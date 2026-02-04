"קריסה, תחתית של התחתית": הפועל בקרשים

אם היה אפשר בהתחלה לקרוא לזה משבר, לאט לאט זה הפך למשבר גדול, משם למשבר עצום וכעת אולי המילה המתאימה ביותר היא קריסה, רק כך אפשר להגדיר את מה שעובר על הפועל תל אביב בתקופה האחרונה. אחרי שהפסידו לפרטיזן, נכנעו לבאיירן, הודחו מהגביע נגד ירושלים וגם איבדו את פסגת היורוליג, האדומים נכנעו אתמול (שלישי) 97:85 לכוכב האדום בלגרד.

זה ההפסד השלישי ברציפות של מחזיקת היורוקאפ במפעל הבכיר באירופה, והרביעי בחמישה משחקים. התוצאות אמנם שיחקו לטובתה והיא עדיין במקום השלישי, אבל רק משחק אחד מהמקום השביעי. מספר גורמים במועדון לא חסכו בביקורת על דימיטריס איטודיס והיכולת שלו לא להוציא הרבה יותר מהסגל שיש לו, כשהם טוענים שהוא אף קיבל כל מה שהוא רצה בקיץ מבחינת סגל.

אחרים בהפועל תל אביב בטוחים שאין סיבה לבצע זעזוע ושעדיין היווני הוא האיש הנכון להוציא את הקבוצה מהמצב הקשה כדי להציל את העונה הזו. במועדון הודו: “אנחנו בקריסה, התחתית של התחתית, התקופה הכי רעה בעידן של עופר ינאי ללא ספק”. לא מעט קולות במועדון מעידים שלמרות המצב, חדר ההלבשה חזק מתמיד וחלק מהשחקנים שיתפו שגם להם יש אחריות רבה במצב, וגם מעידים: “זה לא תירוץ, אבל אי אפשר לזלזל בהיעדרויות של אלייז’ה בראיינט וטיילר אניס, החיסרון שלהם מורגש כל כך ומקשה מאוד”.

דימיטריס איטודיס מתוסכל (IMAGO)

הצרות לא נגמרות בהפסדים, כאשר מעבר לתומר גינת שייעדר ובמועדון מקווים שהוא לא יצטרך לעבור ניתוח, גם וסיליה מיציץ’ נפצע בברך בהפסד לסרבים והוא ייבדק. אגב, כן הייתה נקודת אור, כאשר לא מעט אנשים בהפועל תל אביב החמיאו לבר טימור: “בר הוא גבר ברמות, הוכיח שיש לו הרבה מה לתרום ושהוא יכול להיות חלק מהרוטציה ביורוליג ללא צל של ספק”.

מעמדו של איטודיס התערער, אך בכל מקרה נראה שהוא לא יפוטר לפני המשחק נגד ולנסיה, אבל נראה שהפסד לספרדים בבית כבר יהיה יותר מידי ולא תישאר לינאי ברירה. בכל מקרה, אם פעם היווני היה איש המפתח בפרויקט הזה, כעת מעמדו “כבר לא חסין בכלל”, כך מספרים בקבוצה. האדומים נחתו כבר בישראל ויערכו אימון אחד בלבד, זאת לקראת המפגש בהיכל מנורה מחר (21:00) נגד ולנסיה.

מאמצים לסגור עם יאבוסלה

ללא קשור לעתידו של איטודיס, בהפועל תל אביב רוצים מאוד לחזק את הקבוצה כדי להכניס דם חדש שיעזור להם לצאת מהמצב. אחרי פתיחת המגעים עם גרשון יאבוסלה, בהנהלת הקבוצה יגבירו את המאמצים במטרה לשכנע אותו לעזוב את ה-NBA ולבחור בהם, כשכמובן כסף לא יהווה בעיה. בנוסף לכך, האדומים צפויים לצרף עוד שחקן לקו האחורי.

בר טימור מול צ'ימה מונקה (IMAGO)

הקפטן בר טימור סיכם מהצד שלו בסיום ההפסד לכוכב האדום בלגרד: “שיחקנו די טוב במשך 30 דקות, ובאמת רבע אחרון קרסנו. אנחנו צריכים להבין מה לא עובד לנו, זה לא קרה לנו פעם אחת, אבל יש גם הרבה דברים טובים שאפשר לקחת מפה. זה שבוע כפול, צריך לשכוח מזה מהר ולהתרכז במשחק נגד ולנסיה.

קולין מלקולם הוסיף: “הפסדנו כמה משחקים, אבל לא צריך להיות כל כך מודאגים. ניצחנו בהתחלה הרבה ושמנו את עצמנו במצב שאפשר להפסיד קצת. אנחנו לומדים, זו קבוצה חדשה בגדול. יש לי ביטחון מלא שאפשר להפוך את המצב הזה. ביורוליג כל קבוצה יכולה להיות טובה במשחק נתון, זו התחרות הכי טובה בעולם, לא תמיד מנצחים, אבל אנחנו מלאי ביטחון. נצפה בווידאו, נתאמן ונבוא מוכנים לוולנסיה”.