יום רביעי, 04.02.2026 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4718-4719אל הילאל1
4618-4919אל נאסר2
4412-3319אל אהלי3
4318-4419אל קאדיסיה4
3821-3619אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
3230-2819אל אטיפאק7
2531-3819אל חאליג'8
2529-2519ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1635-2519אל חולוד14
1233-1419דאמאק15
1239-1819אל ריאד16
1035-1519אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

כריסטיאנו רונאלדו רוצה לעזוב את ערב הסעודית

בדרך לרעידת אדמה: הפורטוגלי כועס מאוד על על קרן ההשקעות במדינה, שלדעתו אינה מתייחסת לאל נאסר כמו לשאר הקבוצות שבבעלותה. ישחק מול אל איתיחאד?

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

יש “פרשת כריסטיאנו רונאלדו”. הפורטוגלי נראה רציני מאוד בנוגע ל"שביתה" האישית שלו: הוא סירב לשחק עם אל נאסר ביום שני, לאחר שסבר כי קרן ההשקעות הסעודית אינה מתייחס אליהם באותה צורה כמו לשאר המועדונים, ולפי כל הסימנים הוא שוקל מחדש את עתידו.

וזה בדיוק העניין. הוא נעדר מניצחון קבוצתו במשחק של הליגה הסעודית מול אל ריאד, מסיבה שחורגת מהפן הספורטיבי ו/או הפיזי בלבד: חוסר שביעות רצונו ואי הסכמתו עם קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית. ומהי בעצם? הבעלים של ארבע הגדולות של הליגה הסעודית מאז 2023, אל הילאל, אל נאסר, אל איתיחאד ואל אהלי, שמנסה להעלות את רמת הכדורגל כחלק מתהליך פיתוח המדינה במסגרת התוכנית שקידם יורש העצר מוחמד בן סלמאן, בשם "Saudi Vision 2030".

עם זאת, CR7 סבור שאל נאסר שלו אינה מקבלת את אותו היחס כמו יתר הקבוצות, בהן אל הילאל, שנחשב למועדון החשוב ביותר במזרח התיכון. ובהקשר הזה מדווחים ב"סקיי ספורטס" כי הוא כלל לא מרוצה מהתנהלות המועדון.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"הבגידה" של בנזמה וחוסר ההסכמה עם הסעודים

הוא כועס גם משום שהיריבה הנצחית, אל הילאל, החתימה את חברו לשעבר וידידו קארים בנזמה, אקס אל איתיחאד, בעוד שהחיזוק היחיד של אל נאסר בחלון החורף היה הקשר העיראקי הצעיר חיידר עבדולכרים. אל הילאל מקדימה את אל נאסר בנקודה אחת בטבלה, והחלום של כריסטיאנו הוא לא אחר מאשר להניף לראשונה את תואר האליפות הסעודית.

למעשה, ראשי קרן ההשקעות הציבורית מפעילים לחץ על כריסטיאנו לשים קץ לשביתה ולחזור לקבוצתו, שכן המצב הנוכחי אינו מציג תדמית חיובית של הליגה הסעודית. בנוסף, נמסר לו כי המהלכים של אל הילאל, במילים אחרות החתמתו של בנזמה, אינם ממומנים על ידי הקרן, אלא על ידי משקיע פרטי סעודי מיליארדר, הנסיך אל-וליד בן טלאל.

טוען לאפליה. כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)טוען לאפליה. כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בליגה הסעודית סבורים שהתחרות הוגנת וכי עדיין נותר הרבה על מה להיאבק העונה. המימון שמספקת הליגה שקוף והוגן עבור כל המועדונים. נוסף לכך, אם אל נאסר לא הייתה פעילה במיוחד בחלון ההעברות החורפי, הדבר נובע מכך שכבר הוציאה 100 מיליון אירו בעונה הזו. כל העיניים נשואות אל כריסטיאנו רונאלדו: האם ישחק מול אל איתיחאד ביום שישי הקרוב?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */