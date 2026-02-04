יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

ההחלטה התקבלה: ברנרדו סילבה יעזוב את סיטי

הקשר הפורטוגלי שמסיים את חוזהו אצל התכולים צפוי להיפרד מהם בקיץ. הוא מקושר למועדוני צמרת באיטליה ולבנפיקה, כשבעבר היה גם על הרדאר של ברצלונה

|
ברנרדו סילבה (רויטרס)
ברנרדו סילבה (רויטרס)

מנצ'סטר סיטי אינה עוברת את התקופה הטובה ביותר שלה מאז הגעתו של פפ גווארדיולה. לאחר עונה קודמת שבה לא הצליחה לזכות באף תואר גדול, ואחרי השקעה כבדה בקיץ, שנמשכה גם בהוצאה משמעותית נוספת בחלון החורף, הקבוצה אינה מצליחה למצוא את היציבות הדרושה כדי לבסס את עצמה כאחת המועמדות המובילות לזכייה בתארים המרכזיים של העונה.

נכון שגם הפעם הפציעות פגעו קשות בקבוצה שמאמן פפ גווארדיולה. אף שהמאמן לרוב אינו משתמש בהן כתירוץ להצדקת תוצאות רעות, ברור שהיעדרותם של שחקני מפתח אינה מסייעת לכך שמנצ'סטר סיטי תמצא את היציבות וההמשכיות הנדרשות במשחקה כדי לשוב ולהיות אותו יריב מאיים בכדורגל האירופי.

לכן מנצ'סטר סיטי החליטה לפנות פעם נוספת לשוק החורף בעוצמה. הכסף לא נראה כבעיה עבור המועדון האנגלי, שלאחר קיץ סוער למדי בגזרת הרכש, חזר לבצע השקעה משמעותית, בעיקר עם צירופיהם של אנטואן סמניו ומארק גואהי, בסכומים של 72 ו-23 מיליון אירו, בהתאמה.

דומיניק סולנקה ומארק גואהי (רויטרס)דומיניק סולנקה ומארק גואהי (רויטרס)

אך מעבר לכל ההחתמות הללו, עולם הכדורגל אינו עוצר, ומנצ'סטר סיטי כבר מתחילה לתכנן את חלון ההעברות הבא בקיץ. בהקשר זה, הכל מצביע על כך שפרק חשוב עומד להיסגר עם ברנרדו סילבה. חוזהו של הכדורגלן הפורטוגלי מסתיים בתום העונה הנוכחית, ועתידו היה לחלוטין באוויר. עם זאת, נראה כי הוא כבר קיבל החלטה.

העיתונאי פבריציו רומאנו חשף כי "ברנרדו סילבה יעזוב את מנצ'סטר סיטי בקיץ, יש לכך סבירות גבוהה". הקשר הפורטוגלי הגיע למנצ'סטר סיטי ב-2017, בעונתו השנייה של גווארדיולה כמאמן המועדון האנגלי, ומאז הפך לחלק מרכזי בהצלחות של הסיטיזנס. עם זאת, לכל דבר יש סוף, ונראה שגם הפרק הזה מתקרב לסיומו.

פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (רויטרס)פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (רויטרס)

כעת נפתחת השאלה הגדולה, היכן ימשיך את הקריירה שלו. למרות גילו, 31, ברנרדו סילבה מוכיח שעדיין נותר לו הרבה כדורגל להציע. עד כה רשם השחקן הפורטוגלי 2,362 דקות ב-33 משחקים, עם מאזן של שער ו-5 בישולים, נתון שממחיש כי הוא עדיין יכול להיות שחקן מכריע בקבוצה ששואפת לכל התארים.

ישנם דיווחים שממקמים את ברנרדו סילבה על הרדאר של כמה מהמועדונים הגדולים בסרייה א', בעוד אחרים מצביעים על בנפיקה כמועמדת המובילה לצרף אותו, מה שיסמן חזרה לארץ הולדתו. בנוסף, השחקן הפורטוגלי היה מקושר במשך שנים רבות לברצלונה, והוא עדיין רואה בחיוב אפשרות ללבוש את המדים הכחולים אדומים. כעת הוא חופשי לנהל משא ומתן עם כל מועדון, וה"סאגה של ברנרדו סילבה" כבר החלה.

