יום רביעי, 04.02.2026 שעה 08:40
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

"מנור סולומון היחיד שמשפיע מבין שחקני הרכש"

בתקשורת באיטליה החמיאו לישראלי של פיורנטינה: "הרשים והציג שיפור ביכולת, משאיר חותם על הדשא, מה שאי אפשר לומר על ברשיאניני, האריסון ופביאן"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה נאלצה לבצע מהפכה בסגל לאחר חצי עונה ראשון קטסטרופלי, וצירפה 4 שחקנים חדשים (5 יחד עם דניאלה רוגאני) ומכרה 7. עם זאת, רוב שחקני הרכש החדשים לא הצליחו לייצר את ההשפעה לה קיוו האוהדים לפי ‘קוריירה דלו ספורט’.

בכלי התקשורת האיטלקי ניתחו את החתמות הוויולה: “ארבעת המצטרפים הם סולומון, ברשיאניני, האריסון ופביאן, לפי סדר הגעתם. מבין הארבעה, היחיד שמצליח להשפיע הוא שחקן טוטנהאם ו-ויאריאל לשעבר. הוא שולב במשחקים הראשונים תוך כדי תנועה, אך הרשים והציג שיפור ביכולת”.

“משאיר חותם”

“רגע השיא של החודש הראשון שלו במדים הסגולים היה השער ב-2:1 בשבת באצטדיון מראדונה, שער הבכורה שלו בהרכב הפותח. בעוד שהישראלי מתחיל להשאיר חותם על הדשא, כפי שגם ציין המאמן ואנולי, אי אפשר לומר את אותו הדבר על ברשיאניני, האריסון ופביאן”, מציינים באיטליה.

ברשיאניני, שהגיע מאטאלנטה, השפיע לטובה כשצימק את הפער מול קליארי, אך מול נאפולי, שם הוצב לשמור על ורגארה, הציג משחק חלש. גם פביאן עדיין לא מצא את הקצב (הופעת הבכורה שלו בגביע מול קומו הייתה איומה, וגם בשבת בנאפולי הוא שיחק רע). באשר להאריסון, תרומתו של האנגלי מסתכמת ב-121 דקות משחק, כולל חצי שעה כמגן שמאלי בהופעת הבכורה שלו, כניסה כמחליף גם מול קליארי, ו-90 דקות כקיצוני ימני בגביע מול קומו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */