291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

קטש: אמרתי להם בחצי שחובת ההוכחה עליהם

מאמן מכבי תל אביב סיכם את ה-93:95 על פרטיזן בלגרד: "15 דקות ראשונות לא שיחקנו בשביל לנצח". ג'ימי קלארק שכיכב עם סל הניצחון: "מודה על האמון"

עודד קטש (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)

בסיום דרמה גדולה וסל ניצחון על הבאזר של ג’ימי קלארק, מכבי תל אביב המשיכה את המומנטום החיובי שלה בהיכל מנורה מבטחים גם הערב (שלישי), הפעם עם 93:95 יקר על פרטיזן בלגרד.

קטש סיכם: “אני מאוד שמח, אוהב את הדרך שבה הגבנו. מחצית ראשונה לא טובה מנטלית, לא שיחקנו 15 דקות ראשונות בשביל לנצח. שיחקנו נגד קבוצה טובה, אין משחקים קלים ביורוליג. הראינו אופי, מקווה שהפציעה של טי ג’יי ליף לא חשובה”.

“סל הניצחון? ג׳ימי היה במשחק טוב, רק דאגתי שנוציא את הכדור בטוח לשלוש אופציות אפשריות, והשאר שלו. שום דבר מיוחד שעשיתי. אמרתי להם בחצי שחובת ההוכחה עליהם, ואני שמח שהיו כמה שעשו את הסטפ-אפ קדימה. מאוד מקווה שהפצועים יחזרו, כלום לא בטוח״.

קלארק: “מודה להם שסמכו עליי לקחת את הכדור האחרון”

ג’ימי קלארק אמר בסיום הניצחון של הצהובים: “קודם כל אני מודה לחבריי לקבוצה, למאמן שלי, הם סמכו עליי במהלך האחרון. הם נתנו לי את הקרדיט עם הכדור האחרון ואני מודה להם על זה. בכל אופן, אני עובד עם החברים לקבוצה והם אומרים לי שאני יכול להשתפר, אני לוקח מהם ומהמאמנים מה שאני יכול ללמוד”.

