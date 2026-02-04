יום רביעי, 04.02.2026 שעה 01:19
עשה שמע ישראל? החגיגה הביזארית של אראוחו

אחרי המשבר הגדול שעבר, שהוביל אותו עד לביקור בארץ הקודש, האורוגוואי חזר לכבוש ב-0:2 של ברצלונה על אלבסטה, כשהוא חגג בצורה שעוררה שאלות רבות

רונאלד אראוחו. עשה שמע ישראל? (IMAGO)
רונאלד אראוחו. עשה שמע ישראל? (IMAGO)

ברצלונה רוצה את כל התארים. החבורה של האנזי פליק השאירה את אוהדיה במתח עד השנייה האחרונה, אך לבסוף היא גברה 0:2 על אלבסטה והעפילה לחצי גמר גביע המלך הספרדי. לאמין ימאל כבש משחק רביעי ברצף, רונאלד אראוחו היה זה שסגר את הסיפור.

סיפורים רבים אפשר לקחת מהמשחק הזה. אולי לאמין ימאל, שנמצא בכושר אדיר, לטענת רבים הטוב בקריירה הקצרה אך העמוסה שלו. אולי הסיפור על הקבוצה מהליגה השנייה, שהדיחה את ריאל מדריד והייתה מרחק הצלה מהקו של ג’רארד מרטין לעשות זאת גם לבלאוגרנה. בישראל, התמקדו באירוע אחר.

אז לאמין ימאל העלה את בארסה ליתרון באומנות במחצית הראשונה, אבל אז הגיעה הדקה ה-56. קרן של מרקוס רשפורד עלתה לרחבה, רונאלד אראוחו עלה מעל כולם ונגח לרשת. זהו השער הראשון של האורוגוואי מאז סיפור הדיכאון אחרי האדום נגד צ’לסי, שהוביל אותו עד לביקור בארץ הקודש.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

החגיגה הביזארית

ופה בדיוק מתחבר הסיפור. אחרי שהוא כבש, הבלם של ברצלונה רץ לחגוג כשכל חבריו עטו עליו ובירכו אותו, כשהם נראים שמחים במיוחד. כשזה נגמר, אראוחו עשה מעין תנועה, שגרמה לאנשים בישראל להרים גבה: “הוא עושה שמע ישראל?”, נשאל ברשתות.

ואכן, התנועה שהוא עשה אחרי השער יכולה להזכיר לרבים את התפילה המפורסמת ביהדות, אבל ככל הנראה שלא לכך התכוון המשורר, שגם עם זיקתו לישראל אחרי הביקור, עדיין נשאר נוצרי. בכל מקרה מדובר ברגע מאוד משמח לבלם של הקטלונים.

