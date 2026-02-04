ההחלטה התקבלה: ברנרדו סילבה יעזוב את סיטי

מנצ'סטר סיטי אינה עוברת את התקופה הטובה ביותר שלה מאז הגעתו של פפ גווארדיולה. לאחר עונה קודמת שבה לא הצליחה לזכות באף תואר גדול, ואחרי השקעה כבדה בקיץ, שנמשכה גם בהוצאה משמעותית נוספת בחלון החורף, הקבוצה אינה מצליחה למצוא את היציבות הדרושה כדי לבסס את עצמה כאחת המועמדות המובילות לזכייה בתארים המרכזיים של העונה.

נכון שגם הפעם הפציעות פגעו קשות בקבוצה שמאמן פפ גווארדיולה. אף שהמאמן לרוב אינו משתמש בהן כתירוץ להצדקת תוצאות רעות, ברור שהיעדרותם של שחקני מפתח אינה מסייעת לכך שמנצ'סטר סיטי תמצא את היציבות וההמשכיות הנדרשות במשחקה כדי לשוב ולהיות אותו יריב מאיים בכדורגל האירופי.

לכן מנצ'סטר סיטי החליטה לפנות פעם נוספת לשוק החורף בעוצמה. הכסף לא נראה כבעיה עבור המועדון האנגלי, שלאחר קיץ סוער למדי בגזרת הרכש, חזר לבצע השקעה משמעותית, בעיקר עם צירופיהם של אנטואן סמניו ומארק גואהי, בסכומים של 72 ו-23 מיליון אירו, בהתאמה.

דומיניק סולנקה ומארק גואהי (רויטרס)

אך מעבר לכל ההחתמות הללו, עולם הכדורגל אינו עוצר, ומנצ'סטר סיטי כבר מתחילה לתכנן את חלון ההעברות הבא בקיץ. בהקשר זה, הכל מצביע על כך שפרק חשוב עומד להיסגר עם ברנרדו סילבה. חוזהו של הכדורגלן הפורטוגלי מסתיים בתום העונה הנוכחית, ועתידו היה לחלוטין באוויר. עם זאת, נראה כי הוא כבר קיבל החלטה.

העיתונאי פבריציו רומאנו חשף כי "ברנרדו סילבה יעזוב את מנצ'סטר סיטי בקיץ, יש לכך סבירות גבוהה". הקשר הפורטוגלי הגיע למנצ'סטר סיטי ב-2017, בעונתו השנייה של גווארדיולה כמאמן המועדון האנגלי, ומאז הפך לחלק מרכזי בהצלחות של הסיטיזנס. עם זאת, לכל דבר יש סוף, ונראה שגם הפרק הזה מתקרב לסיומו.

פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (רויטרס)

כעת נפתחת השאלה הגדולה, היכן ימשיך את הקריירה שלו. למרות גילו, 31, ברנרדו סילבה מוכיח שעדיין נותר לו הרבה כדורגל להציע. עד כה רשם השחקן הפורטוגלי 2,362 דקות ב-33 משחקים, עם מאזן של שער ו-5 בישולים, נתון שממחיש כי הוא עדיין יכול להיות שחקן מכריע בקבוצה ששואפת לכל התארים.

ישנם דיווחים שממקמים את ברנרדו סילבה על הרדאר של כמה מהמועדונים הגדולים בסרייה א', בעוד אחרים מצביעים על בנפיקה כמועמדת המובילה לצרף אותו, מה שיסמן חזרה לארץ הולדתו. בנוסף, השחקן הפורטוגלי היה מקושר במשך שנים רבות לברצלונה, והוא עדיין רואה בחיוב אפשרות ללבוש את המדים הכחולים אדומים. כעת הוא חופשי לנהל משא ומתן עם כל מועדון, וה"סאגה של ברנרדו סילבה" כבר החלה.