כריסטיאנו רונאלדו רוצה לעזוב את ערב הסעודית

יש “פרשת כריסטיאנו רונאלדו”. הפורטוגלי נראה רציני מאוד בנוגע ל"שביתה" האישית שלו: הוא סירב לשחק עם אל נאסר ביום שני, לאחר שסבר כי קרן ההשקעות הסעודית אינה מתייחס אליהם באותה צורה כמו לשאר המועדונים, ולפי כל הסימנים הוא שוקל מחדש את עתידו.

וזה בדיוק העניין. הוא נעדר מניצחון קבוצתו במשחק של הליגה הסעודית מול אל ריאד, מסיבה שחורגת מהפן הספורטיבי ו/או הפיזי בלבד: חוסר שביעות רצונו ואי הסכמתו עם קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית. ומהי בעצם? הבעלים של ארבע הגדולות של הליגה הסעודית מאז 2023, אל הילאל, אל נאסר, אל איתיחאד ואל אהלי, שמנסה להעלות את רמת הכדורגל כחלק מתהליך פיתוח המדינה במסגרת התוכנית שקידם יורש העצר מוחמד בן סלמאן, בשם "Saudi Vision 2030".

עם זאת, CR7 סבור שאל נאסר שלו אינה מקבלת את אותו היחס כמו יתר הקבוצות, בהן אל הילאל, שנחשב למועדון החשוב ביותר במזרח התיכון. ובהקשר הזה מדווחים ב"סקיי ספורטס" כי הוא כלל לא מרוצה מהתנהלות המועדון.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"הבגידה" של בנזמה וחוסר ההסכמה עם הסעודים

הוא כועס גם משום שהיריבה הנצחית, אל הילאל, החתימה את חברו לשעבר וידידו קארים בנזמה, אקס אל איתיחאד, בעוד שהחיזוק היחיד של אל נאסר בחלון החורף היה הקשר העיראקי הצעיר חיידר עבדולכרים. אל הילאל מקדימה את אל נאסר בנקודה אחת בטבלה, והחלום של כריסטיאנו הוא לא אחר מאשר להניף לראשונה את תואר האליפות הסעודית.

למעשה, ראשי קרן ההשקעות הציבורית מפעילים לחץ על כריסטיאנו לשים קץ לשביתה ולחזור לקבוצתו, שכן המצב הנוכחי אינו מציג תדמית חיובית של הליגה הסעודית. בנוסף, נמסר לו כי המהלכים של אל הילאל, במילים אחרות החתמתו של בנזמה, אינם ממומנים על ידי הקרן, אלא על ידי משקיע פרטי סעודי מיליארדר, הנסיך אל-וליד בן טלאל.

טוען לאפליה. כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בליגה הסעודית סבורים שהתחרות הוגנת וכי עדיין נותר הרבה על מה להיאבק העונה. המימון שמספקת הליגה שקוף והוגן עבור כל המועדונים. נוסף לכך, אם אל נאסר לא הייתה פעילה במיוחד בחלון ההעברות החורפי, הדבר נובע מכך שכבר הוציאה 100 מיליון אירו בעונה הזו. כל העיניים נשואות אל כריסטיאנו רונאלדו: האם ישחק מול אל איתיחאד ביום שישי הקרוב?