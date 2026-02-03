טי ג'יי ליף נפצע וירד לטיפול בחדרי ההלבשה

על מכבי ת”א עוברת עונה לא פשוטה באירופה, כשמלבד המיקום שלה בטבלה וקצב צבירת הנקודות המאכזב, לצהובים יש גם מספר לא מבוטל של שחקנים שנעדרים כבר תקופה בגלל פציעות כאלה ואחרות. הראשי מביניהם הוא כמובן השחקן שאמור להיות הכוכב הגדול של הקבוצה, לוני ווקר.

אל ווקר אפשר לצרף עכשיו את טי ג’יי ליף, שנפצע במהלך הרבע הרביעי של המשחק נגד פרטיזן בלגרד וירד לטיפול בחדרי ההלבשה. הפורוורד האמריקאי מיד תפס את הכתף ורץ לעבר הספסל הצהוב, כשמיד קפצו עליו וליוו אותו גם הצוות הרפואי של הקבוצה.

מלבד לוני ווקר וטי ג’יי ליף, רשימת הפצועים של מכבי ת”א כוללת גם את הקפטן ג’ון דיברתולומאו, והסנטר שצורף באמצע העונה, זאק הנקינס, שכמעט ולא שיחק עבור עודד קטש מאז שהגיע.