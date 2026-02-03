יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:48
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

התבססה במקום השני: 0:3 למילאן על בולוניה

חניכיו של אלגרי עם משחק התקפי מרשים גברו על המארחת שנותרה במקום העשירי. ראביו הצטיין עם שער ובישול, אנקונקו ולופטוס צ'יק הוסיפו. צפו בתקציר

|
אדריאן ראביו (IMAGO)
אדריאן ראביו (IMAGO)

המחזור ה-23 של הליגה האיטלקית נסגר הערב (שלישי) עם ההתמודדות בין בולוניה שאירחה את מילאן והסתיימה עם ניצחון של הרוסונרי 0:3. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי חוזרים למסלול הניצחונות לאחר התיקו נגד רומא באולימפיקו במחזור שעבר ויפגשו במחזור הבאה את פיזה בעוד משחק חוץ.

המארחת לא הצליחה להוות אתגר על האדומים-שחורים ממילאנו, וכבר במחצית הראשונה מילאן עלתה יתרון של שני שערים מרגליהם של רובן לופטוס צ’יק (20) וכריסטופר אנקונקו (39’), אשר דייק מהנקודה הלבנה.

המחצית השנייה נפתחה עם שער נוסף של הרוסונרי בדקה ה-48, כאשר מי שהבקיע הוא אדריאן ראביו. הקשר הצרפתי, אשר הגיע ממארסיי בקיץ האחרון, היה המצטיין על המגרש עם שער ובישול. 

חזק במאבק: מילאן עם 0:3 מרשים על בולוניה

הניצחון של מילאן קיבע אותה במקום השני, עם הפרש של ארבע נקודות מנאפולי השלישית וחמש מיובנטוס הרביעית, אך עדיין בהפרש של חמש נקודות מאינטר הראשונה. מנגד, חניכיו של וינצ'נזו איטליאנו נותרו במקום העשירי וינסו להמשיך להילחם על מקום באירופה בהמשך העונה.

אדריאן ראביו לאחר השער, מצטיין המשחק (IMAGO)אדריאן ראביו לאחר השער, מצטיין המשחק (IMAGO)
