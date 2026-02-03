אחרי 15 שנים של קריירה: גוזלן פרש מכדורגל

שובל גוזלן פרש מכדורגל. היום (שלישי), בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות דווקא אשתו של הכדורגלן, מאיה גולדמן, היא הודיעה על פרישתו מהכדורגל, זאת לאחר קריירה של 15 שנים בסה”כ.

“חיים שלמים שסבבו סביב הכדורגל ופציעה אחת הכריעה קריירה שלמה”, היא פתחה והוסיפה: “אני כל כך גאה בך, בדרך שלך, בכל מה שעברנו ביחד בקריירה המטורפת הזו. תודה על ההזדמנות שהייתה לנו להיות חלק מרגעים של פעם בחיים, רכבת הרים מטורפת. היו משחקים ורגעים של ניצחונות שרקדנו כל הלילה מאושר והיו רגעים שאחרי משחקים של הפסדים לא היינו מחליפים מילה אפילו כמה ימים”.



“מודה שהייתי לוקחת אפילו יותר קשה ממך את ההפסדים והכישלונות אבל תמיד השתדלתי להישאר פוקר פייס ולהראות לך שוב את הדרך להצלחה וכך עשית כל פעם מחדש, ידעת לנצח. אתה תמשיך לנצח על החיים בעזרת השם בדרך החדשה שאנחנו מתחילים - עולם בלי כדורגל”.

מיה גולדמן ושובל גוזלן (אינסטגרם)

לסיכום רשמה: “איזה כיף שהייתה לנו את ההזדמנות. תודה לכל מי שהיה חלק מהדבר הזה, קבוצות, מאמנים, שחקנים וכו’. גאה בך בעלי, חיים שלי, תודה על תקופה בלתי נשכחת ותודה להשם על הכל. חוויה מטורפת”.



גוזלן החל את הקריירה במדי מכבי חיפה, ממנה יצא להשאלות בהפועל תל אביב והפועל רעננה. הוא עבר מהירוקים לקריית שמונה ולאחר מכן למכבי נתניה, לפני שיצא לתחנה היחידה שלו בחו"ל - השאלה למדי פראלימני. הוא עבר גם אצל הפועל חדרה, הפועל חיפה, הפועל פ”ת ובני יהודה, לפני שסיים בהכח רמת גן, אצלה שיחק החל מתחילת העונה הזו.