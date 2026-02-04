יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:48
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

בנסון, רטנר ודון: מה חסר למכבי חיפה החדשה?

פודקאסט הירוקים מסכם את ה-0:2 מול כפר קאסם והעלייה לחצי הגמר: הכנף בבכורה שמזכירה את שרי, הצעיר תפס מקום באמצע וההתאקלמות של סדריק. האזינו

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה, אחרי 0:2 על כפר קאסם אמש (שלישי). מאז הזכייה בגביע ב-2016, הירוקים היו במעמד חצי הגמר רק עוד פעמיים בעשור האחרון ועכשיו הם במרחק קצר מפגישה עם נשיא המדינה.

הרבה דברים השתנו בקבוצה העונה. הקשר הצעיר נבות רטנר תפס מקום באמצע, מנואל בנסון רשם הופעת בכורה שמציתה את הדמיון ומזכירה במעט את הבכורה של צ’ירון שרי, סדריק דון כובש אבל עוד צריך להתאים את עצמו לסגנון המשחק בחיפה, ומה עוד חסר למכבי חיפה?

פודקאסט מכבי חיפה עם גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן התכנס כדי לדון במצבה של הקבוצה: מה היא תקבל מבנסון, האם רטנר יוזמן לנבחרת, הדרכון של הקשר הצעיר, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט בהופעה מאכזבת וייתכן שהם בדרך החוצה, הפציעות, עתידו של מיכאל אוחנה, ומי השוער שצריך לפתוח בין הקורות בשלב הבא?

כמו כן, איפה עומד המשא ומתן עם קבוצת הרכישה האמריקאית מול יעקב שחר, מדוע ברק בכר חייך כשנשאל האם יגיע עוד חיזוק בחלון ההעברות, החזרה לליגה, וכל מה שצריך לדעת לקראת ההופעה של קבוצת הנוער מול ברצלונה בליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */