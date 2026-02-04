תומר צרפתי למכבי נתניה: גמרתם לי את העונה

במכבי נתניה מקווים לסגור היום את העברתו של הבלם באקארי קונאטה, שעל המו"מ עימו נחשף אמש לראשונה ב-ONE. במועדון ציינו כי העסקה קרובה לסיכום סופי כאשר אם לא יחולו הפתעות, הוא יגיע במקומו של מוחמד ג'טיי.

במועדון ערכו עימו כבר שיחת זום ביומיים האחרונים והמאמן רוני לוי החליט שהוא המועמד המוביל שלו לחיזוק החלק האחורי, לאחר ששמע מילים טובות מהצוות המקצועי בקריבאס. קבוצתו של קונאטה, נמצאת כרגע במחנה אימונים בספרד לקראת החזרה מהפגרה בליגה האוקראינית ואם לא יחולו הפתעות, הוא יצטרף.

הדרישה הראשונית של האוקראינים, עמדה על קצת פחות ממיליון יורו, אך העסקה צפויה להיסגר על סכום נמוך יותר, כאשר לא מן הנמנע שקריבאס תשאיר לעצמה אחוזים ממכירה עתידית שלו, שכן מדובר בפוטנציאל.

יהיה הרכש השני

קונאטה אמור להיות שחקן הרכש השני של נתניה בחלון אחרי ניב אנטמן, כאשר מי שיצא מאוכזב הוא השוער תומר צרפתי, שכבר ראה את עצמו עובר לבני יהודה אך לבסוף בשל עיכוב במעבר הוחתם תומר ליטבינוב וצרפתי, שזוכה להתעניינות למספר קבוצות בליגה הלאומית ביניהן הפועל עכו, הפועל נוף הגליל ומכבי יפו, נשאר כרגע בנתניה.

בימים האחרונים נערכה שיחה קשה במהלכה אמר צרפתי לאנשים במועדון: “גמרתם לי את העונה, יצא לי כבר החשק לשחק כדורגל”. עוד בתקופה שלפני חתימתו של ליטבינוב, ביקש השחקן מהמנכ”ל את השחרור, שלא התקבל והתשובה שניתנה לפי גורמים בסביבתו, הייתה שבני יהודה הבהירה שתחכה לו.