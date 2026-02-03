התבססה במקום השני: 0:3 למילאן על בולוניה

המחזור ה-23 של הליגה האיטלקית נסגר הערב (שלישי) עם ההתמודדות בין בולוניה שאירחה את מילאן והסתיימה עם ניצחון של הרוסונרי 0:3. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי חוזרים למסלול הניצחונות לאחר התיקו נגד רומא באולימפיקו במחזור שעבר ויפגשו במחזור הבאה את פיזה בעוד משחק חוץ.

המארחת לא הצליחה להוות אתגר על האדומים-שחורים ממילאנו, וכבר במחצית הראשונה מילאן עלתה יתרון של שני שערים מרגליהם של רובן לופטוס צ’יק (20) וכריסטופר אנקונקו (39’), אשר דייק מהנקודה הלבנה.

המחצית השנייה נפתחה עם שער נוסף של הרוסונרי בדקה ה-48, כאשר מי שהבקיע הוא אדריאן ראביו. הקשר הצרפתי, אשר הגיע ממארסיי בקיץ האחרון, היה המצטיין על המגרש עם שער ובישול.

חזק במאבק: מילאן עם 0:3 מרשים על בולוניה

הניצחון של מילאן קיבע אותה במקום השני, עם הפרש של ארבע נקודות מנאפולי השלישית וחמש מיובנטוס הרביעית, אך עדיין בהפרש של חמש נקודות מאינטר הראשונה. מנגד, חניכיו של וינצ'נזו איטליאנו נותרו במקום העשירי וינסו להמשיך להילחם על מקום באירופה בהמשך העונה.