120 דקות ללמקין בגביע ההולנדי, טוונטה הודחה

העונה ברחבי אירופה והעולם בעיצומה וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. גם היום (שלישי) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים ברחבי אירופה וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# סתיו למקין פתח בהרכב של טוונטה ברבע גמר הגביע ההולנדי נגד אלקמאר. המשחק הסתיים ב-1:1 בתום 90 דקות והמשיך להארכה. הבלם הישראלי שיחק גם את כל הדקות בהארכה והשלים 120 סך הכל, אך לא עזר לקבוצתו שספגה 2:1 והודחה.

# ברומניה, גיא דהן עלה בדקה ה-60 במדי אוניראה סלובוציה במשחק במסגרת המחזור ב-25 בליגה נגד פטרלול פלויאסטי. קבוצתו של דהן נכנעה 1:0 בסיום והמשיכה להסתבך בתחתית.