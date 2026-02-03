איטודיס: אנחנו במשבר, נוכל לצאת ממנו רק ביחד

שבע נקודות הפרש ורבע אחד לסיום, זה כל מה שהפריד בין הפועל תל אביב לבין הצהרת כוונות ביורוליג, אבל ברגע האמת, הציפיות שבנה דימיטריס איטודיס קרסו. אם עד הערב המילה משברעוד נלחשה במסדרונות, הרי שאחרי ההפסד 87:75 לכוכב האדום בלגרד, כבר אין טעם לייפות את המציאות. הפועל תל אביב צוללת.

״מזל טוב לכוכב האדום על הניצחון, הוא הגיע להם״, פתח מאמן הפועל תל אביב דימיטריס איטודיס את דבריו לאחר המשחק. ״שיחקנו חזק וסולידי בצורה יוצאת דופן עד הרבע האחרון. נלחמנו מול יריבה מצוינת באווירה נהדרת. היה לנו יתרון של שבע נקודות, נראה היה שאנחנו שולטים בקצב ומתקדמים לעבר בריחה משמעותית, אבל אז הגיע הרבע האחרון״.

איטודיס המשיך וניתח את הקריסה: ״ברבע האחרון פשוט נעצרנו התקפית. לא הייתה לנו תשובה להגנה של הכוכב האדום. השחקנים שהיו אמורים לייצר את המשחק נקלעו לצרות, איבדנו את הקצב והיריבה שאבה ביטחון בהתקפה דרך ההגנה שלה. לא הצלחנו להביא אותם למצב של בונוס, סבלנו מהרבה איבודי כדור ובחירת הזריקות שלנו לא הייתה טובה. הכוכב האדום ידעה בדיוק איך להעניש על זה״.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

כשנשאל המאמן מדוע ואסיליה מיציץ' נעדר מהדקות המכריעות וכמה הקבוצה חסרה את אלייז'ה בריאנט, השיב: ״מיציץ׳ לא יכול היה לשחק במחצית השנייה בגלל כאבים בברך. לגבי השאלה האם נכנענו ללחץ והאם הקהל השפיע, כל שחקן חייב לדעת להתמודד עם לחץ, אבל במשחק הזה לא הצלחנו לעשות זאת. האוהדים כאן היו פנומנליים, הם נשאו את הכוכב האדום לניצחון והפעילו לחץ אדיר ברבע האחרון, בזמן שהקבוצה שלהם שיחקה הגנה מושלמת. האם אנחנו מתגעגעים לבריאנט? ברור, הוא אחד המנהיגים המרכזיים שלנו״.

לסיכום, התייחס איטודיס לתהליך בניית הקבוצה: ״הפועל הגיעה ליורוליג כאלופת היורוקאפ. בזמן בניית הסגל ובשיחות עם ראשי המועדון, היינו בחוסר ודאות לגבי המסגרת בה נשחק. התחלנו לעבוד רק ביוני, וזה שלב מאוחר מאוד. למרות זאת הגבנו היטב, שמרנו על המקום הראשון ביורוקאפ והבאנו חיזוק ראוי, אבל היורוקאפ עדיין חלש יותר מהיורוליג. אין לנו כרגע את מאגר השחקנים הדרוש לתחרות עילית כזו, אבל אנחנו עובדים ומתאמנים קשה מאוד. השגנו תוצאות נהדרות עד כה, ועכשיו אנחנו במשבר קטן. נוכל לצאת ממנו רק יחד, זו המהות של קבוצה״.