יום שלישי, 03.02.2026 שעה 23:42
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2165-227926ריאל מדריד5
62%2200-224426ברצלונה6
62%2223-227526הכוכב האדום7
62%2177-224026פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2084-207025וירטוס בולוניה12
46%2293-226726דובאי13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2225-208026אנדולו אפס19
24%2194-199025ליון וילרבאן20

טי ג'יי ליף נפצע וירד לטיפול בחדרי ההלבשה

הפורוורד של מכבי ת"א נפגע בכתף במהלך הרבע ה-4 במשחק נגד פרטיזן ורץ לעבר הספסל הצהוב, כשהצוות הרפואי עט עליו מיד והוביל אותו לבדיקות נוספות

|
טי ג'יי ליף עולה לסל (רועי כפיר)
טי ג'יי ליף עולה לסל (רועי כפיר)

על מכבי ת”א עוברת עונה לא פשוטה באירופה, כשמלבד המיקום שלה בטבלה וקצב צבירת הנקודות המאכזב, לצהובים יש גם מספר לא מבוטל של שחקנים שנעדרים כבר תקופה בגלל פציעות כאלה ואחרות. הראשי מביניהם הוא כמובן השחקן שאמור להיות הכוכב הגדול של הקבוצה, לוני ווקר.

אל ווקר אפשר לצרף עכשיו את טי ג’יי ליף, שנפצע במהלך הרבע הרביעי של המשחק נגד פרטיזן בלגרד וירד לטיפול בחדרי ההלבשה. הפורוורד האמריקאי מיד תפס את הכתף ורץ לעבר הספסל הצהוב, כשמיד קפצו עליו וליוו אותו גם הצוות הרפואי של הקבוצה.

מלבד לוני ווקר וטי ג’יי ליף, רשימת הפצועים של מכבי ת”א כוללת גם את הקפטן ג’ון דיברתולומאו, והסנטר שצורף באמצע העונה, זאק הנקינס, שכמעט ולא שיחק עבור עודד קטש מאז שהגיע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */