מעצם ההעפלה. לצד מחמאות למספר שחקנים כמו ליסב עיסאת, נבות רטנר ושחקני הרכש הטריים בנסון וסדריק דון, היו גם ביקורות בעיקר על פייר קורנו שספג שוב צהוב, והפעם צהוב חמישי בגללו ייעדר מול הפועל ירושלים בטדי, וסילבה קאני ששולב במקום קני סייף שנפצע והיה חלש מאוד.

“רטנר עשה עבודה מצוינת”

על נבות רטנר אמר המאמן ברק בכר: "קודם כל, עם הכדור כולם רואים שהוא באמת מאוד מאוד טכני. אבל אני דווקא אהבתי אותו בלי הכדור, את החילוצים שלו, את ההבנה שלו כבלם. הוא היה אחראי כי כפר קאסם השאירו שני שחקנים למעלה, והוא זיהה את זה הרבה פעמים ועזר לבלמים כי כפר קאסם עם שני חלוצים טובים ומסוכנים. גם שאר הבלמים עשו עבודה טובה היום, וזה לא היה קל. מעבר לשליטה בכדור וניהול המשחק, גם מבחינת הבנת המשחק ומבחינת אגרסיביות וחילוצים הוא עשה עבודה מצוינת".

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

על סטיוארט וקאני שהיו חלשים ביחס לשחקנים אחרים אמר בכר: "יש שחקנים שלפעמים כשהם בתקופה שהם משחקים פחות, אז קשה מאוד להיכנס בלחץ מסוים ולהביא את מה שמצפים. זה גם עניין של ביטחון. כולם מנסים ומשתדלים, ויהיו תקופות שהם יתרמו יותר. לא לשכוח שקאני בישל לנו שער ניצחון חשוב מאוד נגד קריית שמונה ועשה עוד כמה דברים טובים, אז אנחנו צריכים להיות סבלניים. לגבי סטיוארט, ראיתי אותו מאוד רוצה, עובד ולוחץ כמו שצריך. הוא כמעט הבקיע בנגיחה. כשמשחקים פחות מאבדים קצת ביטחון וחדות, אבל אהבתי את הגישה שלו. אנחנו נשתמש בו ונצטרך אותו עוד הרבה השנה".

מיכאל אוחנה שהתכבד בשער הראשון אמר: "קודם כל, מאוד שמח על היכולת של הקבוצה ועל הגול שלי. לעבור שלב זו הייתה המטרה. ברק והצוות הכינו אותנו טוב מאוד, אמרו לנו כמה זה חשוב ושבגביע כל משחק הוא גמר. לגביי, הצוות מנהל אותי בצורה הכי טובה שיכולה להיות. משתמשים בי כמה שאפשר ואני שמח שאני מועיל כשאני נמצא. כל מה שראיתם פה אלו דברים שהצוות עובד איתנו עליהם יום-יום. זה לא סתם, זו לא התקפה שקרתה במקרה. אלו דברים שאנחנו מתרגלים באימונים ואני שמח שאנחנו מיישמים את זה במשחק".

על המאבק על מקומות 3-4 והקרב על הגביע אמר אוחנה: "יש הרבה קבוצות טובות השנה. אנחנו פחות מסתכלים על האחרות ויותר על עצמנו, על הכדורגל שלנו. אנחנו רוצים לשפר אותו ממשחק למשחק, שיהיה כדורגל אפקטיבי ומהנה. ברור שאנחנו רוצים לזכות בגביע, זה חלום של כולם. ברק דיבר איתנו על זה והבהיר לנו כמה זה חשוב לכולם. זה מחלחל לחדר ההלבשה שברק אומר שהמשחקים האלה הכי חשובים. אנחנו מאוד רוצים ומכוונים לעלות לכל משחק ולייצר כדורגל טוב. בגביע זה חלום, ואנחנו נעשה הכל כדי להגשים אותו".

