הפתעה גדולה: מכבי תל אביב הפסידה לעיילבון

המחזור 14 בליגת העל לגברים הסתיים הערב (שלישי) עם הפתעה גדולה, כשמ.ס עיילבון ניצחה את מכבי תל אביב במערכה חמישית דרמטית. מטה אשר מהצד השני לא נתנה סיכוי לירושלים וממשיכה להוליך בראש הטבלה, ואילו אשדוד לא נתנה להוד השרון לברוח עם ניצחון חוץ ברחובות.

מ.ס עיילבון – מכבי תל אביב 2:3 (23:25, 25:19, 25:17, 20:25, 14:16)

המערכה הראשונה החלה בשליטה של הצהובים, שעלו ליתרון 3:8, הידלגו עם חסימה העלה ל-9:13, מכבי עלתה כבר ל-14:20 עם הנחתה של בצ’קלה, אך אז עיילבון עם יכולת נהדרת צמצמה בצורה נפלאה והצליחה להפוך את הקערה על פי, להגיע לשוויון ואף לנצח בסיום 23:25.

המערכה השנייה הייתה שייכת לאורחים, שהתחילו בצורה מוחצת ועלו ל-2:7 עם אייס של הידלגו, אינגרס מעיילבון צימק ל-11:7 עם הנחתה, אך הידלגו עם 2 הנחתות רצופות עשה 7:14. מכאן, הדרך עד לניצחון במערכה הייתה פשוטה עבור הצהובים-כחולים. גם המערכה השלישית הלכה בקלות לזכות מכבי, אך אז עיילבון התעוררה וניצחה בצורה משכנעת את המערכה הרביעית.

מ.ס עיילבון - מכבי תל אביב (באדיבות מ.ס עיילבון)

הקבוצות התייצבו למערכה חמישית מכריעה שהייתה צמודה מאוד. ממצב של 7:8 למכבי, ברטוס עם חסימה יפה העלה את קבוצתו ל-7:9, אך עיילבון השוותה ל-10:10 ופיינרו העלה את המקומיים ל-13:14. מכבי עוד נחלה מנקודת מערכה, אך שתי טעויות שלה בנקודות הסיום, הביאו את הניצחון המפתיע לעיילבון.

מאמן המארחת, סמעאן סמעאן, אמר: “זו הפתעה גדולה, אבל אני האמנתי, התחלנו להתרומם כבר מול מטרה אשר ברבע גמר גביע המדינה, הגענו מוכנים למשחקים, ידעתי שמכבי בתקופה לא טובה אחרי מסע ארוך באירופה, ציפיתי שהם יגיעו עייפים, ניצלנו את זה והלכנו על כל הקופה.

“אני מוריד את הכובע בפני השחקנים שנלחמו בעבור כל נקודה, הניצחון הזה שם אותנו במקום מדהים, עכשיו אנחנו חוזרים לקרקע ומתכוננים למשחק בשבוע הבא מול המעפיל”. הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 29 נקודות ואינגרס עם 19 נקודות. הצטיינו במכבי ת"א: בצ'קלה והידלגו עם 21 נקודות כל אחד

מכבי הוד השרון – הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (20:25, 12:25, 15:25)

המארחת ניצחה את האורחת אחרי שליטה בשתי המערכות הראשונות. השלישית דווקא החלה כאשר הצפוניים עלו ליתרון 3:5, אך המארחת התעשתה מהר, השוותה ל-6:6 ומכאן היתרון החל לצמוח עד לניצחון במערכה ובמשחק כולו. הוד השרון התבססה במקום השלישי בטבלה, קריית אתא מהצד השני במקום האחרון.

מאמן הוד השרון אלכס שפרנוביץ': “אני מרגיש שאנחנו מתקדמים, אני יכול רק להגיד שקבוצה נראית טוב ויש התקדמות במשחק הקבוצתי שלנו, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה”.

הפועל כפר סבא – הפועל המעפיל עמק חפר 1:3 (25:20, 23:25, 17:25, 20:25)

ניצחון סופר חשוב הערב למארחת. דווקא אחרי שהאורחת לקחה את המערכה הראשונה, השחקנים של עדי גורן מנגד התאוששו וניצחו את שלוש המערכות הבאות בדרך לניצחון במשחק והתייצבות במקום השביעי בטבלה. הצטיינו בכפר סבא: לופז עם 21 נקודות וכתריאל עם 13 נקודות. הצטיינו בהמעפיל: סלטון עם 19 נקודות ואוליביירה עם 12 נקודות.

מאמן כפר סבא עדי גורן: ”אני גאה ומאושר מהניצחון הערב. עברנו תקופה לא קלה בהרבה מובנים, לקח לנו זמן להסתגל להרכב החדש, ושמח שהתחבר לנו טוב במשחק הזה. התחלנו את רוב המערכות בצורה לא טובה, התקשינו בקבלה והמעפיל עצרו אותנו בקלות. אבל ככל שהמשחק התקדם, העלנו את רמת האגרסיביות בכל הפרמטרים, נלחמנו בכל תוצאה, ויצאנו עם ידנו על העליונה”.

הפועל ירושלים - הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:0 (25:16, 25:21, 25:13)

ניצחון קל לאורחת, רגע לפני הקלאסיקו של הכדורעף הישראלי ביום ראשון הקרוב מול מכבי תל אביב, כאשר מטה אשר הגדילה את הפער בראשות הטבלה ואילו ירושלים מנגד נעצרת מעט.

מכבי רחובות – מכבי אשדוד 3:1 (25:20, 22:25, 27:25, 25:20)

ניצחון חוץ חשוב מאוד לאשדוד היום ברחובות. האורחת פתחה היטב וזכתה במערכה הראשונה, הפסידה את השנייה, אך ידעה לנצח בשובר שוויון את השלישית ובסופו של דבר את המערכה הרביעית ואת המשחק כולו. בעקבות הניצחון, אשדוד לא נותנת להוד השרון מהמקום השלישי לברוח לה, רחובות מנגד נשארת במקום החמישי.