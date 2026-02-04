טרייד גדול: הארדן עובר לקליבלנד תמורת גארלנד

ג’יימס הארדן חוזר למזרח. לוס אנג’לס קליפרס וקליבלנד סיכמו על טרייד שבמסגרתו הגארד הוותיק עובר לאוהיו, בעוד הקליפרס מקבלים את דריוס גארלנד ובחירת סיבוב שני. העסקה נולדה אחרי ימים של שיחות אינטנסיביות ובהסכמה של שני הצדדים, בעיקר לאור הסעיפים בחוזה של הארדן שהעניקו לו השפעה משמעותית על עתידו.

הארדן, בן 36, חווה עונה התקפית מרשימה במיוחד, עם ממוצע נקודות הגבוה ביותר שלו מזה 6 שנים. בקליבלנד מאמינים שהוא יכול להקפיץ את תקרת הקבוצה במאבק בצמרת המזרח, במיוחד לצדו של דונובן מיטשל. השילוב בין שני גארדים שמסוגלים גם לייצר לעצמם וגם לאחרים נתפס כמהלך “כאן ועכשיו”, כזה שמכוון לריצה עמוקה בפלייאוף כבר העונה.

מנגד, בקליפרס ראו הזדמנות לשנות כיוון. אחרי פתיחה רעה במיוחד של 21:6, הקבוצה אמנם התאוששה והשתחלה חזרה לאזור הפליי-אין, אך במועדון הבינו שהגיל של הארדן והמצב החוזי שלו מגבילים את הגמישות העתידית. גארלנד, בן 26, אמור להשתלב גם בטווח הקצר וגם כחלק מהשלד לשנים הבאות.

דונובן מיטשל ודאריוס גארלנד (רויטרס)

שינוי כיוון לשני הצדדים

העסקה כוללת גם היבטים כלכליים לא מבוטלים. גארלנד נמצא בעיצומו של חוזה ל-5 שנים בשווי כמעט 200 מיליון דולר, בעוד להארדן חוזה שמעניק לו שכר גבוה העונה ואופציית יציאה בעונה הבאה. עבור הקליפרס, זהו מעבר מכוכב ותיק לשחקן צעיר יותר עם חוזה ארוך, מה שמאותת על מחשבה רחבה יותר על העתיד, במיוחד לאור חוסר הוודאות סביב הכוכבים האחרים בקבוצה.

בקליבלנד, ההימור ברור. הארדן מגיע כדי להעלות רמה מיידית, והתגובה בשוק לא איחרה לבוא: סיכויי הקאבלירס לזכות באליפות קפצו משמעותית תוך שעות מרגע פרסום הדיווחים. המועדון מוכן לשלם מחיר בדמות גארלנד, שבעונות קודמות היה חלק מרכזי מהבנייה מחדש אחרי עזיבת לברון ג’יימס, אך התקשה לשמור על יציבות בשל פציעות ואכזבות בפלייאוף.

המעבר הזה גם סוגר מעגל עבור הארדן, שיעבור לקבוצה השישית בקריירה העשירה שלו. הוא עוזב את לוס אנג’לס אחרי תקופה סוערת אך יעילה על הפרקט, ומצטרף לקבוצה שמכוונת גבוה במזרח. עבור הקליפרס, זהו ויתור כואב על כוכב גדול, אך כזה שנעשה מתוך הבנה שהעתיד דורש שינוי.