"מנור סולומון היחיד שמשפיע מבין שחקני הרכש"

פיורנטינה נאלצה לבצע מהפכה בסגל לאחר חצי עונה ראשון קטסטרופלי, וצירפה 4 שחקנים חדשים (5 יחד עם דניאלה רוגאני) ומכרה 7. עם זאת, רוב שחקני הרכש החדשים לא הצליחו לייצר את ההשפעה לה קיוו האוהדים לפי ‘קוריירה דלו ספורט’.

בכלי התקשורת האיטלקי ניתחו את החתמות הוויולה: “ארבעת המצטרפים הם סולומון, ברשיאניני, האריסון ופביאן, לפי סדר הגעתם. מבין הארבעה, היחיד שמצליח להשפיע הוא שחקן טוטנהאם ו-ויאריאל לשעבר. הוא שולב במשחקים הראשונים תוך כדי תנועה, אך הרשים והציג שיפור ביכולת”.

“משאיר חותם”

“רגע השיא של החודש הראשון שלו במדים הסגולים היה השער ב-2:1 בשבת באצטדיון מראדונה, שער הבכורה שלו בהרכב הפותח. בעוד שהישראלי מתחיל להשאיר חותם על הדשא, כפי שגם ציין המאמן ואנולי, אי אפשר לומר את אותו הדבר על ברשיאניני, האריסון ופביאן”, מציינים באיטליה.

ברשיאניני, שהגיע מאטאלנטה, השפיע לטובה כשצימק את הפער מול קליארי, אך מול נאפולי, שם הוצב לשמור על ורגארה, הציג משחק חלש. גם פביאן עדיין לא מצא את הקצב (הופעת הבכורה שלו בגביע מול קומו הייתה איומה, וגם בשבת בנאפולי הוא שיחק רע). באשר להאריסון, תרומתו של האנגלי מסתכמת ב-121 דקות משחק, כולל חצי שעה כמגן שמאלי בהופעת הבכורה שלו, כניסה כמחליף גם מול קליארי, ו-90 דקות כקיצוני ימני בגביע מול קומו.